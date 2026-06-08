Luka Modrić - statystyki, życiorys i kariera w liczbach chorwackiego pomocnika

Luka Modrić - życiorys i kariera

Luka Modrić urodził się 9 września 1985 roku w Zadarze. Jego dzieciństwo przypadło na trudny czas wojny o niepodległość Chorwacji. W 1991 roku jego rodzina musiała uciekać z rodzinnych stron, a sam zawodnik przez 7 lat mieszkał jako uchodźca w hotelach. To właśnie na hotelowych parkingach stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki w latach 90. ubiegłego wieku. Profesjonalną grę rozpoczął w klubie Dinamo Zagrzeb, skąd wypożyczano go do drużyn Zrinjski Mostar oraz Inter Zaprešić. Jego talent szybko dostrzeżono za granicą, co zaowocowało transferem do Anglii.

W 2008 roku piłkarz przeszedł do zespołu Tottenham Hotspur, a kwota transferu wyniosła 16,5 miliona funtów. Cztery lata później trafił do drużyny Real Madryt, gdzie spędził aż 13 sezonów. W hiszpańskim zespole zdobył 28 trofeów, co dało mu status najbardziej utytułowanego gracza w historii tego klubu. W 2018 roku osiągnął duży sukces, zdobywając nagrodę Złotej Piłki. W 2025 roku jako wolny zawodnik dołączył do włoskiej ekipy AC Milan, kontynuując swoją długą sportową drogę.

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Luka Modrić - najważniejsze informacje

Chorwat występuje na boisku jako środkowy pomocnik. W seniorskiej reprezentacji swojego kraju zadebiutował 1 marca 2006 roku w meczu towarzyskim przeciwko Argentynie. Z czasem stał się kapitanem kadry narodowej i rozegrał w niej najwięcej spotkań ze wszystkich piłkarzy w historii. W 2018 roku poprowadził swoją drużynę do finału mistrzostw świata, a w 2022 roku wywalczył z nią trzecie miejsce. Prywatnie w 2010 roku wziął ślub z Vanją Bosnić, z którą wychowuje troje dzieci. Podsumowanie podstawowych faktów o zawodniku znajduje się na poniższej liście.

Imię i nazwisko: Luka Modrić

Luka Modrić Data urodzenia: 09.09.1985

09.09.1985 Miejsce urodzenia: Zadar, Chorwacja

Zadar, Chorwacja Narodowość: Chorwacja

Chorwacja Pierwszy klub: NK Zadar

NK Zadar Aktualny klub: AC Milan

AC Milan Pozycja na boisku: Środkowy pomocnik

Środkowy pomocnik Wzrost: 172 cm

Luka Modrić - kariera w liczbach

Środkowy pomocnik ma za sobą setki rozegranych meczów w rozgrywkach klubowych i międzynarodowych. Zdecydowaną większość spotkań zanotował w Hiszpanii, gdzie regularnie wybiegał na boisko na poziomie ligowym i pucharowym. Równie okazale wygląda jego bilans w reprezentacji narodowej, w której zdobywał bramki na wielu ważnych turniejach. Dzięki dobremu zdrowiu utrzymał formę fizyczną przez kilkadziesiąt lat grania w piłkę. Dokładne zestawienie jego występów oraz zdobytych bramek dla poszczególnych drużyn prezentuje poniższa tabela: