Marc Cucurella - statystyki, kariera i sukcesy hiszpańskiego piłkarza

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Marc Cucurella - życiorys i kariera
Marc Cucurella urodził się w miejscowości Alella i to tam stawiał pierwsze kroki grając w futsal. Następnie jako młody chłopak dołączył do akademii klubu Espanyol, skąd w 2012 roku przeniósł się do FC Barcelony. Piłkarz zadebiutował w seniorskiej piłce grając w rezerwach tego zespołu i pomógł im w awansie do wyższej ligi. W pierwszej drużynie FC Barcelony zagrał jednak tylko raz podczas meczu o Puchar Króla. Z tego powodu klub postanowił wypożyczać go do innych hiszpańskich zespołów, aby obrońca mógł łapać cenne minuty na boisku.
Zawodnik spędził kolejne lata w drużynach SD Eibar oraz Getafe, gdzie rozegrał łącznie ponad 100 spotkań w hiszpańskiej ekstraklasie. Regularna gra zaowocowała transferem do Anglii we wrześniu 2021 roku, a nowym pracodawcą piłkarza został klub Brighton & Hove Albion. Lewy obrońca szybko wywalczył sobie miejsce w składzie i wybrano go najlepszym graczem sezonu w tym zespole. Latem 2022 roku Marc Cucurella podpisał kontrakt z Chelsea, która zapłaciła za niego 56 milionów funtów. W barwach londyńskiej ekipy hiszpański obrońca wygrał między innymi Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwa Świata.
Marc Cucurella - najważniejsze informacje
Marc Cucurella Saseta przyszedł na świat 22 lipca 1998 roku w Hiszpanii i posiada obywatelstwo tego kraju. Piłkarz od najmłodszych lat regularnie występował w młodzieżowych kadrach narodowych, zdobywając między innymi srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w 2021 roku. W seniorskiej reprezentacji Hiszpanii zadebiutował w czerwcu tego samego roku podczas meczu przeciwko Litwie. Największym sukcesem obrońcy w barwach narodowych jest triumf w Mistrzostwach Europy w 2024 roku, podczas których zaliczył asystę w spotkaniu finałowym. Zawodnik mierzy 174 centymetry wzrostu i na boisku najczęściej pojawia się na pozycji lewego obrońcy lub lewego wahadłowego.
- Imię i nazwisko: Marc Cucurella Saseta
- Data urodzenia: 22.07.1998
- Miejsce urodzenia: Alella, Hiszpania
- Narodowość: Hiszpania
- Pierwszy klub: Barcelona B
- Aktualny klub: Chelsea
- Pozycja na boisku: Lewy obrońca / lewy wahadłowy
- Wzrost: 174 cm
Marc Cucurella - kariera w liczbach
Hiszpański obrońca może pochwalić się bogatym doświadczeniem zebranym na boiskach w swoim kraju oraz w wymagającej lidze angielskiej. Piłkarz najwięcej spotkań rozegrał do tej pory w koszulce klubu Chelsea, dla którego wystąpił ponad 160 razy. Wcześniej regularnie wybiegał na murawę w barwach takich drużyn jak Getafe, Brighton & Hove Albion oraz SD Eibar. Zawodnik często dokłada do swoich występów pojedyncze bramki, a najwyższą skuteczność osiągnął w sezonie na przełomie 2024 i 2025 roku. Swojego pierwszego gola dla seniorskiej kadry obrońca strzelił we wrześniu 2025 roku podczas meczu eliminacyjnego. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe podsumowanie występów oraz bramek zawodnika w piłce reprezentacyjnej i klubowej:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|21/26
|Reprezentacja Hiszpanii
|23
|1
|22/26
|Chelsea
|163
|9
|21/22
|Brighton & Hove Albion
|38
|1
|19/22
|Getafe
|85
|4
|18/19
|SD Eibar
|33
|2
|17/18
|FC Barcelona
|1
|0
|16/18
|Barcelona B
|54
|1