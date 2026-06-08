Manuel Akanji - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Manuel Akanji - życiorys i kariera

Manuel Akanji urodził się 19 lipca 1995 roku i swoje pierwsze kroki stawiał w juniorskiej drużynie Wiesendangen, skąd szybko przeniósł się do FC Winterthur. Tam w 2014 roku zaczął regularnie grać w seniorskiej piłce na poziomie drugiej ligi. Rok później wypatrzyli go działacze FC Basel i ściągnęli do siebie. Z tym klubem dwa razy wygrał ligę szwajcarską i zdobył puchar kraju. Dobra gra w obronie sprawiła, że na początku 2018 roku kupiła go Borussia Dortmund za 18 milionów euro. W Niemczech spędził ponad cztery lata i dołożył do swojej gabloty Puchar Niemiec oraz Superpuchar Niemiec.

We wrześniu 2022 roku za 15 milionów funtów przeszedł do Manchesteru City. Pod okiem trenera stał się niezwykle ważnym obrońcą i już w pierwszym sezonie zdobył potrójną koronę, w tym wygrał Ligę Mistrzów. W barwach Manchesteru City strzelił ważnego gola w półfinale tych rozgrywek przeciwko Realowi Madryt. We wrześniu 2025 roku zmienił otoczenie i poszedł na roczne wypożyczenie do włoskiego Interu Mediolan. Zespół ten zdobył z nim w składzie mistrzostwo i puchar kraju. Akanji słynie na boisku z dużego spokoju i potrafi bardzo celnie podawać piłkę na długie dystanse.

Jakub Błaszczykowski o życiu po karierze

Manuel Akanji - najważniejsze informacje

Manuel Akanji przyszedł na świat w szwajcarskiej miejscowości Neftenbach. Jego matka pochodzi ze Szwajcarii, a ojciec z Nigerii. Ciekawostką jest fakt, że w 2017 roku piłkarz ukończył szkołę zawodową i zdobył oficjalny zawód handlowca. Rok później w szwajcarskiej telewizji udowodnił kibicom, że potrafi bardzo szybko liczyć w pamięci. W seniorskiej reprezentacji Szwajcarii zadebiutował w 2017 roku w wygranym meczu przeciwko Wyspom Owczym. Grał z kadrą narodową na mistrzostwach świata w 2018 i 2022 roku, a podczas mistrzostw Europy w 2024 roku wybrano go do najlepszej drużyny całego turnieju.

Imię i nazwisko: Manuel Obafemi Akanji

Manuel Obafemi Akanji Data urodzenia: 19.07.1995

19.07.1995 Miejsce urodzenia: Neftenbach, Szwajcaria

Neftenbach, Szwajcaria Narodowość: Szwajcaria

Szwajcaria Pierwszy klub: FC Winterthur

FC Winterthur Aktualny klub: Inter Mediolan

Inter Mediolan Pozycja na boisku: Obrońca

Obrońca Wzrost: 188 cm

Manuel Akanji - kariera w liczbach

Szwajcarski obrońca rozegrał bardzo dużo spotkań na najwyższym poziomie klubowym i reprezentacyjnym. Najwięcej razy wybiegał na boisko w koszulce niemieckiej Borussii Dortmund oraz angielskiego Manchesteru City. Przez lata stał się również podstawowym graczem linii obrony w drużynie narodowej Szwajcarii. Dla swojego kraju strzelił kilka bramek, w tym jedną podczas mistrzostw świata w Katarze w przegranym spotkaniu z Portugalią. Dokładne statystyki jego dotychczasowych występów we wszystkich zespołach prezentują się następująco: