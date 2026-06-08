Luis Diaz - wiek, kariera, rodzina i statystyki w liczbach

Luis Diaz - życiorys i kariera

Luis Fernando Díaz Marulanda urodził się 13 stycznia 1997 roku w kolumbijskim mieście Barrancas. Swoje pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiał w klubie Barranquilla FC, skąd po niedługim czasie trafił do Atlético Junior. W barwach tej drużyny zadebiutował w najwyższej lidze kolumbijskiej i wywalczył dwa mistrzostwa kraju. W lipcu 2019 roku przeniósł się do Europy, a jego nowym zespołem zostało FC Porto, które zapłaciło za niego 7 milionów euro. Grając w portugalskiej drużynie, piłkarz zdobył dwa mistrzostwa kraju i zaczął regularnie występować w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Na początku 2022 roku Kolumbijczyk podpisał kontrakt z Liverpoolem, a kwota transferu wyniosła 45 milionów euro plus ewentualne bonusy. Podczas pobytu w Anglii skrzydłowy dołożył do swojego dorobku mistrzostwo kraju, Puchar Ligi Angielskiej oraz Puchar Anglii, a w 2022 roku zagrał w finale Ligi Mistrzów. Pod koniec 2023 roku w życiu prywatnym zawodnika doszło do niezwykle dramatycznych wydarzeń, ponieważ w Kolumbii uzbrojeni sprawcy porwali jego rodziców. Szczęśliwie policja szybko uratowała matkę, a po kilkunastu dniach porywacze uwolnili również ojca. W 2025 roku Luis Diaz zmienił otoczenie i za 75 milionów euro dołączył do drużyny Bayern Monachium. W Niemczech wygrał rozgrywki ligowe oraz Puchar Niemiec, zostając przy okazji najskuteczniejszym kolumbijskim strzelcem w całej historii Ligi Mistrzów.

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Luis Diaz - najważniejsze informacje

Luis Diaz pochodzi z rdzennej grupy etnicznej Wayuu, a jego brat Jesús również jest zawodowym piłkarzem. Zawodnik gra zazwyczaj na pozycji lewego skrzydłowego lub lewego pomocnika i znany jest z dużej szybkości. Oprócz kariery w piłce klubowej gracz jest bardzo ważną postacią w reprezentacji Kolumbii, w której po raz pierwszy wystąpił w 2018 roku. W 2021 roku zajął z kadrą trzecie miejsce na turnieju Copa America i został królem strzelców tych rozgrywek, natomiast trzy lata później wywalczył z drużyną narodową wicemistrzostwo tego samego turnieju. Prywatnie w połowie 2025 roku wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Gerą Ponce.

Imię i nazwisko: Luis Fernando Díaz Marulanda

Luis Fernando Díaz Marulanda Data urodzenia: 13.01.1997

13.01.1997 Miejsce urodzenia: Barrancas, Kolumbia

Barrancas, Kolumbia Narodowość: Kolumbia

Kolumbia Pierwszy klub: Barranquilla FC

Barranquilla FC Aktualny klub: Bayern Monachium

Bayern Monachium Pozycja na boisku: Lewy skrzydłowy

Lewy skrzydłowy Wzrost: 180 cm

Luis Diaz - kariera w liczbach

Podczas wielu lat spędzonych na boiskach piłkarz rozegrał setki oficjalnych spotkań w różnych rozgrywkach. Jego statystyki obejmują występy w Ameryce Południowej oraz na najwyższym poziomie w Europie, gdzie zakładał koszulki portugalskich, angielskich i niemieckich zespołów. Kolumbijczyk wielokrotnie pokazywał swoją skuteczność pod bramką rywala, strzelając gole w lidze oraz w europejskich pucharach. Równie udane liczby skrzydłowy notuje w barwach reprezentacji narodowej, dla której regularnie punktuje w meczach towarzyskich i na dużych turniejach międzynarodowych. Pełne podsumowanie rozegranych meczów oraz zdobytych bramek w karierze klubowej i reprezentacyjnej przedstawia poniższa tabela: