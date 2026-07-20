Finał MŚ 2026: Hiszpania - Argentyna 1:0 (0:0)
Bramki: 1:0 Ferran Torres 106. min
Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz (62. Pedri), Olmo (75. Merino), Baena (75 Nico Williams), Yamal - Oyarzabal (62 Torres).
Argentyna: E. Martínez - Montiel (58. Molina), Romero, L. Martínez Ż (44 Otamendi), Tagliafico - E. Fernández Ż Ż CZ, De Paul, Mac Allister, González (46. Paredes Ż) - Messi, Álvarez.
Hiszpania - Argentyna
Spain are #FIFAWorldCup Champions. 🏆 pic.twitter.com/mWLw5iis2C— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
Bohater Hiszpanów Ferran Torres
Ferran Torres.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xiPy6MJ6Mg— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
KONIEC! HISZPANIA MISTRZEM ŚWIATA!
122
Guliano zmarnował świetną szansę na wyrównanie. Po rzucie rożnym piłka spadła mu pod nogi, ale Argentyńczyk huknął nad bramką!
121
Sędzia doliczył aż 5 minut
120
Świetna akcja Messiego i Guliano, ale Hiszpanie wybijają na rzut rożny!
117
Argentyna znów ma rzut rożny po strzale Messiego
116
Nico Williams biegł już sam na bramkę, ale w kuriozalny sposób skiksował i stracił piłkę
116
Źle to rozegrali obrońcy tytułu
115
Akcja na skrzydle Messiego i Argentyna ma rzut rożny!
114
Torres znów trafił do siatki. Był sam na sam, ale jednak spalony!
112
Mac Allister ukarany żółtą kartką
111
Argentyna atakuje, ale gra w osłabieniu i te ataki mocno nieporadne
106
Ferran Torres dopadł do odbitej piłki i huknął mocno pod poprzeczkę!
106
GOOOOOLLLLL DLA HISZPANII!!! FERRAN TORRES!!!
Koniec pierwszej części dogrywki
103
Ale okazję miał Merino! Z kilku metrów nie trafił głową w bramkę!
101
Bardzo niecelny strzał Yamala
99
Schodzą Rodri i Laporte. Wchodzą Zubimendi i Garcia
95
Nico Williams trafia do pustej bramki, ale sędzia odgwizdał faul Merino
94
Już 10 celnych strzałów Hiszpanii i ani jednego Argentyny
93
Świetna interwencja Martineza
92
Trwa już dogrywka
PRZED NAMI DOGRYWKA! ARGENTYNA GRA W DZIESIĄTKĘ, A JUŻ W JEDENASTU BYŁA WYRAŹNIE SŁABSZA
98
Mocny strzał Yamala z wolnego, ale świetnie broni Martrinez!
96
Torres faulowany przed polem karnym Argentyny
94
Enzo Fernandez dostaje drugą żółtą kartkę i z czerwoną opuszcza boisko! Argentyna gra w dziesiątkę!
93
Kontra Hiszpanii. Nico Williams strzelił w środek bramki
92
Messi faulowany i Argentyna ma rzut wolny
90
Cztery minuty doliczone do drugiej połowy
89
Mocny strzał z dystansu Rodriego, ale bardzo niecelne to uderzenie
87
Uderzenie w pierwszej piłki Torresa. Obok bramki
83
Enzo Fernandez ukarany kartką za protesty
81
Zamieszanie w polu karnym Argentyny. Broni Martinez
80
Kolejny rzut rożny ma Hiszpania. Argentyna tylko się broni
78
Znów przycisnęła Hiszpania. Kolejny rzut rożny
77
Strzał Pedriego, ale w środek bramki i broni Martinez
75
Merino i Nico Williams zmieniają Olmo i Baenę
74
Słaby i niecelny strzał Yamala
68
Przerwa na picie
67
Świetna akcja Yamala, który przedarł się w polu karnym i dośrodkował ma głowę Torresa, ale ten strzelił prosto w Martineza!
65
Przycisnęła Hiszpania. Kolejny rzut rożny
64
Mocny strzał Olmo! Niepewna interwencja Martineza. Rzut rożny
62
Podwójna zmiana w reprezentacji Hiszpanii. Schodzą Oyarzabal i Ruiz. W ich miejsce Pedri o Torres
61
Yamal strzelił w mur
60
Porro faulowany przed polem karnym Argentyny
58
Molina zmienia Montiela
56
Olmo wycofał do Cucurelli. W ostatniej chwili Montiel wybił na rzut rożny!
55
Ładnie poklepali Hiszpanie, ale dobra interwencja Otamendiego w polu karnym
54
Dużo fauli teraz i mało płynnej gry
52
Szamotanina w środku pola. Paredes dostał żółtą kartkę za odepchnięcie Olmo
48
Argentyna ma rzut rożny, ale źle to rozegrali
47
Argentyńczycy stracili piłkę przed własnym polem karnym. Strzelał Baena, ale broni Martinez!
