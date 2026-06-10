Manuel Neuer - statystyki, kariera i sukcesy niemieckiego piłkarza

Manuel Neuer - życiorys i kariera

Manuel Neuer gra na pozycji bramkarza w klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji Niemiec. Swoją profesjonalną karierę rozpoczął w zespole Schalke 04, gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble młodzieżowe i wywalczył Puchar Niemiec. W 2011 roku podpisał kontrakt z drużyną Bayern Monachium, w której spędził wiele lat i zdobył łącznie 32 różne trofea. Wśród jego największych sukcesów klubowych znajduje się zdobycie trzynastu tytułów mistrza kraju oraz dwa triumfy w Lidze Mistrzów w 2013 i 2020 roku. Na boisku zawodnik ten wyróżnia się specyficznym stylem gry, ponieważ często wychodzi daleko poza pole karne i przerywa akcje rywali niczym dodatkowy obrońca. W młodości grał w polu, co bardzo pomogło mu w precyzyjnym operowaniu piłką przy użyciu nóg.

W trakcie swojej wieloletniej gry na boiskach niemiecki bramkarz ustanowił wiele rekordów. Należy do niego między innymi największa liczba czystych kont w lidze niemieckiej oraz w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W 2014 roku zajął trzecie miejsce w głosowaniu na Złotą Piłkę, ustępując tylko Cristiano Ronaldo i Lionelowi Messiemu. Jego karierę na niemal rok wstrzymał poważny wypadek na nartach w grudniu 2022 roku, podczas którego doznał złamania nogi. Po długiej i trudnej rehabilitacji wrócił do gry w zespole Bayern Monachium, a w 2024 roku rozegrał swój pięćsetny mecz w barwach tej drużyny. Co ciekawe pierwszą czerwoną kartkę w profesjonalnej karierze zobaczył dopiero po rozegraniu 866 spotkań.

ROZBAWIENI LEWANDOWSKI I SZCZĘSNY PARODIOWALI TOMASZEWSKIEGO!

Manuel Neuer - najważniejsze informacje

Bramkarz urodził się 27 marca 1986 roku w Gelsenkirchen i to właśnie w tym mieście stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W dorosłej reprezentacji Niemiec zadebiutował 2 czerwca 2009 roku w spotkaniu przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim. Największym osiągnięciem w barwach narodowych było wygranie mistrzostw świata w 2014 roku, gdzie otrzymał również nagrodę dla najlepszego bramkarza całego turnieju. Przez wiele lat pełnił funkcję kapitana niemieckiej kadry i pobił rekord liczby występów bramkarzy na turniejach międzynarodowych. Choć w sierpniu 2024 roku ogłosił zakończenie gry w kadrze, ostatecznie zdecydował się na powrót do drużyny narodowej z zamiarem występu na mistrzostwach świata w 2026 roku. Prywatnie piłkarz chętnie angażuje się w działalność charytatywną na rzecz dzieci, a w przeszłości wygrał 500 000 euro na cele społeczne w popularnym teleturnieju telewizyjnym.

Imię i nazwisko: Manuel Peter Neuer

Manuel Peter Neuer Data urodzenia: 27.03.1986

27.03.1986 Miejsce urodzenia: Gelsenkirchen, Niemcy

Gelsenkirchen, Niemcy Narodowość: Niemcy

Niemcy Pierwszy klub: Schalke 04

Schalke 04 Aktualny klub: Bayern Monachium

Bayern Monachium Pozycja na boisku: Bramkarz

Bramkarz Wzrost: 193 cm

Manuel Neuer - kariera w liczbach

Liczby bardzo dobrze obrazują bogatą sportową drogę niemieckiego bramkarza na krajowych i międzynarodowych stadionach. W reprezentacji Niemiec rozegrał łącznie 124 spotkania i zachował przy tym 51 czystych kont. Na poziomie klubowym zaliczył ponad 800 oficjalnych występów we wszystkich rozgrywkach, z czego zdecydowaną większość w barwach drużyny Bayern Monachium. Ze względu na swoją pozycję na boisku nie zdobywa bramek, ale ma na swoim koncie oficjalną asystę podczas meczu mistrzostw świata w 2010 roku. Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych danych dotyczących jego występów w kadrze narodowej oraz w zespołach klubowych:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole 09/24 Niemcy 124 0 11/26 Bayern Monachium 598 0 05/11 Schalke 04 203 0 03/09 Schalke 04 II 26 0