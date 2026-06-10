Kai Havertz - sylwetka, kariera i statystyki niemieckiego zawodnika

Kai Havertz - życiorys i kariera

Kai Havertz przyszedł na świat w niemieckim Akwizgranie, ale wczesne lata dzieciństwa spędził w pobliskiej miejscowości Mariadorf. Jego rodzina ma sportowe tradycje, ponieważ dziadek ze strony matki grał profesjonalnie w piłkę nożną. Młody zawodnik zaczął trenować w wieku 4 lat w zespole Alemannia Mariadorf, a kilka lat później trafił do akademii klubu Bayer Leverkusen. To właśnie tam jego kariera nabrała tempa i jako 17-latek zadebiutował w pierwszej drużynie. Bardzo szybko stał się podstawowym piłkarzem i zaczął bić rekordy ligi jako najmłodszy zawodnik z określoną liczbą występów i goli na koncie.

W 2020 roku napastnik zmienił otoczenie i podpisał kontrakt z klubem Chelsea. Angielski zespół zapłacił za niego kilkadziesiąt milionów funtów. Niemiec szybko udowodnił swoją wartość, zdobywając zwycięskie bramki w finałach Ligi Mistrzów oraz Klubowych Mistrzostw Świata. Po udanym okresie w tej drużynie przeniósł się do lokalnego rywala, czyli zespołu Arsenal. Tam również wywalczył miejsce w składzie, a w maju 2026 roku świętował z tym klubem zdobycie mistrzostwa Anglii. Niestety w trakcie pobytu w tej drużynie musiał też pauzować z powodu poważnych kontuzji kolana i ścięgna podkolanowego.

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Kai Havertz - najważniejsze informacje

Niemiecki piłkarz pochodzi z rodziny o zróżnicowanych zawodach, gdzie ojciec pracował jako policjant, a matka jako prawniczka. Zawodnik jest znany z tego, że potrafi grać obiema nogami i świetnie kontroluje piłkę na boisku. Eksperci często określają go mianem gracza potrafiącego zrobić wszystko, a jego ulubioną pozycją jest rola tak zwanej fałszywej dziewiątki. W życiu prywatnym od 2018 roku tworzy związek z Sophią Weber, z którą wziął ślub latem 2024 roku. Kilka miesięcy później, w marcu 2025 roku, para powitała na świecie swojego pierwszego syna.

Imię i nazwisko: Kai Lukas Havertz

Kai Lukas Havertz Data urodzenia: 11.06.1999

11.06.1999 Miejsce urodzenia: Akwizgran, Niemcy

Akwizgran, Niemcy Narodowość: Niemcy

Niemcy Pierwszy klub: Alemannia Mariadorf

Alemannia Mariadorf Aktualny klub: Arsenal

Arsenal Pozycja na boisku: Napastnik / ofensywny pomocnik

Napastnik / ofensywny pomocnik Wzrost: 193 cm

Kai Havertz - kariera w liczbach

Statystyki tego piłkarza pokazują jego ogromny wpływ na grę każdego zespołu, w którym występował. W barwach klubu Bayer Leverkusen rozegrał łącznie 150 oficjalnych spotkań i strzelił 46 goli. Podczas gry dla Chelsea wybiegał na boisko 139 razy, zdobywając przy tym 32 bramki. W zespole Arsenal również przekroczył barierę 100 meczów i regularnie powiększał swój dorobek strzelecki. Niemiec jest także ważnym punktem swojej drużyny narodowej, dla której strzelał gole na mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach świata. Poniżej znajduje się zestawienie jego klubowych i reprezentacyjnych występów we wszystkich rozgrywkach: