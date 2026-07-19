Finał MŚ 2026: Hiszpania - Argentyna 0:0
Bramki:
Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz, Olmo, Baena, Yamal - Oyarzabal.
Argentyna: E. Martínez - Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico - E. Fernández, De Paul, Mac Allister, González - Messi, Álvarez.
Hiszpania - Argentyna
I o takie pieniądze
O to trofeum powalczą
It's time. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1ns50LRJRv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
Czas na hymny
Reprezentacje Hiszpanii i Argentyny właśnie pojawiły się na murawie
Obie drużyny czekają już w korytarzu
Hiszpania czy Argentyna?
A story is waiting to be written.#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
Poniżej składy
Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz, Olmo, Baena, Yamal - Oyarzabal.
Argentyna: E. Martínez - Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico - E. Fernández, De Paul, Mac Allister, González - Messi, Álvarez.
Witamy w relacji na żywo z finału MŚ 2026 Hiszpania - Argentyna. Początek meczu o godzinie 21.
Hiszpania i Argentyna powalczą w finale piłkarskich mistrzostwa świata 2026 i będzie to starcie najlepszej defensywy w tym turnieju z najskuteczniejszym atakiem. Mistrzowie Europy stracili najmniej goli - jednego, a obrońcy tytułu najwięcej strzelili - 19. Leo Messi w przypadku zwycięstwa zapewne po raz drugi zostanie najlepszym graczem mundialu i ma również szansę na tytuł króla strzelców. Hiszpania ma szanse na drugi tytuł w historii, po triumfie w 2010 roku. Z kolei „Abicelestes” mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji, podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962.