Joshua Kimmich - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Redakcja Super Sport
2026-06-10 11:36

Joshua Kimmich zaczynał dorosłą karierę w klubie RB Lipsk, skąd na początku 2015 roku przeszedł do Bayernu Monachium. W nowym zespole zdobył między innymi dziesięć tytułów mistrza Niemiec i wygrał Ligę Mistrzów w sezonie 2019/2020. W dorosłej reprezentacji Niemiec zadebiutował w maju 2016 roku, a we wrześniu 2024 roku został jej kapitanem.

Joshua Kimmich - życiorys i kariera

Joshua Kimmich grał na początku w młodzieżowych drużynach VfB Stuttgart, ale dorosłą karierę rozpoczął w 2013 roku w zespole RB Lipsk. Zadebiutował tam we wrześniu 2013 roku w trzeciej lidze w zremisowanym meczu przeciwko SpVgg Unterhaching. W ciągu blisko dwóch lat rozegrał dla tego klubu ponad 50 spotkań. W styczniu 2015 roku podpisał kontrakt z klubem Bayern Monachium, który zapłacił za niego około 7 milionów euro. Jego gra nabrała tam bardzo dużego tempa, na co spory wpływ miał ówczesny trener Pep Guardiola. Szkoleniowiec przekształcił go z defensywnego pomocnika w prawego obrońcę, dzięki czemu Niemiec zajął miejsce na boku obrony po zakończeniu kariery przez Philippa Lahma.

W barwach klubu Bayern Monachium zawodnik zdobył bardzo dużo prestiżowych trofeów, w tym dziesięć tytułów mistrza Niemiec oraz cztery Puchary Niemiec. W sezonie 2019/2020 wygrał z drużyną Ligę Mistrzów, notując ważną asystę w finałowym spotkaniu przeciwko Paris Saint-Germain. W marcu 2025 roku piłkarz przedłużył swój kontrakt z niemieckim zespołem do 2029 roku. Poza boiskiem Kimmich w 2022 roku wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Liną Meyer, z którą ma czworo dzieci. W czasie pandemii stworzył z Leonem Goretzką akcję charytatywną wspierającą szpitale, choć sam początkowo nie chciał się zaszczepić, co wywołało u niego powikłania po chorobie i przerwę w grze. Warto też dodać, że w marcu 2023 roku piłkarz wystąpił gościnnie w znanym niemieckim serialu kryminalnym.

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Joshua Kimmich - najważniejsze informacje

Zawodnik urodził się 8 lutego 1995 roku w niemieckiej miejscowości Rottweil. Na boisku występuje najczęściej jako defensywny pomocnik lub prawy obrońca, co daje trenerom duże pole manewru w budowaniu składu. Z tego powodu oficjalna strona Bundesligi nazwała go kiedyś szwajcarskim scyzorykiem. Kimmich to także niezwykle ważna postać w reprezentacji Niemiec, w której zadebiutował pod koniec maja 2016 roku w meczu ze Słowacją. Od września 2024 roku nosi opaskę kapitana w kadrze narodowej, z którą zdobył w 2017 roku Puchar Konfederacji.

  • Imię i nazwisko: Joshua Walter Kimmich
  • Data urodzenia: 8 lutego 1995 roku
  • Miejsce urodzenia: Rottweil, Niemcy
  • Narodowość: Niemcy
  • Pierwszy klub: RB Lipsk (kariera seniorska)
  • Aktualny klub: Bayern Monachium
  • Pozycja na boisku: Defensywny pomocnik, prawy obrońca
  • Wzrost: 177 cm

Joshua Kimmich - kariera w liczbach

Statystyki tego piłkarza pokazują jego ogromne znaczenie dla zespołów, w których występuje. W trakcie swojej krótkiej przygody z drużyną RB Lipsk zaliczył 55 oficjalnych występów i strzelił 3 bramki we wszystkich rozgrywkach. Zdecydowaną większość swojej kariery spędził w zespole Bayern Monachium, dla którego rozegrał blisko 500 meczów i zdobył 47 goli. Zawodnik zaliczył też ponad 100 spotkań w dorosłej reprezentacji Niemiec, dla której strzelił 10 bramek. Najważniejsze statystyki z klubowej i reprezentacyjnej kariery tego zawodnika przedstawia poniższa tabela:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
16/26 Reprezentacja Niemiec 108 10
25/26 Bayern Monachium 49 2
24/25 Bayern Monachium 55 3
23/24 Bayern Monachium 42 2
22/23 Bayern Monachium 47 7
21/22 Bayern Monachium 39 3
20/21 Bayern Monachium 39 6
19/20 Bayern Monachium 51 7
18/19 Bayern Monachium 48 2
17/18 Bayern Monachium 47 6
16/17 Bayern Monachium 40 9
15/16 Bayern Monachium 36 0
14/15 RB Lipsk 29 2
13/14 RB Lipsk 26 1
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