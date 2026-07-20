Finał MŚ 2026: Hiszpania - Argentyna 1:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Ferran Torres 106. min

Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz (62. Pedri), Olmo (75. Merino), Baena (75 Nico Williams), Yamal - Oyarzabal (62 Torres).

Argentyna: E. Martínez - Montiel (58. Molina), Romero, L. Martínez Ż (44 Otamendi), Tagliafico - E. Fernández Ż Ż CZ, De Paul, Mac Allister, González (46. Paredes Ż) - Messi, Álvarez.

Sonda Kto wygra finał MŚ 2026: Hiszpania czy Argentyna? Hiszpania Argentyna

Na żywo Hiszpania - Argentyna Spain are #FIFAWorldCup Champions. 🏆 pic.twitter.com/mWLw5iis2C — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026 Bohater Hiszpanów Ferran Torres Ferran Torres.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xiPy6MJ6Mg — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026 KONIEC! HISZPANIA MISTRZEM ŚWIATA! 122 Guliano zmarnował świetną szansę na wyrównanie. Po rzucie rożnym piłka spadła mu pod nogi, ale Argentyńczyk huknął nad bramką! 121 Sędzia doliczył aż 5 minut 120 Świetna akcja Messiego i Guliano, ale Hiszpanie wybijają na rzut rożny! 117 Argentyna znów ma rzut rożny po strzale Messiego 116 Nico Williams biegł już sam na bramkę, ale w kuriozalny sposób skiksował i stracił piłkę 116 Źle to rozegrali obrońcy tytułu 115 Akcja na skrzydle Messiego i Argentyna ma rzut rożny! 114 Torres znów trafił do siatki. Był sam na sam, ale jednak spalony! 112 Mac Allister ukarany żółtą kartką 111 Argentyna atakuje, ale gra w osłabieniu i te ataki mocno nieporadne 106 Ferran Torres dopadł do odbitej piłki i huknął mocno pod poprzeczkę! 106 GOOOOOLLLLL DLA HISZPANII!!! FERRAN TORRES!!! Koniec pierwszej części dogrywki 103 Ale okazję miał Merino! Z kilku metrów nie trafił głową w bramkę! 101 Bardzo niecelny strzał Yamala 99 Schodzą Rodri i Laporte. Wchodzą Zubimendi i Garcia 95 Nico Williams trafia do pustej bramki, ale sędzia odgwizdał faul Merino 94 Już 10 celnych strzałów Hiszpanii i ani jednego Argentyny 93 Świetna interwencja Martineza 92 Trwa już dogrywka PRZED NAMI DOGRYWKA! ARGENTYNA GRA W DZIESIĄTKĘ, A JUŻ W JEDENASTU BYŁA WYRAŹNIE SŁABSZA 98 Mocny strzał Yamala z wolnego, ale świetnie broni Martrinez! 96 Torres faulowany przed polem karnym Argentyny 94 Enzo Fernandez dostaje drugą żółtą kartkę i z czerwoną opuszcza boisko! Argentyna gra w dziesiątkę! 93 Kontra Hiszpanii. Nico Williams strzelił w środek bramki 92 Messi faulowany i Argentyna ma rzut wolny 90 Cztery minuty doliczone do drugiej połowy 89 Mocny strzał z dystansu Rodriego, ale bardzo niecelne to uderzenie 87 Uderzenie w pierwszej piłki Torresa. Obok bramki 83 Enzo Fernandez ukarany kartką za protesty 81 Zamieszanie w polu karnym Argentyny. Broni Martinez 80 Kolejny rzut rożny ma Hiszpania. Argentyna tylko się broni 78 Znów przycisnęła Hiszpania. Kolejny rzut rożny 77 Strzał Pedriego, ale w środek bramki i broni Martinez 75 Merino i Nico Williams zmieniają Olmo i Baenę 74 Słaby i niecelny strzał Yamala 29 Zdjęcia z przerwy meczu i występów gwiazd estrady 68 Przerwa na picie 67 Świetna akcja Yamala, który przedarł się w polu karnym i dośrodkował ma głowę Torresa, ale ten strzelił prosto w Martineza! 65 Przycisnęła Hiszpania. Kolejny rzut rożny 64 Mocny strzał Olmo! Niepewna interwencja Martineza. Rzut rożny 62 Podwójna zmiana w reprezentacji Hiszpanii. Schodzą Oyarzabal i Ruiz. W ich miejsce Pedri o Torres 61 Yamal strzelił w mur 60 Porro faulowany przed polem karnym Argentyny 58 Molina zmienia Montiela 56 Olmo wycofał do Cucurelli. W ostatniej chwili Montiel wybił na rzut rożny! 55 Ładnie poklepali Hiszpanie, ale dobra interwencja Otamendiego w polu karnym 54 Dużo fauli teraz i mało płynnej gry 52 Szamotanina w środku pola. Paredes dostał żółtą kartkę za odepchnięcie Olmo 48 Argentyna ma rzut rożny, ale źle to rozegrali 47 Argentyńczycy stracili piłkę przed własnym polem karnym. Strzelał Baena, ale broni Martinez! 46 Paredes zmienia Gonzaleza w reprezentacji Argtentyny Przerwa trwała ponad 25 minut Za chwilę początek drugiej połowy Teraz trwa występ Shakiry Czas na Justina Biebera. Teraz on śpiewa Madonna wjechała na murawę pojazdem w towarzystwie brazylijskich gwiazd Ronaldo i Ronaldinho Trwają występy gwiazd estrady. Właśnie śpiewa Madonna 𝗛𝗔𝗟𝗙-𝗧𝗜𝗠𝗘



