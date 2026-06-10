Kylian Mbappe - sylwetka, kariera i statystyki francuskiego napastnika

Kylian Mbappe - życiorys i kariera

Kylian Mbappe urodził się 20 grudnia 1998 roku w Paryżu, a dorastał w pobliskim Bondy. Piłkarskie treningi zaczął w wieku 6 lat pod okiem swojego ojca w miejscowym zespole. Szybko trafił do akademii AS Monaco, gdzie w 2015 roku zadebiutował w pierwszej drużynie jako 16-latek. Z tym zespołem zdobył mistrzostwo Francji, co zaowocowało wielkim transferem do Paris Saint-Germain za 180 milionów euro. W klubie z Paryża spędził kilka lat, zdobył sześć tytułów mistrzowskich i został najlepszym strzelcem w całej historii tej drużyny.

W połowie 2024 roku napastnik na zasadzie wolnego transferu dołączył do Realu Madryt. W swoim pierwszym sezonie w Hiszpanii od razu zaczął seryjnie strzelać bramki i zdobył nagrodę dla króla strzelców. Zawodnik jest znany z bardzo dużej szybkości, łatwości w dryblowaniu i sprytnego znajdowania wolnego miejsca na boisku. Ze względu na swoje zarobki i popularność regularnie trafia na czołowe miejsca w rankingach najbogatszych sportowców świata. Angażuje się też w biznes, kupując udziały w klubach piłkarskich, a także współpracuje z dużymi markami odzieżowymi.

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Kylian Mbappe - najważniejsze informacje

Piłkarz pochodzi ze sportowej rodziny, ponieważ jego ojciec był trenerem piłki nożnej, a matka grała zawodowo w piłkę ręczną. Sam zawodnik poza futbolem interesuje się wieloma innymi rzeczami i biegle mówi po francusku, hiszpańsku oraz angielsku. Ważnym elementem jego życia jest gra w reprezentacji Francji, w której zadebiutował w 2017 roku. Rok później pomógł kadrze wygrać mundial w Rosji, a w 2022 roku w Katarze został królem strzelców całego turnieju. Obecnie pełni funkcję kapitana drużyny narodowej i pnie się w górę w rankingach najlepszych strzelców w historii tego kraju.

Imię i nazwisko: Kylian Mbappe Lottin

Kylian Mbappe Lottin Data urodzenia: 20 grudnia 1998 roku

20 grudnia 1998 roku Miejsce urodzenia: Paryż, Francja

Paryż, Francja Narodowość: Francja

Francja Pierwszy klub: AS Bondy

AS Bondy Aktualny klub: Real Madryt

Real Madryt Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 180 cm

Kylian Mbappe - kariera w liczbach

Statystyki francuskiego napastnika robią duże wrażenie na kibicach z całego świata. Piłkarz przez lata regularnie poprawiał swoje wyniki strzeleckie w rozgrywkach klubowych i bardzo rzadko notował słabsze sezony. W barwach paryskiej drużyny wielokrotnie przekraczał barierę 40 goli w jednym roku gry. Równie skuteczny jest w meczach międzynarodowych, gdzie zagrał blisko 100 spotkań dla swojej reprezentacji. Dokładne podsumowanie jego występów oraz zdobytych bramek z podziałem na drużyny narodowe i klubowe przedstawia poniższa tabela: