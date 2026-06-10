Kai Havertz - sylwetka, kariera i statystyki niemieckiego zawodnika

Redakcja Super Sport
2026-06-10 11:30

Kai Havertz rozpoczął seniorską karierę w klubie Bayer Leverkusen, skąd w 2020 roku przeniósł się do angielskiej Chelsea. W barwach londyńskiej drużyny wygrał Ligę Mistrzów, strzelając decydującą bramkę w meczu finałowym, a w 2023 roku dołączył do Arsenalu. W tym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje o jego drodze na szczyt, osiągnięciach klubowych i występach w reprezentacji Niemiec.

Kai Havertz - życiorys i kariera

Kai Havertz przyszedł na świat w niemieckim Akwizgranie, ale wczesne lata dzieciństwa spędził w pobliskiej miejscowości Mariadorf. Jego rodzina ma sportowe tradycje, ponieważ dziadek ze strony matki grał profesjonalnie w piłkę nożną. Młody zawodnik zaczął trenować w wieku 4 lat w zespole Alemannia Mariadorf, a kilka lat później trafił do akademii klubu Bayer Leverkusen. To właśnie tam jego kariera nabrała tempa i jako 17-latek zadebiutował w pierwszej drużynie. Bardzo szybko stał się podstawowym piłkarzem i zaczął bić rekordy ligi jako najmłodszy zawodnik z określoną liczbą występów i goli na koncie.

W 2020 roku napastnik zmienił otoczenie i podpisał kontrakt z klubem Chelsea. Angielski zespół zapłacił za niego kilkadziesiąt milionów funtów. Niemiec szybko udowodnił swoją wartość, zdobywając zwycięskie bramki w finałach Ligi Mistrzów oraz Klubowych Mistrzostw Świata. Po udanym okresie w tej drużynie przeniósł się do lokalnego rywala, czyli zespołu Arsenal. Tam również wywalczył miejsce w składzie, a w maju 2026 roku świętował z tym klubem zdobycie mistrzostwa Anglii. Niestety w trakcie pobytu w tej drużynie musiał też pauzować z powodu poważnych kontuzji kolana i ścięgna podkolanowego.

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Kai Havertz - najważniejsze informacje

Niemiecki piłkarz pochodzi z rodziny o zróżnicowanych zawodach, gdzie ojciec pracował jako policjant, a matka jako prawniczka. Zawodnik jest znany z tego, że potrafi grać obiema nogami i świetnie kontroluje piłkę na boisku. Eksperci często określają go mianem gracza potrafiącego zrobić wszystko, a jego ulubioną pozycją jest rola tak zwanej fałszywej dziewiątki. W życiu prywatnym od 2018 roku tworzy związek z Sophią Weber, z którą wziął ślub latem 2024 roku. Kilka miesięcy później, w marcu 2025 roku, para powitała na świecie swojego pierwszego syna.

  • Imię i nazwisko: Kai Lukas Havertz
  • Data urodzenia: 11.06.1999
  • Miejsce urodzenia: Akwizgran, Niemcy
  • Narodowość: Niemcy
  • Pierwszy klub: Alemannia Mariadorf
  • Aktualny klub: Arsenal
  • Pozycja na boisku: Napastnik / ofensywny pomocnik
  • Wzrost: 193 cm

Kai Havertz - kariera w liczbach

Statystyki tego piłkarza pokazują jego ogromny wpływ na grę każdego zespołu, w którym występował. W barwach klubu Bayer Leverkusen rozegrał łącznie 150 oficjalnych spotkań i strzelił 46 goli. Podczas gry dla Chelsea wybiegał na boisko 139 razy, zdobywając przy tym 32 bramki. W zespole Arsenal również przekroczył barierę 100 meczów i regularnie powiększał swój dorobek strzelecki. Niemiec jest także ważnym punktem swojej drużyny narodowej, dla której strzelał gole na mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach świata. Poniżej znajduje się zestawienie jego klubowych i reprezentacyjnych występów we wszystkich rozgrywkach:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
18/26 Reprezentacja Niemiec 57 21
25/26 Arsenal 24 7
24/25 Arsenal 36 15
23/24 Arsenal 51 14
22/23 Chelsea 47 9
21/22 Chelsea 47 14
20/21 Chelsea 45 9
19/20 Bayer Leverkusen 45 18
18/19 Bayer Leverkusen 42 20
17/18 Bayer Leverkusen 35 4
16/17 Bayer Leverkusen 28 4
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