🇪🇸 Spain 0-0 Argentina 🇦🇷#FIFAWorldCupFinal #UNPLAYABLE pic.twitter.com/g8h0aSholu — #UNPLAYABLE (@UnplayableZA) July 19, 2026 KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY 45+1 4 minuty doliczone do pierwszej polowy 45 Podanie na wolne pole do Alvareza, ale Simon wybiegł z bramki i wybił piłkę 44 Otamendi zmienia kontuzjowanego Lisandro Martineza 43 Niecelny strzał Cucurelli 42 Po ładnej wymianie podań Porro dośrodkował w pole karne, ale niecelnie 41 Lisandro Martinez ukarany żółtą kartką za faul na Rodrim 39 Mocny strzał Oyarzabala, ale broni Martinez! 38 Olmo wrzucił piłkę pole karne, ale defensywa Argentyny była znów czujna 35 Cucurella płasko dośrodkował w pole karne. Potem okazało się, że był na minimalnym spalonym 32 Akcja na skrzydle Baeny, ale wyjaśniają sytuację argentyńscy obrońcy 31 Yamal zagrywał w pole karne do Olmo, ale to podanie było niecelne 29 Faulowany brutalnie Yamal. Powinna być żółta kartka 28 Mac Allister zagrał piłkę ręką. Atakują Hiszpanie Chwilę przed meczem 🇪🇸🤝🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/x9u1hGXM7W — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026 25 Przerwa na nawadnianie 24 Martinez spokojnie złapał piłkę 23 Hiszpania ma rzut rożny, który wywalczył Cucurella 22 Messi ładnie podał do Alvareza, ale ten złapany na spalonym 21 Oyarzabal złapany na spalonym 18 Świetna interwencja Porro na skraju pola karnego Hiszpanii 17 Argentyna miała rzut wolny. Ciekawa wrzutka w pole karne, ale Gonzalez nie doszedł do piłki 19 Zdjęcia z meczu 16 62 proc. posiadania piłki Hiszpanii 14 Mac Allister ostro sfaulował Olmo 12 Hiszpanie mają rzut rożny 11 Długa piłka dla Yamala, ale Hiszpan nie opanował piłki 9 Coraz bardziej wyraźna przewaga Hiszpanii 8 Hiszpanie są przekonani, że Porro był faulowany przed polem karnym Argentyny. Sędzia kazał grać dalej 6 Simon przerywa kontrę Argentyny 5 Lamine Yanal był sam na sam z Martinezem! Argentyński bramkarz broni! 4 Przy piłce Argentyna. Hiszpania stara się atakować rywali na ich połowie 2 Hiszpania w swoim stylu spokojnie rozgrywała piłkę. Strata, faul i rzut wolny dla Argentyny 1 GRAMY! Finał mundialu już trwa Znani z gal boksu i UFC bracia Buffer zapowiedzieli grzmoty! Mundial 2026 PREMIE: Tyle zarobi mistrz świata! Rekordowe nagrody pieniężne! I o takie pieniądze O to trofeum powalczą It's time. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1ns50LRJRv — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026 Czas na hymny Reprezentacje Hiszpanii i Argentyny właśnie pojawiły się na murawie Obie drużyny czekają już w korytarzu Hiszpania czy Argentyna? A story is waiting to be written.#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026 Poniżej składy Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz, Olmo, Baena, Yamal - Oyarzabal. Argentyna: E. Martínez - Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico - E. Fernández, De Paul, Mac Allister, González - Messi, Álvarez. One more game 🇪🇸🇦🇷#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026 Witamy w relacji na żywo z finału MŚ 2026 Hiszpania - Argentyna. Początek meczu o godzinie 21.

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Hiszpania i Argentyna powalczą w finale piłkarskich mistrzostwa świata 2026 i będzie to starcie najlepszej defensywy w tym turnieju z najskuteczniejszym atakiem. Mistrzowie Europy stracili najmniej goli - jednego, a obrońcy tytułu najwięcej strzelili - 19. Leo Messi w przypadku zwycięstwa zapewne po raz drugi zostanie najlepszym graczem mundialu i ma również szansę na tytuł króla strzelców. Hiszpania ma szanse na drugi tytuł w historii, po triumfie w 2010 roku. Z kolei „Abicelestes” mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji, podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962.