Lois Openda - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Lois Openda - życiorys i kariera

Lois Openda to belgijski napastnik, który pierwsze piłkarskie kroki stawiał w młodzieżowych drużynach Patro Othee FC, RFC Liege i Standardu Liege. W 2015 roku dołączył do akademii Club Brugge, a w sierpniu 2018 roku zadebiutował w pierwszej drużynie tego zespołu. Z belgijskim klubem zdobył mistrzostwo kraju oraz Superpuchar Belgii. Latem 2020 roku piłkarz udał się na wypożyczenie do holenderskiego Vitesse. Spędził tam dwa lata grając między innymi w finale Pucharu Holandii i zdobywając wiele bramek, co zaowocowało transferem do Francji.

W lipcu 2022 roku napastnik podpisał pięcioletni kontrakt z RC Lens. To właśnie we Francji zapisał się w historii strzelając najszybszego hat tricka w lidze w 4 minuty i 30 sekund podczas spotkania przeciwko Clermont. Rok później za kwotę około 45 milionów euro kupił go RB Lipsk. W Niemczech belgijski zawodnik szybko stał się najlepszym strzelcem drużyny, strzelił swojego pierwszego gola w Lidze Mistrzów w meczu z Manchesterem City i wygrał Superpuchar Niemiec. W sierpniu 2024 roku strzelił dwie bramki Bayerowi Leverkusen, przerywając ich trwającą od wielu miesięcy serię bez porażki. We wrześniu 2025 roku zawodnik przeniósł się do włoskiego Juventusu na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu.

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Lois Openda - najważniejsze informacje

Lois Openda urodził się 16 lutego 2000 roku w belgijskim mieście Liege. Zawodnik ma korzenie marokańskie i kongijskie, ale od początku międzynarodowej kariery reprezentuje Belgię. Napastnik mierzy 175 centymetrów wzrostu i gra w pierwszej linii ataku. W seniorskiej reprezentacji zadebiutował w 2022 roku, a w czerwcu tego samego roku strzelił swojego pierwszego gola w meczu Ligi Narodów przeciwko Polsce. Piłkarz otrzymał również powołanie do kadry na mistrzostwa świata w Katarze, a w kolejnych latach regularnie występował w narodowych barwach.

Imię i nazwisko: Ikoma-Loïs Openda

Ikoma-Loïs Openda Data urodzenia: 16.02.2000

16.02.2000 Miejsce urodzenia: Liege, Belgia

Liege, Belgia Narodowość: Belgia

Belgia Pierwszy klub: Club Brugge

Club Brugge Aktualny klub: Juventus

Juventus Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 175 cm

Lois Openda - kariera w liczbach

Lois Openda przez całą swoją karierę udowadnia, że potrafi regularnie zdobywać bramki. Snajper świetnie radził sobie na boiskach w Holandii, Francji oraz Niemczech. Podczas pobytu w holenderskim Vitesse w sezonie 21/22 napastnik strzelił 24 gole we wszystkich spotkaniach. Po transferze do RC Lens zdobył 21 ligowych bramek w rozgrywkach 22/23. Pierwszy sezon w RB Lipsk zakończył z dorobkiem 28 trafień w 44 rozegranych meczach. Zestawienie jego występów w kadrze narodowej oraz w piłce klubowej od najnowszego zespołu prezentuje poniższa tabela: