Lamine Yamal - wiek, wzrost, kariera i statystyki w liczbach

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Lamine Yamal - życiorys i kariera
Lamine Yamal Nasraoui Ebana urodził się 13 lipca 2007 roku w aglomeracji Barcelony. Od małego interesował się piłką i już jako sześciolatek trafił do słynnej akademii La Masia, gdzie szybko zaczął wyróżniać się na tle rówieśników. Jego umiejętności zauważył trener Xavi i dzięki temu zawodnik zadebiutował w pierwszej drużynie FC Barcelony w kwietniu 2023 roku. Skrzydłowy błyskawicznie wywalczył sobie stałe miejsce w podstawowym składzie i zaczął seryjnie bić piłkarskie rekordy. Został między innymi najmłodszym strzelcem gola w historii spotkań z Realem Madryt oraz najmłodszym graczem w historii nominowanym do Złotej Piłki.
Kariera Hiszpana nabrała wielkiego tempa po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii oraz triumfie na mistrzostwach Europy w 2024 roku. Rok później zawodnik zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki i otrzymał nagrodę Kopa Trophy dla najlepszego młodego piłkarza świata. Piłkarz podpisał też długoletni kontrakt z FC Barceloną obowiązujący do 2031 roku z klauzulą wykupu w wysokości miliarda euro. Prywatnie sportowiec celebruje zdobyte bramki gestem przypominającym numer 304, co stanowi nawiązanie do kodu pocztowego jego rodzinnej dzielnicy. Piłkarz jest praktykującym muzułmaninem, a jego matka pochodzi z Gwinei Równikowej, podczas gdy ojciec urodził się w Maroku.
Lamine Yamal - najważniejsze informacje
Lamine Yamal gra przede wszystkim na prawym skrzydle i bardzo często schodzi do środka boiska ze względu na swoją wiodącą lewą nogę. Piłkarz opiera swoją grę na dobrym dryblingu i potrafi precyzyjnie dośrodkować piłkę zewnętrzną częścią stopy. Zanim zadebiutował w seniorskiej kadrze Hiszpanii, reprezentował barwy Katalonii oraz występował w juniorskich reprezentacjach swojego kraju. Szybko stał się kluczową postacią dorosłej kadry narodowej, z którą wygrał turniej Euro 2024 w Niemczech. Został tam też wybrany najlepszym młodym graczem całych rozgrywek. Podstawowe dane i fakty o skrzydłowym zebraliśmy w poniższym zestawieniu.
- Imię i nazwisko: Lamine Yamal Nasraoui Ebana
- Data urodzenia: 13.07.2007
- Miejsce urodzenia: Esplugues de Llobregat, Hiszpania
- Narodowość: Hiszpania
- Pierwszy klub: La Torreta
- Aktualny klub: FC Barcelona
- Pozycja na boisku: Prawy skrzydłowy
- Wzrost: 179 cm
Lamine Yamal - kariera w liczbach
Hiszpański piłkarz od początku swojej gry na najwyższym poziomie notuje bardzo dobre liczby w formacjach ofensywnych. Będąc jeszcze nastolatkiem, rozegrał ponad 150 spotkań w barwach FC Barcelony i zapisał na swoim koncie kilkadziesiąt bramek. Do tych osiągnięć w piłce klubowej dorzucił również cenne trafienia w narodowych barwach. Jego asysty i gole w najważniejszych meczach pomogły Hiszpanii w zdobyciu tytułu mistrza Europy. Szczegółowe statystyki występów i bramek piłkarza z podziałem na poszczególne lata oraz sezony prezentuje poniższa tabela:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|26
|Reprezentacja Hiszpanii
|2
|0
|25
|Reprezentacja Hiszpanii
|6
|3
|24
|Reprezentacja Hiszpanii
|13
|1
|23
|Reprezentacja Hiszpanii
|4
|2
|25/26
|FC Barcelona
|45
|24
|24/25
|FC Barcelona
|55
|18
|23/24
|FC Barcelona
|50
|7
|22/23
|FC Barcelona
|1
|0
|22/23
|FC Barcelona B
|3
|0