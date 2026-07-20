Hiszpania mistrzem świata!!! Gol w dogrywce zdecydował!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-20 0:11

Hiszpania piłkarskim mistrzem świata po zwycięstwie 1:0 nad Argentyną! Zwycięska bramka padła w dogrywce po strzale rezerwowego Ferrana Torresa. Broniący tytułu "Albicelestes" byli wyraźnie słabsi i skupili się niemal wyłącznie na defensywie. Kończyli mecz w osłabieniu po drugiej żółtej karce dla Enzo Fernandeza. Hiszpania do tytułu mistrza Europy dołożyła mistrzostwo świata.

Ferran Torres cieszy się ze zdobytej bramki. O triumfie Hiszpanii w finale MŚ przeczytasz na SE Supersport.
Autor: EPA/ PAP

Finał MŚ 2026: Hiszpania - Argentyna 1:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Ferran Torres 106. min

Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz (62. Pedri), Olmo (75. Merino), Baena (75 Nico Williams), Yamal - Oyarzabal (62 Torres).

Argentyna: E. Martínez - Montiel (58. Molina), Romero, L. Martínez Ż (44 Otamendi), Tagliafico - E. Fernández Ż Ż CZ, De Paul, Mac Allister, González (46. Paredes Ż) - Messi, Álvarez.

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Hiszpania - Argentyna

Bohater Hiszpanów Ferran Torres 

KONIEC! HISZPANIA MISTRZEM ŚWIATA!

122

Guliano zmarnował świetną szansę na wyrównanie. Po rzucie rożnym piłka spadła mu pod nogi, ale Argentyńczyk huknął nad bramką!

121

Sędzia doliczył aż 5 minut

120

Świetna akcja Messiego i Guliano, ale Hiszpanie wybijają na rzut rożny!

117

Argentyna znów ma rzut rożny po strzale Messiego

116

Nico Williams biegł już sam na bramkę, ale w kuriozalny sposób skiksował i stracił piłkę

116

Źle to rozegrali obrońcy tytułu

115

Akcja na skrzydle Messiego i Argentyna ma rzut rożny!

114

Torres znów trafił do siatki. Był sam na sam, ale jednak spalony!

112

Mac Allister ukarany żółtą kartką

111

Argentyna atakuje, ale gra w osłabieniu i te ataki mocno nieporadne

106

Ferran Torres dopadł do odbitej piłki i huknął mocno pod poprzeczkę!

106

GOOOOOLLLLL DLA HISZPANII!!! FERRAN TORRES!!!

Koniec pierwszej części dogrywki

103

Ale okazję miał Merino! Z kilku metrów nie trafił głową w bramkę!

101

Bardzo niecelny strzał Yamala

99

Schodzą Rodri i Laporte. Wchodzą Zubimendi i Garcia

95

Nico Williams trafia do pustej bramki, ale sędzia odgwizdał faul Merino

94

Już 10 celnych strzałów Hiszpanii i ani jednego Argentyny

93

Świetna interwencja Martineza

92

Trwa już dogrywka

PRZED NAMI DOGRYWKA! ARGENTYNA GRA W DZIESIĄTKĘ, A JUŻ W JEDENASTU BYŁA WYRAŹNIE SŁABSZA

98

Mocny strzał Yamala z wolnego, ale świetnie broni Martrinez!

96

Torres faulowany przed polem karnym Argentyny

94

Enzo Fernandez dostaje drugą żółtą kartkę i z czerwoną opuszcza boisko! Argentyna gra w dziesiątkę!

93

Kontra Hiszpanii. Nico Williams strzelił w środek bramki

92

Messi faulowany i Argentyna ma rzut wolny

90

Cztery minuty doliczone do drugiej połowy

89

Mocny strzał z dystansu Rodriego, ale bardzo niecelne to uderzenie

87

Uderzenie w pierwszej piłki Torresa. Obok bramki

83

Enzo Fernandez ukarany kartką za protesty

81

Zamieszanie w polu karnym Argentyny. Broni Martinez

80

Kolejny rzut rożny ma Hiszpania. Argentyna tylko się broni

78

Znów przycisnęła Hiszpania. Kolejny rzut rożny

77

Strzał Pedriego, ale w środek bramki i broni Martinez

75

Merino i Nico Williams zmieniają Olmo i Baenę

74

Słaby i niecelny strzał Yamala

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Galeria zdjęć 29

Zdjęcia z przerwy meczu i występów gwiazd estrady 

68

Przerwa na picie

67

Świetna akcja Yamala, który przedarł się w polu karnym i dośrodkował ma głowę Torresa, ale ten strzelił prosto w Martineza!

65

Przycisnęła Hiszpania. Kolejny rzut rożny

64

Mocny strzał Olmo! Niepewna interwencja Martineza. Rzut rożny

62

Podwójna zmiana w reprezentacji Hiszpanii. Schodzą Oyarzabal i Ruiz. W ich miejsce Pedri o Torres

61

Yamal strzelił w mur

60

Porro faulowany przed polem karnym Argentyny

58

Molina zmienia Montiela

56

Olmo wycofał do Cucurelli. W ostatniej chwili Montiel wybił na rzut rożny!

55

Ładnie poklepali Hiszpanie, ale dobra interwencja Otamendiego w polu karnym

54

Dużo fauli teraz i mało płynnej gry

52

Szamotanina w środku pola. Paredes dostał żółtą kartkę za odepchnięcie Olmo

48

Argentyna ma rzut rożny, ale źle to rozegrali

47

Argentyńczycy stracili piłkę przed własnym polem karnym. Strzelał Baena, ale broni Martinez!

46

Paredes zmienia Gonzaleza w reprezentacji Argtentyny

Przerwa trwała ponad 25 minut

Za chwilę początek drugiej połowy

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KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY

45+1

4 minuty doliczone do pierwszej polowy

45

Podanie na wolne pole do Alvareza, ale Simon wybiegł z bramki i wybił piłkę

44

Otamendi zmienia kontuzjowanego Lisandro Martineza

43

Niecelny strzał Cucurelli

42

Po ładnej wymianie podań Porro dośrodkował w pole karne, ale niecelnie

41

Lisandro Martinez ukarany żółtą kartką za faul na Rodrim

39

Mocny strzał Oyarzabala, ale broni Martinez!

38

Olmo wrzucił piłkę pole karne, ale defensywa Argentyny była znów czujna

35

Cucurella płasko dośrodkował w pole karne. Potem okazało się, że był na minimalnym spalonym

32

Akcja na skrzydle Baeny, ale wyjaśniają sytuację argentyńscy obrońcy

31

Yamal zagrywał w pole karne do Olmo, ale to podanie było niecelne

29

Faulowany brutalnie Yamal. Powinna być żółta kartka

28

Mac Allister zagrał piłkę ręką. Atakują Hiszpanie

Chwilę przed meczem

25

Przerwa na nawadnianie

24

Martinez spokojnie złapał piłkę

23

Hiszpania ma rzut rożny, który wywalczył Cucurella

22

Messi ładnie podał do Alvareza, ale ten złapany na spalonym

21

Oyarzabal złapany na spalonym

18

Świetna interwencja Porro na skraju pola karnego Hiszpanii

17

Argentyna miała rzut wolny. Ciekawa wrzutka w pole karne, ale Gonzalez nie doszedł do piłki

Finał MŚ Hiszpania - Argentyna
Galeria zdjęć 19

Zdjęcia z meczu

16

62 proc. posiadania piłki Hiszpanii

14

Mac Allister ostro sfaulował Olmo

12

Hiszpanie mają rzut rożny

11

Długa piłka dla Yamala, ale Hiszpan nie opanował piłki

9

Coraz bardziej wyraźna przewaga Hiszpanii

8

Hiszpanie są przekonani, że Porro był faulowany przed polem karnym Argentyny. Sędzia kazał grać dalej

6

Simon przerywa kontrę Argentyny

5

Lamine Yanal był sam na sam z Martinezem! Argentyński bramkarz broni!

4

Przy piłce Argentyna. Hiszpania stara się atakować rywali na ich połowie

2

Hiszpania w swoim stylu spokojnie rozgrywała piłkę. Strata, faul i rzut wolny dla Argentyny

1

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I o takie pieniądze 

O to trofeum powalczą 

Czas na hymny

Reprezentacje Hiszpanii i Argentyny właśnie pojawiły się na murawie

Obie drużyny czekają już w korytarzu 

Hiszpania czy Argentyna? 

Poniżej składy

Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz, Olmo, Baena, Yamal - Oyarzabal.

Argentyna: E. Martínez - Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico - E. Fernández, De Paul, Mac Allister, González - Messi, Álvarez.

Witamy w relacji na żywo z finału MŚ 2026 Hiszpania - Argentyna. Początek meczu o godzinie 21.

Hiszpania i Argentyna powalczą w finale piłkarskich mistrzostwa świata 2026 i będzie to starcie najlepszej defensywy w tym turnieju z najskuteczniejszym atakiem. Mistrzowie Europy stracili najmniej goli - jednego, a obrońcy tytułu najwięcej strzelili - 19. Leo Messi w przypadku zwycięstwa zapewne po raz drugi zostanie najlepszym graczem mundialu i ma również szansę na tytuł króla strzelców. Hiszpania ma szanse na drugi tytuł w historii, po triumfie w 2010 roku. Z kolei „Abicelestes” mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji, podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962.

MUNDIAL 2026