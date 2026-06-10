Kim Min-jae - statystyki, życiorys i kariera w liczbach południowokoreańskiego obrońcy

Kim Min-jae - życiorys i kariera

Kim Min-jae urodził się 15 listopada 1996 roku w Tongyeong i dorastał w sportowej rodzinie, ponieważ jego rodzice byli sportowcami, a brat grał na pozycji bramkarza. W lipcu 2016 roku przerwał studia na Uniwersytecie Yonsei, aby dołączyć do półprofesjonalnego zespołu Gyeongju KHNP. Zaledwie kilka miesięcy później przeniósł się do klubu Jeonbuk Hyundai Motors, z którym zdobył dwa tytuły mistrza Korei Południowej. Dobra gra zaowocowała transferem do chińskiego Beijing Guoan, a następnie przeprowadzką do Europy, gdzie podpisał czteroletni kontrakt z tureckim klubem Fenerbahçe. W 2022 roku trafił do Napoli za około 18 milionów euro, zastępując tam Kalidou Koulibaly'ego. W barwach włoskiej drużyny rozegrał bardzo dobry sezon, zdobył mistrzostwo kraju i otrzymał nagrodę dla najlepszego obrońcy ligi.

Po sukcesie we Włoszech, w połowie 2023 roku, zawodnik przeniósł się do niemieckiego klubu Bayern Monachium. Niemiecka drużyna zapłaciła za niego 50 milionów euro, co było najwyższą kwotą wydaną do tamtej pory na piłkarza z Azji. W nowym zespole wywalczył mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec oraz krajowy Superpuchar. Obrońca od 2017 roku regularnie gra w reprezentacji Korei Południowej, z którą wygrał złoty medal na Igrzyskach Azjatyckich w 2018 roku. Ten sukces pozwolił mu na uniknięcie obowiązkowej dwuletniej służby wojskowej w swoim kraju, która została ostatecznie skrócona tylko do kilkutygodniowego podstawowego szkolenia. Piłkarz brał także udział w Mistrzostwach Świata w 2022 roku oraz w dwóch turniejach o Puchar Azji.

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Kim Min-jae - najważniejsze informacje

Obrońca z Korei Południowej ma 190 centymetrów wzrostu i na boisku wyróżnia się siłą, szybkością oraz bardzo dobrą grą w powietrzu. Zazwyczaj gra jako najbardziej cofnięty zawodnik w linii obrony, co daje mu czas na odpowiednie ustawienie się i skuteczne przerwanie ataków przeciwnika. Potrafi też bardzo dobrze rozpocząć akcję ofensywną i błyskawicznie wyprowadzić kontratak dzięki dokładnym, długim podaniom. W styczniu 2021 roku obrońca został mianowany ambasadorem Fundacji Purme i przekazał 50 milionów wonów, czyli około 38 tysięcy euro, na leczenie i rehabilitację niepełnosprawnych dzieci. W 2023 roku Koreański Związek Piłki Nożnej uznał go oficjalnie za najlepszego piłkarza roku.

Imię i nazwisko: Kim Min-jae

Kim Min-jae Data urodzenia: 15.11.1996

15.11.1996 Miejsce urodzenia: Tongyeong, Korea Południowa

Tongyeong, Korea Południowa Narodowość: Korea Południowa

Korea Południowa Pierwszy klub: Gyeongju KHNP

Gyeongju KHNP Aktualny klub: Bayern Monachium

Bayern Monachium Pozycja na boisku: Środkowy obrońca

Środkowy obrońca Wzrost: 190 cm

Kim Min-jae - kariera w liczbach

Przez całą swoją karierę zawodnik zgromadził na swoim koncie kilkaset oficjalnych występów zarówno w piłce klubowej, jak i w reprezentacyjnej. Do maja 2026 roku rozegrał łącznie 78 meczów w barwach drużyny narodowej Korei Południowej, w których strzelił 4 gole. W piłce klubowej najwięcej spotkań zaliczył w zespole Bayern Monachium, dla którego zagrał ponad 100 razy i zdobył 5 bramek. Wcześniej rozegrał kilkadziesiąt spotkań w lidze włoskiej, tureckiej, chińskiej oraz południowokoreańskiej. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie wszystkich rozegranych meczów i strzelonych goli dla poszczególnych drużyn w trakcie jego kariery:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole 17/26 Korea Południowa 78 4 25/26 Bayern Monachium 37 1 24/25 Bayern Monachium 43 3 23/24 Bayern Monachium 36 1 22/23 Napoli 45 2 21/22 Fenerbahçe 40 1 21 Beijing Guoan 2 0 20 Beijing Guoan 23 0 19 Beijing Guoan 34 0 18 Jeonbuk Hyundai Motors 30 1 17 Jeonbuk Hyundai Motors 30 2 16 Gyeongju KHNP 17 0