Lois Openda - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Redakcja Super Sport
2026-06-08 12:13

Lois Openda zaczynał karierę w Belgii, skąd trafił do Club Brugge, a następnie budował swoją pozycję w Vitesse, RC Lens oraz RB Lipsk. W 2025 roku napastnik przeszedł do Juventusu, natomiast w reprezentacji narodowej występuje regularnie od 2022 roku, zaliczając między innymi udział w mistrzostwach świata w Katarze. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje o karierze, osiągnięciach oraz statystykach tego zawodnika.

Lois Openda - życiorys i kariera

Lois Openda to belgijski napastnik, który pierwsze piłkarskie kroki stawiał w młodzieżowych drużynach Patro Othee FC, RFC Liege i Standardu Liege. W 2015 roku dołączył do akademii Club Brugge, a w sierpniu 2018 roku zadebiutował w pierwszej drużynie tego zespołu. Z belgijskim klubem zdobył mistrzostwo kraju oraz Superpuchar Belgii. Latem 2020 roku piłkarz udał się na wypożyczenie do holenderskiego Vitesse. Spędził tam dwa lata grając między innymi w finale Pucharu Holandii i zdobywając wiele bramek, co zaowocowało transferem do Francji.

W lipcu 2022 roku napastnik podpisał pięcioletni kontrakt z RC Lens. To właśnie we Francji zapisał się w historii strzelając najszybszego hat tricka w lidze w 4 minuty i 30 sekund podczas spotkania przeciwko Clermont. Rok później za kwotę około 45 milionów euro kupił go RB Lipsk. W Niemczech belgijski zawodnik szybko stał się najlepszym strzelcem drużyny, strzelił swojego pierwszego gola w Lidze Mistrzów w meczu z Manchesterem City i wygrał Superpuchar Niemiec. W sierpniu 2024 roku strzelił dwie bramki Bayerowi Leverkusen, przerywając ich trwającą od wielu miesięcy serię bez porażki. We wrześniu 2025 roku zawodnik przeniósł się do włoskiego Juventusu na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu.

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Lois Openda - najważniejsze informacje

Lois Openda urodził się 16 lutego 2000 roku w belgijskim mieście Liege. Zawodnik ma korzenie marokańskie i kongijskie, ale od początku międzynarodowej kariery reprezentuje Belgię. Napastnik mierzy 175 centymetrów wzrostu i gra w pierwszej linii ataku. W seniorskiej reprezentacji zadebiutował w 2022 roku, a w czerwcu tego samego roku strzelił swojego pierwszego gola w meczu Ligi Narodów przeciwko Polsce. Piłkarz otrzymał również powołanie do kadry na mistrzostwa świata w Katarze, a w kolejnych latach regularnie występował w narodowych barwach.

  • Imię i nazwisko: Ikoma-Loïs Openda
  • Data urodzenia: 16.02.2000
  • Miejsce urodzenia: Liege, Belgia
  • Narodowość: Belgia
  • Pierwszy klub: Club Brugge
  • Aktualny klub: Juventus
  • Pozycja na boisku: Napastnik
  • Wzrost: 175 cm

Lois Openda - kariera w liczbach

Lois Openda przez całą swoją karierę udowadnia, że potrafi regularnie zdobywać bramki. Snajper świetnie radził sobie na boiskach w Holandii, Francji oraz Niemczech. Podczas pobytu w holenderskim Vitesse w sezonie 21/22 napastnik strzelił 24 gole we wszystkich spotkaniach. Po transferze do RC Lens zdobył 21 ligowych bramek w rozgrywkach 22/23. Pierwszy sezon w RB Lipsk zakończył z dorobkiem 28 trafień w 44 rozegranych meczach. Zestawienie jego występów w kadrze narodowej oraz w piłce klubowej od najnowszego zespołu prezentuje poniższa tabela:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
22/26 Reprezentacja Belgii 33 3
25/26 Juventus 34 2
25/26 RB Lipsk 3 0
24/25 RB Lipsk 45 13
23/24 RB Lipsk 44 28
22/23 RC Lens 42 21
21/22 Vitesse 50 24
20/21 Vitesse 38 13
19/20 Club Brugge 25 1
18/19 Club Brugge 28 4
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