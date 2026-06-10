Kylian Mbappe - sylwetka, kariera i statystyki francuskiego napastnika

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Kylian Mbappe - życiorys i kariera
Kylian Mbappe urodził się 20 grudnia 1998 roku w Paryżu, a dorastał w pobliskim Bondy. Piłkarskie treningi zaczął w wieku 6 lat pod okiem swojego ojca w miejscowym zespole. Szybko trafił do akademii AS Monaco, gdzie w 2015 roku zadebiutował w pierwszej drużynie jako 16-latek. Z tym zespołem zdobył mistrzostwo Francji, co zaowocowało wielkim transferem do Paris Saint-Germain za 180 milionów euro. W klubie z Paryża spędził kilka lat, zdobył sześć tytułów mistrzowskich i został najlepszym strzelcem w całej historii tej drużyny.
W połowie 2024 roku napastnik na zasadzie wolnego transferu dołączył do Realu Madryt. W swoim pierwszym sezonie w Hiszpanii od razu zaczął seryjnie strzelać bramki i zdobył nagrodę dla króla strzelców. Zawodnik jest znany z bardzo dużej szybkości, łatwości w dryblowaniu i sprytnego znajdowania wolnego miejsca na boisku. Ze względu na swoje zarobki i popularność regularnie trafia na czołowe miejsca w rankingach najbogatszych sportowców świata. Angażuje się też w biznes, kupując udziały w klubach piłkarskich, a także współpracuje z dużymi markami odzieżowymi.
Kylian Mbappe - najważniejsze informacje
Piłkarz pochodzi ze sportowej rodziny, ponieważ jego ojciec był trenerem piłki nożnej, a matka grała zawodowo w piłkę ręczną. Sam zawodnik poza futbolem interesuje się wieloma innymi rzeczami i biegle mówi po francusku, hiszpańsku oraz angielsku. Ważnym elementem jego życia jest gra w reprezentacji Francji, w której zadebiutował w 2017 roku. Rok później pomógł kadrze wygrać mundial w Rosji, a w 2022 roku w Katarze został królem strzelców całego turnieju. Obecnie pełni funkcję kapitana drużyny narodowej i pnie się w górę w rankingach najlepszych strzelców w historii tego kraju.
- Imię i nazwisko: Kylian Mbappe Lottin
- Data urodzenia: 20 grudnia 1998 roku
- Miejsce urodzenia: Paryż, Francja
- Narodowość: Francja
- Pierwszy klub: AS Bondy
- Aktualny klub: Real Madryt
- Pozycja na boisku: Napastnik
- Wzrost: 180 cm
Kylian Mbappe - kariera w liczbach
Statystyki francuskiego napastnika robią duże wrażenie na kibicach z całego świata. Piłkarz przez lata regularnie poprawiał swoje wyniki strzeleckie w rozgrywkach klubowych i bardzo rzadko notował słabsze sezony. W barwach paryskiej drużyny wielokrotnie przekraczał barierę 40 goli w jednym roku gry. Równie skuteczny jest w meczach międzynarodowych, gdzie zagrał blisko 100 spotkań dla swojej reprezentacji. Dokładne podsumowanie jego występów oraz zdobytych bramek z podziałem na drużyny narodowe i klubowe przedstawia poniższa tabela:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|17/26
|Reprezentacja Francji
|96
|56
|25/26
|Real Madryt
|44
|42
|24/25
|Real Madryt
|59
|44
|23/24
|Paris Saint-Germain
|48
|44
|22/23
|Paris Saint-Germain
|43
|41
|21/22
|Paris Saint-Germain
|46
|39
|20/21
|Paris Saint-Germain
|47
|42
|19/20
|Paris Saint-Germain
|37
|30
|18/19
|Paris Saint-Germain
|43
|39
|17/18
|Paris Saint-Germain
|44
|21
|17/18
|AS Monaco
|2
|0
|16/17
|AS Monaco
|44
|26
|15/16
|AS Monaco
|14
|1