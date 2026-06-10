Julián Alvarez - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

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Julián Alvarez - życiorys i kariera
Julián Alvarez urodził się w Argentynie, gdzie stawiał pierwsze kroki w piłce nożnej w lokalnym zespole Atlético Calchín. Jeszcze jako nastolatek brał udział w testach w takich drużynach jak Boca Juniors czy Real Madryt, dla którego strzelił nawet dwie bramki w młodzieżowym turnieju. Ostatecznie w 2016 roku dołączył do akademii River Plate. W profesjonalnym futbolu zadebiutował pod koniec października 2018 roku, a niedługo potem cieszył się z wygrania rozgrywek Copa Libertadores. Z czasem stał się kluczowym napastnikiem tej drużyny, zdobywając w 2021 roku tytuł króla strzelców argentyńskiej ligi oraz nagrodę dla najlepszego piłkarza grającego w Ameryce Południowej.
Dobra forma zaowocowała transferem do Europy i na początku 2022 roku napastnik podpisał kontrakt z Manchesterem City. W swoim pierwszym pełnym sezonie w Anglii zdobył z klubem potrójną koronę, wygrywając ligę, krajowy puchar oraz Ligę Mistrzów. Angielski zespół opuścił w sierpniu 2024 roku, przechodząc do hiszpańskiego Atlético Madryt za rekordową kwotę sięgającą 95 milionów euro. Jego styl gry opiera się na dużej uniwersalności, ponieważ może występować na wszystkich pozycjach w linii ataku, a trenerzy często chwalą go za ciągłą walkę o piłkę. Kibice nazywają go Pająkiem, co ma związek z jego charakterystycznym sposobem celebrowania zdobytych bramek.
Julián Alvarez - najważniejsze informacje
Argentyński piłkarz urodził się 31 stycznia 2000 roku w miejscowości Calchín. Zawodnik posiada również obywatelstwo włoskie, dzięki czemu w europejskich ligach nie zajmuje miejsca przeznaczonego dla graczy spoza Unii Europejskiej. W reprezentacji Argentyny zadebiutował na początku czerwca 2021 roku w meczu eliminacyjnym przeciwko Chile. Szybko stał się ważną postacią kadry narodowej i pomógł jej wygrać mundial w Katarze, gdzie strzelił cztery gole, w tym dwa w spotkaniu półfinałowym. Prywatnie jest związany z Marią Emilią Ferrero, a latem 2025 roku para spodziewa się narodzin swojego pierwszego dziecka. Pochodzi ze sportowej rodziny, ponieważ jego dwaj bracia również grają w piłkę nożną na niższych szczeblach rozgrywkowych w Hiszpanii.
- Imię i nazwisko: Julián Alvarez
- Data urodzenia: 31.01.2000
- Miejsce urodzenia: Calchín, Argentyna
- Narodowość: Argentyna
- Pierwszy klub: Atlético Calchín
- Aktualny klub: Atlético Madryt
- Pozycja na boisku: Napastnik
- Wzrost: 173 cm
Julián Alvarez - kariera w liczbach
Podczas występów w ojczyźnie napastnik rozegrał ponad 120 meczów dla River Plate i zdobył dla tej drużyny ponad 50 bramek. Po przeprowadzce do Anglii reprezentował barwy Manchesteru City w ponad 100 spotkaniach, strzelając w nich kilkadziesiąt goli. Od lata 2024 roku buduje swój dorobek strzelecki na hiszpańskich boiskach jako gracz Atlético Madryt. Zawodnik regularnie trafia też do siatki w koszulce reprezentacji Argentyny, dla której zagrał w kilkudziesięciu spotkaniach na międzynarodowych turniejach. Podsumowanie jego całkowitego dorobku strzeleckiego oraz liczby rozegranych meczów na przestrzeni lat prezentuje poniższa tabela:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|21/26
|Argentyna
|51
|14
|24/26
|Atlético Madryt
|106
|49
|22/24
|Manchester City
|103
|36
|18/22
|River Plate
|122
|54