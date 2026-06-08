Joško Gvardiol - statystyki, kariera i sukcesy chorwackiego piłkarza

Joško Gvardiol - życiorys i kariera

Joško Gvardiol urodził się 23 stycznia 2002 roku w Zagrzebiu i wychował się w dzielnicy Srednjaci. Jego ojciec pracował jako rybak, a matka pracowała w firmie hurtowej. Jako junior grający w akademii klubu Dinamo Zagrzeb miał moment zwątpienia i planował porzucić piłkę nożną na rzecz sprzedaży ryb. Za namową przyjaciela rodziny postanowił jednak kontynuować treningi. Szybko przyniosło to efekty, ponieważ w 2019 roku zadebiutował w pierwszej drużynie Dinama Zagrzeb i niedługo potem zdobył dwa tytuły mistrza kraju.

Dobra gra w lidze chorwackiej sprawiła, że we wrześniu 2020 roku przeniósł się do RB Leipzig za kwotę 16 mln euro. W niemieckim zespole spędził dwa sezony i dwukrotnie wygrał Puchar Niemiec. W sierpniu 2023 roku przeniósł się do Manchesteru City za około 90 mln euro. Taka kwota transferu sprawiła, że został jednym z najdroższych obrońców w historii piłki nożnej. W swoim pierwszym sezonie w angielskiej lidze wywalczył z nowym zespołem mistrzostwo Anglii oraz Superpuchar UEFA. W styczniu 2026 roku doznał poważnego złamania kości piszczelowej podczas meczu z klubem Chelsea, co wymagało przerwy na operację i długie leczenie.

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Joško Gvardiol - najważniejsze informacje

Chorwacki zawodnik jest lewonożnym piłkarzem, który bardzo dobrze radzi sobie z wyprowadzaniem piłki i dryblingiem. Najczęściej występuje na środku obrony, ale trenerzy chętnie ustawiają go również na lewej stronie boiska. W seniorskiej reprezentacji Chorwacji zadebiutował 6 czerwca 2021 roku podczas towarzyskiego spotkania z Belgią. Szybko stał się podstawowym graczem kadry narodowej i pojechał z nią na Mistrzostwa Świata w 2022 roku do Kataru. Z powodu wcześniejszego złamania nosa grał na tym turnieju w specjalnej masce ochronnej. Strzelił tam gola w wygranym meczu o trzecie miejsce przeciwko reprezentacji Maroka i zdobył brązowy medal.

Imię i nazwisko: Joško Gvardiol

Joško Gvardiol Data urodzenia: 23.01.2002

23.01.2002 Miejsce urodzenia: Zagrzeb, Chorwacja

Zagrzeb, Chorwacja Narodowość: Chorwacja

Chorwacja Pierwszy klub: Trešnjevka

Trešnjevka Aktualny klub: Manchester City

Manchester City Pozycja na boisku: Środkowy obrońca, lewy obrońca

Środkowy obrońca, lewy obrońca Wzrost: 185 cm

Joško Gvardiol - kariera w liczbach

Joško Gvardiol rozegrał do tej pory ponad dwieście spotkań na najwyższym poziomie ligowym i reprezentacyjnym. Najwięcej występów w piłce klubowej zaliczył w barwach Manchesteru City oraz RB Leipzig. Zawodnik regularnie podłącza się do akcji ofensywnych, co pozwala mu strzelać bramki pomimo gry w formacji obronnej. W narodowych barwach wystąpił na kilku wielkich turniejach i zanotował ważne trafienia dla swojej drużyny. Zestawienie najważniejszych statystyk z całej jego kariery prezentuje się następująco: