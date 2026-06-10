Lamine Yamal - wiek, wzrost, kariera i statystyki w liczbach

Lamine Yamal - życiorys i kariera

Lamine Yamal Nasraoui Ebana urodził się 13 lipca 2007 roku w aglomeracji Barcelony. Od małego interesował się piłką i już jako sześciolatek trafił do słynnej akademii La Masia, gdzie szybko zaczął wyróżniać się na tle rówieśników. Jego umiejętności zauważył trener Xavi i dzięki temu zawodnik zadebiutował w pierwszej drużynie FC Barcelony w kwietniu 2023 roku. Skrzydłowy błyskawicznie wywalczył sobie stałe miejsce w podstawowym składzie i zaczął seryjnie bić piłkarskie rekordy. Został między innymi najmłodszym strzelcem gola w historii spotkań z Realem Madryt oraz najmłodszym graczem w historii nominowanym do Złotej Piłki.

Kariera Hiszpana nabrała wielkiego tempa po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii oraz triumfie na mistrzostwach Europy w 2024 roku. Rok później zawodnik zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki i otrzymał nagrodę Kopa Trophy dla najlepszego młodego piłkarza świata. Piłkarz podpisał też długoletni kontrakt z FC Barceloną obowiązujący do 2031 roku z klauzulą wykupu w wysokości miliarda euro. Prywatnie sportowiec celebruje zdobyte bramki gestem przypominającym numer 304, co stanowi nawiązanie do kodu pocztowego jego rodzinnej dzielnicy. Piłkarz jest praktykującym muzułmaninem, a jego matka pochodzi z Gwinei Równikowej, podczas gdy ojciec urodził się w Maroku.

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Lamine Yamal - najważniejsze informacje

Lamine Yamal gra przede wszystkim na prawym skrzydle i bardzo często schodzi do środka boiska ze względu na swoją wiodącą lewą nogę. Piłkarz opiera swoją grę na dobrym dryblingu i potrafi precyzyjnie dośrodkować piłkę zewnętrzną częścią stopy. Zanim zadebiutował w seniorskiej kadrze Hiszpanii, reprezentował barwy Katalonii oraz występował w juniorskich reprezentacjach swojego kraju. Szybko stał się kluczową postacią dorosłej kadry narodowej, z którą wygrał turniej Euro 2024 w Niemczech. Został tam też wybrany najlepszym młodym graczem całych rozgrywek. Podstawowe dane i fakty o skrzydłowym zebraliśmy w poniższym zestawieniu.

Imię i nazwisko: Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Lamine Yamal Nasraoui Ebana Data urodzenia: 13.07.2007

13.07.2007 Miejsce urodzenia: Esplugues de Llobregat, Hiszpania

Esplugues de Llobregat, Hiszpania Narodowość: Hiszpania

Hiszpania Pierwszy klub: La Torreta

La Torreta Aktualny klub: FC Barcelona

FC Barcelona Pozycja na boisku: Prawy skrzydłowy

Prawy skrzydłowy Wzrost: 179 cm

Lamine Yamal - kariera w liczbach

Hiszpański piłkarz od początku swojej gry na najwyższym poziomie notuje bardzo dobre liczby w formacjach ofensywnych. Będąc jeszcze nastolatkiem, rozegrał ponad 150 spotkań w barwach FC Barcelony i zapisał na swoim koncie kilkadziesiąt bramek. Do tych osiągnięć w piłce klubowej dorzucił również cenne trafienia w narodowych barwach. Jego asysty i gole w najważniejszych meczach pomogły Hiszpanii w zdobyciu tytułu mistrza Europy. Szczegółowe statystyki występów i bramek piłkarza z podziałem na poszczególne lata oraz sezony prezentuje poniższa tabela: