João Neves - statystyki, kariera i sukcesy portugalskiego piłkarza

João Neves - życiorys i kariera

João Pedro Gonçalves Neves przyszedł na świat 27 września 2004 roku w mieście Tavira. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w lokalnym zespole, po czym w 2016 roku trafił do głównej akademii Benfiki. Z młodzieżową drużyną tego klubu wygrał Ligę Młodzieżową UEFA, co było bardzo ważnym wydarzeniem dla zespołu z Lizbony. Szybko przebił się do pierwszej drużyny Benfiki i już w wieku 18 lat pomógł swojemu klubowi wywalczyć mistrzostwo kraju. Jego dobra postawa w środku pola sprawiła, że w sezonie 23/24 wielokrotnie wybierano go najlepszym pomocnikiem miesiąca w portugalskiej lidze.

W sierpniu 2024 roku zawodnik podpisał kontrakt z Paris Saint-Germain, a kwota transferu wyniosła blisko 60 milionów euro podstawy. W nowym otoczeniu szybko zaczął notować asysty i z miejsca stał się kluczowym piłkarzem środka pola. Z francuskim zespołem zdobył mistrzostwo kraju oraz historyczny puchar za wygranie Ligi Mistrzów. Pomocnik wyróżnia się na boisku świetną kontrolą nad piłką, bardzo dobrymi podaniami i walecznością w obronie. Mimo dość drobnej budowy ciała świetnie radzi sobie w pojedynkach główkowych i potrafi utrzymać się przy piłce nawet pod dużą presją przeciwników.

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João Neves - najważniejsze informacje

Kariera reprezentacyjna piłkarza rozwijała się równie dynamicznie jak jego występy klubowe. Portugalczyk grał w kadrach młodzieżowych swojego kraju, a w październiku 2023 roku po raz pierwszy wybiegł na boisko w seniorskiej drużynie narodowej. Zagrał między innymi na mistrzostwach Europy w 2024 roku, gdzie zbierał cenne doświadczenie. Niedługo później pomógł swojej kadrze wygrać prestiżową Ligę Narodów UEFA po pokonaniu Hiszpanii. Swego pierwszego hat-tricka w barwach narodowych zdobył jesienią 2025 roku w wysoko wygranym meczu przeciwko Armenii.

Imię i nazwisko: João Pedro Gonçalves Neves

João Pedro Gonçalves Neves Data urodzenia: 27.09.2004

27.09.2004 Miejsce urodzenia: Tavira, Portugalia

Tavira, Portugalia Narodowość: Portugalia

Portugalia Pierwszy klub: Benfica

Benfica Aktualny klub: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Pozycja na boisku: Pomocnik

Pomocnik Wzrost: 174 cm

João Neves - kariera w liczbach

Statystyki portugalskiego pomocnika pokazują jego bardzo szybki rozwój na przestrzeni zaledwie kilku sezonów. Zaczynał od gry w rezerwach Benfiki, ale w krótkim czasie zyskał pełne zaufanie trenerów pierwszej drużyny. Po transferze do Paris Saint-Germain jego liczby rozegranych spotkań i zdobywanych goli wyraźnie wzrosły. Piłkarz równie regularnie gromadzi kolejne mecze w seniorskiej reprezentacji Portugalii, dla której zaczął również strzelać bramki. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe podsumowanie jego dotychczasowych występów i trafień we wszystkich rozgrywkach: