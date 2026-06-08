Lois Openda - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

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Lois Openda - życiorys i kariera
Lois Openda to belgijski napastnik, który pierwsze piłkarskie kroki stawiał w młodzieżowych drużynach Patro Othee FC, RFC Liege i Standardu Liege. W 2015 roku dołączył do akademii Club Brugge, a w sierpniu 2018 roku zadebiutował w pierwszej drużynie tego zespołu. Z belgijskim klubem zdobył mistrzostwo kraju oraz Superpuchar Belgii. Latem 2020 roku piłkarz udał się na wypożyczenie do holenderskiego Vitesse. Spędził tam dwa lata grając między innymi w finale Pucharu Holandii i zdobywając wiele bramek, co zaowocowało transferem do Francji.
W lipcu 2022 roku napastnik podpisał pięcioletni kontrakt z RC Lens. To właśnie we Francji zapisał się w historii strzelając najszybszego hat tricka w lidze w 4 minuty i 30 sekund podczas spotkania przeciwko Clermont. Rok później za kwotę około 45 milionów euro kupił go RB Lipsk. W Niemczech belgijski zawodnik szybko stał się najlepszym strzelcem drużyny, strzelił swojego pierwszego gola w Lidze Mistrzów w meczu z Manchesterem City i wygrał Superpuchar Niemiec. W sierpniu 2024 roku strzelił dwie bramki Bayerowi Leverkusen, przerywając ich trwającą od wielu miesięcy serię bez porażki. We wrześniu 2025 roku zawodnik przeniósł się do włoskiego Juventusu na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu.
Lois Openda - najważniejsze informacje
Lois Openda urodził się 16 lutego 2000 roku w belgijskim mieście Liege. Zawodnik ma korzenie marokańskie i kongijskie, ale od początku międzynarodowej kariery reprezentuje Belgię. Napastnik mierzy 175 centymetrów wzrostu i gra w pierwszej linii ataku. W seniorskiej reprezentacji zadebiutował w 2022 roku, a w czerwcu tego samego roku strzelił swojego pierwszego gola w meczu Ligi Narodów przeciwko Polsce. Piłkarz otrzymał również powołanie do kadry na mistrzostwa świata w Katarze, a w kolejnych latach regularnie występował w narodowych barwach.
- Imię i nazwisko: Ikoma-Loïs Openda
- Data urodzenia: 16.02.2000
- Miejsce urodzenia: Liege, Belgia
- Narodowość: Belgia
- Pierwszy klub: Club Brugge
- Aktualny klub: Juventus
- Pozycja na boisku: Napastnik
- Wzrost: 175 cm
Lois Openda - kariera w liczbach
Lois Openda przez całą swoją karierę udowadnia, że potrafi regularnie zdobywać bramki. Snajper świetnie radził sobie na boiskach w Holandii, Francji oraz Niemczech. Podczas pobytu w holenderskim Vitesse w sezonie 21/22 napastnik strzelił 24 gole we wszystkich spotkaniach. Po transferze do RC Lens zdobył 21 ligowych bramek w rozgrywkach 22/23. Pierwszy sezon w RB Lipsk zakończył z dorobkiem 28 trafień w 44 rozegranych meczach. Zestawienie jego występów w kadrze narodowej oraz w piłce klubowej od najnowszego zespołu prezentuje poniższa tabela:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|22/26
|Reprezentacja Belgii
|33
|3
|25/26
|Juventus
|34
|2
|25/26
|RB Lipsk
|3
|0
|24/25
|RB Lipsk
|45
|13
|23/24
|RB Lipsk
|44
|28
|22/23
|RC Lens
|42
|21
|21/22
|Vitesse
|50
|24
|20/21
|Vitesse
|38
|13
|19/20
|Club Brugge
|25
|1
|18/19
|Club Brugge
|28
|4