Konrad Laimer, statystyki, kariera i sukcesy austriackiego piłkarza

Konrad Laimer - życiorys i kariera

Konrad Laimer jest austriackim piłkarzem, który najlepiej czuje się na pozycji pomocnika, ale może też grać jako prawy lub lewy obrońca. Swoje pierwsze kroki w dorosłej piłce stawiał w zespole FC Liefering, w którym zadebiutował 2 maja 2014 roku w ligowym meczu przeciwko SV Horn. Jeszcze w tym samym roku zawodnik przeniósł się do pierwszej drużyny Red Bull Salzburg. W tym klubie kariera Austriaka bardzo przyspieszyła, co przełożyło się na zdobycie trzech tytułów mistrza kraju oraz trzech Pucharów Austrii. Dobre występy zaowocowały transferem do niemieckiego RB Leipzig w połowie 2017 roku. W zespole z Lipska piłkarz spędził sześć lat i wywalczył dwa razy Puchar Niemiec.

Na początku czerwca 2023 roku piłkarz ogłosił odejście z dotychczasowego klubu i kilka dni później podpisał czteroletni kontrakt z Bayernem Monachium na zasadzie wolnego transferu. W barwach nowej drużyny Laimer szybko zdobył zaufanie trenerów i w niedługim czasie świętował mistrzostwo Niemiec. Swój pierwszy gol dla Bayernu Monachium strzelił 26 września 2023 roku podczas spotkania pucharowego z Preußen Münster. Z kolei debiutancką bramkę w Lidze Mistrzów dla tego klubu zdobył w grudniu 2024 roku w starciu z Szachtarem Donieck. Sukcesy klubowe szły w parze z wyróżnieniami indywidualnymi, a w 2025 roku zawodnik otrzymał prestiżowy tytuł Austriackiego Piłkarza Roku. Kariera tego pomocnika to ciągły rozwój i przechodzenie do coraz lepszych drużyn.

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Konrad Laimer - najważniejsze informacje

Konrad Laimer urodził się 27 maja 1997 roku w Salzburgu i tam spędził lata swojej młodości. Austriacki zawodnik bardzo szybko przebił się do dorosłej piłki i zaczął regularnie występować w reprezentacji swojego kraju. Po raz pierwszy otrzymał powołanie do seniorskiej kadry narodowej we wrześniu 2017 roku na mecze eliminacyjne. Na sam debiut na boisku musiał jednak poczekać do 7 czerwca 2019 roku, kiedy to zagrał od pierwszej minuty przeciwko Słowenii. Pierwszą bramkę dla reprezentacji Austrii piłkarz zdobył kilka miesięcy później w starciu z Łotwą. Poniżej znajduje się zestawienie podstawowych danych o tym austriackim zawodniku.

Imię i nazwisko: Konrad Laimer

Konrad Laimer Data urodzenia: 27.05.1997

27.05.1997 Miejsce urodzenia: Salzburg, Austria

Salzburg, Austria Narodowość: Austria

Austria Pierwszy klub: FC Liefering

FC Liefering Aktualny klub: Bayern Monachium

Bayern Monachium Pozycja na boisku: Pomocnik, prawy obrońca, lewy obrońca

Pomocnik, prawy obrońca, lewy obrońca Wzrost: 180 cm

Konrad Laimer - kariera w liczbach

Statystyki Konrada Laimera pokazują jego bardzo równe występy na przestrzeni wielu lat. Piłkarz rozegrał mnóstwo meczów na najwyższym poziomie ligowym i zgromadził sporo spotkań w europejskich pucharach. Zawodnik potrafi regularnie asystować kolegom na boisku, ale ma też na swoim koncie ważne bramki zdobyte w barwach narodowych oraz klubowych. Najwięcej występów zanotował podczas gry dla RB Leipzig, gdzie spędził znaczną część swojej dorosłej kariery. W reprezentacji Austrii był ważnym elementem drużyny walczącej w eliminacjach do wielkich turniejów. Wszystkie najważniejsze liczby oraz podsumowanie rozegranych meczów i strzelonych goli przedstawia poniższa tabela: