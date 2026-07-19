Hiszpania - Argentyna RELACJA NA ŻYWO z finału MŚ 2026 [WYNIK]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-19 21:03

Finał mundialu Hiszpania - Argentyna wyłoni mistrza świata. O tytuł walczą dwie najlepsze drużyny rankingu FIFA i mistrzowie swoich kontynentów. To również pojedynek 19-letniego Lamine’a Yamala i jego wielkiego poprzednika w Barcelonie, 20 lat starszego Lionela Messiego. Poniżej relacja na żywo z finału MŚ 2026 Hiszpania - Argentyna.

Lamine Yamal i Lionel Messi obok pucharu mistrzostw świata. O finale Hiszpania - Argentyna czytaj na SE Supersport.
Autor: Associated Press

Finał MŚ 2026: Hiszpania - Argentyna 0:0

Bramki:

Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz, Olmo, Baena, Yamal - Oyarzabal.

Argentyna: E. Martínez - Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico - E. Fernández, De Paul, Mac Allister, González - Messi, Álvarez.

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Kto wygra finał MŚ 2026: Hiszpania czy Argentyna?
Na żywo

Hiszpania - Argentyna

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Czas na hymny

Reprezentacje Hiszpanii i Argentyny właśnie pojawiły się na murawie

Obie drużyny czekają już w korytarzu 

Hiszpania czy Argentyna? 

Poniżej składy

Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz, Olmo, Baena, Yamal - Oyarzabal.

Argentyna: E. Martínez - Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico - E. Fernández, De Paul, Mac Allister, González - Messi, Álvarez.

Witamy w relacji na żywo z finału MŚ 2026 Hiszpania - Argentyna. Początek meczu o godzinie 21.

Hiszpania i Argentyna powalczą w finale piłkarskich mistrzostwa świata 2026 i będzie to starcie najlepszej defensywy w tym turnieju z najskuteczniejszym atakiem. Mistrzowie Europy stracili najmniej goli - jednego, a obrońcy tytułu najwięcej strzelili - 19. Leo Messi w przypadku zwycięstwa zapewne po raz drugi zostanie najlepszym graczem mundialu i ma również szansę na tytuł króla strzelców. Hiszpania ma szanse na drugi tytuł w historii, po triumfie w 2010 roku. Z kolei „Abicelestes” mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji, podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962.

MUNDIAL 2026