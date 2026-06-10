Julián Alvarez - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Julián Alvarez - życiorys i kariera

Julián Alvarez urodził się w Argentynie, gdzie stawiał pierwsze kroki w piłce nożnej w lokalnym zespole Atlético Calchín. Jeszcze jako nastolatek brał udział w testach w takich drużynach jak Boca Juniors czy Real Madryt, dla którego strzelił nawet dwie bramki w młodzieżowym turnieju. Ostatecznie w 2016 roku dołączył do akademii River Plate. W profesjonalnym futbolu zadebiutował pod koniec października 2018 roku, a niedługo potem cieszył się z wygrania rozgrywek Copa Libertadores. Z czasem stał się kluczowym napastnikiem tej drużyny, zdobywając w 2021 roku tytuł króla strzelców argentyńskiej ligi oraz nagrodę dla najlepszego piłkarza grającego w Ameryce Południowej.

Dobra forma zaowocowała transferem do Europy i na początku 2022 roku napastnik podpisał kontrakt z Manchesterem City. W swoim pierwszym pełnym sezonie w Anglii zdobył z klubem potrójną koronę, wygrywając ligę, krajowy puchar oraz Ligę Mistrzów. Angielski zespół opuścił w sierpniu 2024 roku, przechodząc do hiszpańskiego Atlético Madryt za rekordową kwotę sięgającą 95 milionów euro. Jego styl gry opiera się na dużej uniwersalności, ponieważ może występować na wszystkich pozycjach w linii ataku, a trenerzy często chwalą go za ciągłą walkę o piłkę. Kibice nazywają go Pająkiem, co ma związek z jego charakterystycznym sposobem celebrowania zdobytych bramek.

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Julián Alvarez - najważniejsze informacje

Argentyński piłkarz urodził się 31 stycznia 2000 roku w miejscowości Calchín. Zawodnik posiada również obywatelstwo włoskie, dzięki czemu w europejskich ligach nie zajmuje miejsca przeznaczonego dla graczy spoza Unii Europejskiej. W reprezentacji Argentyny zadebiutował na początku czerwca 2021 roku w meczu eliminacyjnym przeciwko Chile. Szybko stał się ważną postacią kadry narodowej i pomógł jej wygrać mundial w Katarze, gdzie strzelił cztery gole, w tym dwa w spotkaniu półfinałowym. Prywatnie jest związany z Marią Emilią Ferrero, a latem 2025 roku para spodziewa się narodzin swojego pierwszego dziecka. Pochodzi ze sportowej rodziny, ponieważ jego dwaj bracia również grają w piłkę nożną na niższych szczeblach rozgrywkowych w Hiszpanii.

Imię i nazwisko: Julián Alvarez

Julián Alvarez Data urodzenia: 31.01.2000

31.01.2000 Miejsce urodzenia: Calchín, Argentyna

Calchín, Argentyna Narodowość: Argentyna

Argentyna Pierwszy klub: Atlético Calchín

Atlético Calchín Aktualny klub: Atlético Madryt

Atlético Madryt Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 173 cm

Julián Alvarez - kariera w liczbach

Podczas występów w ojczyźnie napastnik rozegrał ponad 120 meczów dla River Plate i zdobył dla tej drużyny ponad 50 bramek. Po przeprowadzce do Anglii reprezentował barwy Manchesteru City w ponad 100 spotkaniach, strzelając w nich kilkadziesiąt goli. Od lata 2024 roku buduje swój dorobek strzelecki na hiszpańskich boiskach jako gracz Atlético Madryt. Zawodnik regularnie trafia też do siatki w koszulce reprezentacji Argentyny, dla której zagrał w kilkudziesięciu spotkaniach na międzynarodowych turniejach. Podsumowanie jego całkowitego dorobku strzeleckiego oraz liczby rozegranych meczów na przestrzeni lat prezentuje poniższa tabela:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole 21/26 Argentyna 51 14 24/26 Atlético Madryt 106 49 22/24 Manchester City 103 36 18/22 River Plate 122 54