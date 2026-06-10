Lautaro Martinez - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Lautaro Martinez - życiorys i kariera

Lautaro Martinez urodził się 22 sierpnia 1997 roku w argentyńskim mieście Bahía Blanca. W młodości grał na pozycji obrońcy, ale z czasem został napastnikiem i trafił do lokalnego zespołu Liniers. Poważna piłka zaczęła się dla niego w klubie Racing Club, gdzie w listopadzie 2015 roku zadebiutował w najwyższej lidze wchodząc na boisko z ławki rezerwowych. Dobra gra w ojczyźnie sprawiła, że w lipcu 2018 roku za około 22,7 miliona euro kupił go włoski Inter Mediolan. W nowym zespole napastnik bardzo szybko stał się kluczową postacią i pomógł drużynie zdobyć między innymi trzy tytuły mistrza Włoch oraz trzy Puchary Włoch.

Argentyńczyk zapisał się w historii zespołu Inter Mediolan jako trzeci najlepszy strzelec w jego dziejach. W 2023 roku po odejściu podstawowego bramkarza napastnik otrzymał opaskę kapitana mediolańskiej drużyny. Równie dobrze radził sobie w barwach narodowych, w których zadebiutował wiosną 2018 roku. Pod koniec 2022 roku pojechał na turniej do Kataru i zdobył z reprezentacją Argentyny mistrzostwo świata. Z kolei latem 2024 roku strzelił decydującego gola w finale rozgrywek Copa America i został przy okazji królem strzelców całego turnieju.

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Lautaro Martinez - najważniejsze informacje

Kibice oraz inni piłkarze nazywają go często bykiem, co po hiszpańsku brzmi El Toro. Ten przydomek wziął się z faktu, że napastnik ma bardzo mocną mentalność i cechuje go naturalne przywództwo na boisku. Eksperci chwalą go za skuteczność, siłę fizyczną i dobrą grę głową, chociaż czasami wytykają mu marnowanie rzutów karnych. Jako młody gracz wzorował się w dużej mierze na kolumbijskim napastniku Radamelu Falcao. W życiu prywatnym Lautaro Martinez od 2016 roku tworzy stały związek z argentyńską trenerką fitness Agustiną Gandolfo. Pod koniec maja 2023 roku para zorganizowała wesele i wzięła ślub nad jeziorem Como we Włoszech.

Imię i nazwisko: Lautaro Javier Martínez

Lautaro Javier Martínez Data urodzenia: 22.08.1997

22.08.1997 Miejsce urodzenia: Bahía Blanca, Argentyna

Bahía Blanca, Argentyna Narodowość: Argentyńska

Argentyńska Pierwszy klub: Liniers

Liniers Aktualny klub: Inter Mediolan

Inter Mediolan Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 174 cm

Lautaro Martinez - kariera w liczbach

Argentyński piłkarz przez całą swoją dotychczasową karierę zdobył bardzo dużo bramek w rozgrywkach klubowych oraz turniejach reprezentacyjnych. Przez lata regularnie grał w pierwszym składzie włoskiego klubu Inter Mediolan, dla którego strzelił łącznie 175 goli na przestrzeni kilkunastu sezonów. W reprezentacji swojego kraju był równie skuteczny i do końca 2025 roku zanotował 75 występów z 36 trafieniami na koncie. Zdarzało mu się też zdobywać wiele goli w jednym spotkaniu, co pokazał w lidze włoskiej trafiając do siatki aż cztery razy po wejściu z ławki rezerwowych. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe podsumowanie jego wszystkich występów z podziałem na drużyny oraz konkretne lata: