Manuel Akanji - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

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Manuel Akanji - życiorys i kariera
Manuel Akanji urodził się 19 lipca 1995 roku i swoje pierwsze kroki stawiał w juniorskiej drużynie Wiesendangen, skąd szybko przeniósł się do FC Winterthur. Tam w 2014 roku zaczął regularnie grać w seniorskiej piłce na poziomie drugiej ligi. Rok później wypatrzyli go działacze FC Basel i ściągnęli do siebie. Z tym klubem dwa razy wygrał ligę szwajcarską i zdobył puchar kraju. Dobra gra w obronie sprawiła, że na początku 2018 roku kupiła go Borussia Dortmund za 18 milionów euro. W Niemczech spędził ponad cztery lata i dołożył do swojej gabloty Puchar Niemiec oraz Superpuchar Niemiec.
We wrześniu 2022 roku za 15 milionów funtów przeszedł do Manchesteru City. Pod okiem trenera stał się niezwykle ważnym obrońcą i już w pierwszym sezonie zdobył potrójną koronę, w tym wygrał Ligę Mistrzów. W barwach Manchesteru City strzelił ważnego gola w półfinale tych rozgrywek przeciwko Realowi Madryt. We wrześniu 2025 roku zmienił otoczenie i poszedł na roczne wypożyczenie do włoskiego Interu Mediolan. Zespół ten zdobył z nim w składzie mistrzostwo i puchar kraju. Akanji słynie na boisku z dużego spokoju i potrafi bardzo celnie podawać piłkę na długie dystanse.
Manuel Akanji - najważniejsze informacje
Manuel Akanji przyszedł na świat w szwajcarskiej miejscowości Neftenbach. Jego matka pochodzi ze Szwajcarii, a ojciec z Nigerii. Ciekawostką jest fakt, że w 2017 roku piłkarz ukończył szkołę zawodową i zdobył oficjalny zawód handlowca. Rok później w szwajcarskiej telewizji udowodnił kibicom, że potrafi bardzo szybko liczyć w pamięci. W seniorskiej reprezentacji Szwajcarii zadebiutował w 2017 roku w wygranym meczu przeciwko Wyspom Owczym. Grał z kadrą narodową na mistrzostwach świata w 2018 i 2022 roku, a podczas mistrzostw Europy w 2024 roku wybrano go do najlepszej drużyny całego turnieju.
- Imię i nazwisko: Manuel Obafemi Akanji
- Data urodzenia: 19.07.1995
- Miejsce urodzenia: Neftenbach, Szwajcaria
- Narodowość: Szwajcaria
- Pierwszy klub: FC Winterthur
- Aktualny klub: Inter Mediolan
- Pozycja na boisku: Obrońca
- Wzrost: 188 cm
Manuel Akanji - kariera w liczbach
Szwajcarski obrońca rozegrał bardzo dużo spotkań na najwyższym poziomie klubowym i reprezentacyjnym. Najwięcej razy wybiegał na boisko w koszulce niemieckiej Borussii Dortmund oraz angielskiego Manchesteru City. Przez lata stał się również podstawowym graczem linii obrony w drużynie narodowej Szwajcarii. Dla swojego kraju strzelił kilka bramek, w tym jedną podczas mistrzostw świata w Katarze w przegranym spotkaniu z Portugalią. Dokładne statystyki jego dotychczasowych występów we wszystkich zespołach prezentują się następująco:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|17/26
|Reprezentacja Szwajcarii
|79
|4
|25/26
|Inter Mediolan
|45
|2
|22/25
|Manchester City
|136
|5
|17/22
|Borussia Dortmund
|158
|4
|15/18
|FC Basel
|58
|7
|13/15
|FC Winterthur
|37
|1