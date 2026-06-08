Jérémy Doku - statystyki, kariera i ciekawostki o belgijskim piłkarzu

Jérémy Doku - życiorys i kariera

Jérémy Doku urodził się i zaczął trenować piłkę nożną w rodzinnej Antwerpii. W wieku 10 lat trafił do akademii słynnego Anderlechtu, gdzie szybko przeszedł przez szczeble juniorskie. W pierwszej drużynie zadebiutował 25 listopada 2018 roku jako 16-latek i został tym samym siódmym najmłodszym debiutantem w historii tego klubu. Szybko zwrócił na siebie uwagę zagranicznych zespołów i w październiku 2020 roku przeniósł się do francuskiego Rennes za kwotę 26 milionów euro. Został najdroższym zakupem w historii tego zespołu, a w sezonie 2022/2023 założył tam koszulkę z numerem 10.

Jego dobra gra we Francji zaowocowała transferem do Manchesteru City w sierpniu 2023 roku, za który Anglicy zapłacili 65 milionów euro. W debiutanckim sezonie od razu zdobył z nowym zespołem mistrzostwo Premier League, a także wygrał Klubowe Mistrzostwa Świata. Belgijski skrzydłowy bardzo szybko ustanowił własne rekordy, na przykład notując cztery asysty i gola w jednym spotkaniu przeciwko drużynie Bournemouth. Zawodnik jest powszechnie kojarzony z dużą szybkością i częstym dryblingiem, co udowodnił na przykład w ligowym spotkaniu przeciwko ekipie Liverpool. Podczas tego meczu zaliczył aż trzynaście udanych dryblingów, co było rekordem całego sezonu w angielskiej lidze.

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Jérémy Doku - najważniejsze informacje

Piłkarz urodził się 27 maja 2002 roku w Antwerpii i ma ghańskie pochodzenie. Wychował się w rodzinie o silnych tradycjach sportowych, ponieważ jego ojciec był lekkoatletą, a starszy brat również trenował piłkę nożną. Jérémy jest praktykującym chrześcijaninem, a w październiku 2025 roku wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką. Poza piłką klubową skrzydłowy regularnie występuje w reprezentacji Belgii, w której zadebiutował we wrześniu 2020 roku. W koszulce narodowej brał udział w mistrzostwach Europy w 2020 i 2024 roku oraz zagrał na mistrzostwach świata w Katarze.

Imię i nazwisko: Jérémy Baffour Doku

Jérémy Baffour Doku Data urodzenia: 27.05.2002

27.05.2002 Miejsce urodzenia: Antwerpia, Belgia

Antwerpia, Belgia Narodowość: Belgia

Belgia Pierwszy klub: KVC Olympic Deurne

KVC Olympic Deurne Aktualny klub: Manchester City

Manchester City Pozycja na boisku: Skrzydłowy

Skrzydłowy Wzrost: 173 cm

Jérémy Doku - kariera w liczbach

Zawodnik od początku swojej przygody z dorosłą piłką regularnie buduje swoje statystyki strzeleckie i asystenckie. W barwach drużyny Anderlecht rozegrał prawie czterdzieści spotkań, co otworzyło mu drzwi do gry na europejskim poziomie. Podczas występów dla ekipy Rennes przekroczył barierę dziewięćdziesięciu meczów we wszystkich francuskich rozgrywkach. Zdecydowanie najwięcej razy wybiegał na boisko w koszulce zespołu Manchester City, gdzie strzelił ponad dwadzieścia bramek. Skrzydłowy regularnie punktuje również w seniorskiej reprezentacji Belgii, co można prześledzić w poniższym zestawieniu: