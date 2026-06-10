Kai Havertz - sylwetka, kariera i statystyki niemieckiego zawodnika

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Kai Havertz - życiorys i kariera
Kai Havertz przyszedł na świat w niemieckim Akwizgranie, ale wczesne lata dzieciństwa spędził w pobliskiej miejscowości Mariadorf. Jego rodzina ma sportowe tradycje, ponieważ dziadek ze strony matki grał profesjonalnie w piłkę nożną. Młody zawodnik zaczął trenować w wieku 4 lat w zespole Alemannia Mariadorf, a kilka lat później trafił do akademii klubu Bayer Leverkusen. To właśnie tam jego kariera nabrała tempa i jako 17-latek zadebiutował w pierwszej drużynie. Bardzo szybko stał się podstawowym piłkarzem i zaczął bić rekordy ligi jako najmłodszy zawodnik z określoną liczbą występów i goli na koncie.
W 2020 roku napastnik zmienił otoczenie i podpisał kontrakt z klubem Chelsea. Angielski zespół zapłacił za niego kilkadziesiąt milionów funtów. Niemiec szybko udowodnił swoją wartość, zdobywając zwycięskie bramki w finałach Ligi Mistrzów oraz Klubowych Mistrzostw Świata. Po udanym okresie w tej drużynie przeniósł się do lokalnego rywala, czyli zespołu Arsenal. Tam również wywalczył miejsce w składzie, a w maju 2026 roku świętował z tym klubem zdobycie mistrzostwa Anglii. Niestety w trakcie pobytu w tej drużynie musiał też pauzować z powodu poważnych kontuzji kolana i ścięgna podkolanowego.
Kai Havertz - najważniejsze informacje
Niemiecki piłkarz pochodzi z rodziny o zróżnicowanych zawodach, gdzie ojciec pracował jako policjant, a matka jako prawniczka. Zawodnik jest znany z tego, że potrafi grać obiema nogami i świetnie kontroluje piłkę na boisku. Eksperci często określają go mianem gracza potrafiącego zrobić wszystko, a jego ulubioną pozycją jest rola tak zwanej fałszywej dziewiątki. W życiu prywatnym od 2018 roku tworzy związek z Sophią Weber, z którą wziął ślub latem 2024 roku. Kilka miesięcy później, w marcu 2025 roku, para powitała na świecie swojego pierwszego syna.
- Imię i nazwisko: Kai Lukas Havertz
- Data urodzenia: 11.06.1999
- Miejsce urodzenia: Akwizgran, Niemcy
- Narodowość: Niemcy
- Pierwszy klub: Alemannia Mariadorf
- Aktualny klub: Arsenal
- Pozycja na boisku: Napastnik / ofensywny pomocnik
- Wzrost: 193 cm
Kai Havertz - kariera w liczbach
Statystyki tego piłkarza pokazują jego ogromny wpływ na grę każdego zespołu, w którym występował. W barwach klubu Bayer Leverkusen rozegrał łącznie 150 oficjalnych spotkań i strzelił 46 goli. Podczas gry dla Chelsea wybiegał na boisko 139 razy, zdobywając przy tym 32 bramki. W zespole Arsenal również przekroczył barierę 100 meczów i regularnie powiększał swój dorobek strzelecki. Niemiec jest także ważnym punktem swojej drużyny narodowej, dla której strzelał gole na mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach świata. Poniżej znajduje się zestawienie jego klubowych i reprezentacyjnych występów we wszystkich rozgrywkach:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|18/26
|Reprezentacja Niemiec
|57
|21
|25/26
|Arsenal
|24
|7
|24/25
|Arsenal
|36
|15
|23/24
|Arsenal
|51
|14
|22/23
|Chelsea
|47
|9
|21/22
|Chelsea
|47
|14
|20/21
|Chelsea
|45
|9
|19/20
|Bayer Leverkusen
|45
|18
|18/19
|Bayer Leverkusen
|42
|20
|17/18
|Bayer Leverkusen
|35
|4
|16/17
|Bayer Leverkusen
|28
|4