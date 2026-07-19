Mundial 2026 PREMIE: Tyle zarobi mistrz świata! Rekordowe nagrody pieniężne!

W finale MŚ 2026 powalczą Hiszpania i Argentyna.

Stawką są ogromne pieniądze z puli nagród FIFA.

Sprawdź, jakie są premie na mundialu i ile zarobi mistrz świata 2026.

Na mundialu gra toczy się o ogromne pieniądze. Reprezentacje uczestniczące w MŚ 2026 zgarną ogromne premie już za sam udział w turnieju, a nagrody rosną wraz z awansem do kolejnych rund. W trwającym mundialu bierze udział 48 drużyn - więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego całkowita pula nagród jest naturalnie wyższa i bije wszelkie rekordy poprzednich turniejów.

Po tym, jak w kwietniu FIFA zgodziła się na dalsze zwiększenie puli nagród na Mundial 2026, do podziału między uczestniczące kraje trafi rekordowa kwota 655 milionów dolarów. Dla porównania - w 2022 roku w Katarze pula wynosiła 440 milionów dol.

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Większość tej sumy jest przyznawana w zależności od osiągniętego etapu turnieju, ale istnieją również nagrody niezależne od wyników, dzięki którym żadna drużyna nie wróciła z MŚ 2026 z pustymi rękami. Mistrz świata zgarnie zarobi 50 milionów dolarów. Wicemistrz świata też się obłowi - zgarnie 33 miliony dolarów. Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsce, dostaną odpowiednio 29 i 27 mln dol.

Mundial 2026 PREMIE w mistrzostwach świata

Mistrz świata - 50 mln dolarów

Finalista - 33 mln dolarów

Trzecie miejsce - 29 mln dolarów

Czwarte miejsce - 27 mln dolarów

1/4 finału - po 19 mln dolarów

1/8 finału - po 15 mln dolarów

1/16 finału - po 11 mln dolarów

faza grupowa - po 9 mln dolarów

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