46
Paredes zmienia Gonzaleza w reprezentacji Argtentyny
Przerwa trwała ponad 25 minut
Za chwilę początek drugiej połowy
Teraz trwa występ Shakiry
Czas na Justina Biebera. Teraz on śpiewa
Madonna wjechała na murawę pojazdem w towarzystwie brazylijskich gwiazd Ronaldo i Ronaldinho
Trwają występy gwiazd estrady. Właśnie śpiewa Madonna
𝗛𝗔𝗟𝗙-𝗧𝗜𝗠𝗘— #UNPLAYABLE (@UnplayableZA) July 19, 2026
🇪🇸 Spain 0-0 Argentina 🇦🇷#FIFAWorldCupFinal #UNPLAYABLE pic.twitter.com/g8h0aSholu
KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY
45+1
4 minuty doliczone do pierwszej polowy
45
Podanie na wolne pole do Alvareza, ale Simon wybiegł z bramki i wybił piłkę
44
Otamendi zmienia kontuzjowanego Lisandro Martineza
43
Niecelny strzał Cucurelli
42
Po ładnej wymianie podań Porro dośrodkował w pole karne, ale niecelnie
41
Lisandro Martinez ukarany żółtą kartką za faul na Rodrim
39
Mocny strzał Oyarzabala, ale broni Martinez!
38
Olmo wrzucił piłkę pole karne, ale defensywa Argentyny była znów czujna
35
Cucurella płasko dośrodkował w pole karne. Potem okazało się, że był na minimalnym spalonym
32
Akcja na skrzydle Baeny, ale wyjaśniają sytuację argentyńscy obrońcy
31
Yamal zagrywał w pole karne do Olmo, ale to podanie było niecelne
29
Faulowany brutalnie Yamal. Powinna być żółta kartka
28
Mac Allister zagrał piłkę ręką. Atakują Hiszpanie
Chwilę przed meczem
🇪🇸🤝🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/x9u1hGXM7W— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
25
Przerwa na nawadnianie
24
Martinez spokojnie złapał piłkę
23
Hiszpania ma rzut rożny, który wywalczył Cucurella
22
Messi ładnie podał do Alvareza, ale ten złapany na spalonym
21
Oyarzabal złapany na spalonym
18
Świetna interwencja Porro na skraju pola karnego Hiszpanii
17
Argentyna miała rzut wolny. Ciekawa wrzutka w pole karne, ale Gonzalez nie doszedł do piłki
16
62 proc. posiadania piłki Hiszpanii
14
Mac Allister ostro sfaulował Olmo
12
Hiszpanie mają rzut rożny
11
Długa piłka dla Yamala, ale Hiszpan nie opanował piłki
9
Coraz bardziej wyraźna przewaga Hiszpanii
8
Hiszpanie są przekonani, że Porro był faulowany przed polem karnym Argentyny. Sędzia kazał grać dalej
6
Simon przerywa kontrę Argentyny
5
Lamine Yanal był sam na sam z Martinezem! Argentyński bramkarz broni!
4
Przy piłce Argentyna. Hiszpania stara się atakować rywali na ich połowie
2
Hiszpania w swoim stylu spokojnie rozgrywała piłkę. Strata, faul i rzut wolny dla Argentyny
1
GRAMY! Finał mundialu już trwa
Znani z gal boksu i UFC bracia Buffer zapowiedzieli grzmoty!
I o takie pieniądze
O to trofeum powalczą
It's time. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1ns50LRJRv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
Czas na hymny
Reprezentacje Hiszpanii i Argentyny właśnie pojawiły się na murawie
Obie drużyny czekają już w korytarzu
Hiszpania czy Argentyna?
A story is waiting to be written.#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
Poniżej składy
Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz, Olmo, Baena, Yamal - Oyarzabal.
Argentyna: E. Martínez - Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico - E. Fernández, De Paul, Mac Allister, González - Messi, Álvarez.
Witamy w relacji na żywo z finału MŚ 2026 Hiszpania - Argentyna. Początek meczu o godzinie 21.
Hiszpania i Argentyna powalczą w finale piłkarskich mistrzostwa świata 2026 i będzie to starcie najlepszej defensywy w tym turnieju z najskuteczniejszym atakiem. Mistrzowie Europy stracili najmniej goli - jednego, a obrońcy tytułu najwięcej strzelili - 19. Leo Messi w przypadku zwycięstwa zapewne po raz drugi zostanie najlepszym graczem mundialu i ma również szansę na tytuł króla strzelców. Hiszpania ma szanse na drugi tytuł w historii, po triumfie w 2010 roku. Z kolei „Abicelestes” mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji, podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962.