Finał MŚ 2026: Hiszpania - Argentyna 0:0

Bramki:

Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz, Olmo, Baena, Yamal - Oyarzabal.

Argentyna: E. Martínez - Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico - E. Fernández, De Paul, Mac Allister, González - Messi, Álvarez.

Sonda Kto wygra finał MŚ 2026: Hiszpania czy Argentyna? Hiszpania Argentyna

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Hiszpania i Argentyna powalczą w finale piłkarskich mistrzostwa świata 2026 i będzie to starcie najlepszej defensywy w tym turnieju z najskuteczniejszym atakiem. Mistrzowie Europy stracili najmniej goli - jednego, a obrońcy tytułu najwięcej strzelili - 19. Leo Messi w przypadku zwycięstwa zapewne po raz drugi zostanie najlepszym graczem mundialu i ma również szansę na tytuł króla strzelców. Hiszpania ma szanse na drugi tytuł w historii, po triumfie w 2010 roku. Z kolei „Abicelestes” mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji, podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962.