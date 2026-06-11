Kobbie Mainoo - statystyki, życiorys i kariera w liczbach angielskiego pomocnika

Kobbie Mainoo - życiorys i kariera

Kobbie Boateng Mainoo urodził się 19 kwietnia 2005 roku w angielskim mieście Stockport. Jego rodzice pochodzą z Ghany. Piłkarz wychował się na przedmieściach w Cheadle Hulme, a swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w małych zespołach. Grał dla Cheadle & Gatley Junior Football Club oraz Failsworth Dynamos, gdzie występował jako napastnik. Skauci Manchesteru United wypatrzyli go, gdy miał zaledwie 6 lat, a do oficjalnej akademii tego klubu dołączył jako chłopiec w wieku 9 lat. Z ciekawostek warto dodać, że jego starszy brat Jordan brał udział w brytyjskim programie telewizyjnym Love Island.

Pomocnik podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z Manchesterem United w maju 2022 roku. W pierwszej drużynie zadebiutował na początku 2023 roku w pucharowym spotkaniu. Jego kariera nabrała tempa w sezonie 2023/2024, kiedy zaczął regularnie wychodzić na boisko w podstawowym składzie. Bardzo ważnym momentem w tamtym czasie była jego zwycięska bramka w finale Pucharu Anglii przeciwko rywalom z Manchesteru City. Piłkarz ugruntował swoją pozycję w zespole i wiosną 2026 roku przedłużył umowę z klubem do 2031 roku. Znani w przeszłości zawodnicy tacy jak Rio Ferdinand i Paul Scholes często chwalą go za spokój na boisku i łatwość w dryblowaniu obok rywali.

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Kobbie Mainoo - najważniejsze informacje

Podstawową pozycją młodego zawodnika jest środek pomocy, ale trenerzy często wystawiają go także bliżej własnej lub obcej bramki. Reprezentuje Anglię na arenie międzynarodowej od wczesnych lat młodzieżowych. W marcu 2024 roku po raz pierwszy wystąpił w seniorskiej reprezentacji kraju w spotkaniu z Brazylią. Zaledwie kilka miesięcy później pojechał na turniej Euro 2024 i odegrał ważną rolę w drodze Anglików do finału. Został przy tym najmłodszym angielskim piłkarzem, który zagrał w półfinale wielkiego międzynarodowego turnieju.

Imię i nazwisko: Kobbie Boateng Mainoo

Kobbie Boateng Mainoo Data urodzenia: 19.04.2005

19.04.2005 Miejsce urodzenia: Stockport, Anglia

Stockport, Anglia Narodowość: Anglia

Anglia Pierwszy klub: Cheadle & Gatley Junior Football Club

Cheadle & Gatley Junior Football Club Aktualny klub: Manchester United

Manchester United Pozycja na boisku: Pomocnik

Pomocnik Wzrost: 184 cm

Kobbie Mainoo - kariera w liczbach

Dotychczasowa historia występów pomocnika opiera się wyłącznie na grze dla jednego klubu oraz dla reprezentacji narodowej. W barwach Manchesteru United zdobył już krajowe puchary, dokładając do tego mecze w rozgrywkach europejskich. W samej pierwszej drużynie zagrał ponad 100 spotkań i strzelił kilka bardzo ważnych goli, które dawały zwycięstwa w kluczowych momentach. Dla reprezentacji Anglii uzbierał kilkanaście występów, z czego większość przypadła na mecze mistrzostw Europy oraz spotkania towarzyskie. Zestawienie wszystkich rozegranych meczów oraz strzelonych goli dla kadry i klubu znajduje się w poniższej tabeli: