Kevin De Bruyne - statystyki, życiorys i kariera w liczbach belgijskiego pomocnika

Kevin De Bruyne - życiorys i kariera

Kevin De Bruyne urodził się w belgijskim Drongen i to tam stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Szybko przeniósł się do szkółki KAA Gent, a następnie do KRC Genk, gdzie w maju 2009 roku zadebiutował w seniorskiej piłce. Z tym klubem zdobył mistrzostwo kraju, co przyciągnęło uwagę skautów londyńskiej Chelsea. W angielskim zespole nie dostał jednak wielu szans i został wypożyczony do Werderu Brema. Jego kariera nabrała prawdziwego tempa po transferze do VfL Wolfsburg, gdzie pobił rekord asyst w lidze niemieckiej i wygrał Puchar Niemiec.

W sierpniu 2015 roku belgijski pomocnik został kupiony przez Manchester City za kwotę 55 milionów funtów. W Anglii spędził kolejne dziesięć lat i stał się kluczowym graczem całego zespołu. Razem z klubem z Manchesteru zdobył aż sześć tytułów mistrza Anglii oraz wygrał prestiżową Ligę Mistrzów. Pomocnik wyrównał także rekord dwudziestu asyst w jednym sezonie ligowym i wielokrotnie odbierał nagrody dla najlepszego gracza rozgrywek. Po wygaśnięciu kontraktu w 2025 roku zdecydował się na darmowy transfer do włoskiego Napoli.

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Kevin De Bruyne - najważniejsze informacje

Belgijski zawodnik jest najczęściej ustawiany na boisku jako środkowy lub ofensywny pomocnik. Oprócz piłki klubowej gracz ma za sobą bardzo długi staż w reprezentacji narodowej, w której zadebiutował w sierpniu 2010 roku. Z kadrą Belgii pojechał na kilka dużych turniejów i zdobył brązowy medal na mistrzostwach świata w 2018 roku. Przez pewien czas pełnił tam również funkcję kapitana drużyny. Poza boiskiem piłkarz zna biegle cztery języki, wydał własną autobiografię i chętnie angażuje się w akcje charytatywne wspierające chore dzieci.

Imię i nazwisko: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne Data urodzenia: 28.06.1991

28.06.1991 Miejsce urodzenia: Drongen, Belgia

Drongen, Belgia Narodowość: Belgia

Belgia Pierwszy klub: KRC Genk

KRC Genk Aktualny klub: Napoli

Napoli Pozycja na boisku: Pomocnik

Pomocnik Wzrost: 181 cm

Kevin De Bruyne - kariera w liczbach

Statystyki belgijskiego gracza pokazują jego ogromny wpływ na grę każdego zespołu, w którym do tej pory występował. W barwach angielskiego Manchesteru City rozegrał ponad czterysta spotkań i strzelił ponad sto goli, tworząc historię tego klubu. W kadrze narodowej przekroczył granicę stu występów, co czyni go jednym z najbardziej doświadczonych graczy w swoim kraju. Rok 2025 przyniósł mu zmianę otoczenia i nowe liczby do zbierania we włoskim Napoli. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie meczów i bramek z całej jego kariery: