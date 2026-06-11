Marc Cucurella - statystyki, kariera i sukcesy hiszpańskiego piłkarza

Marc Cucurella - życiorys i kariera

Marc Cucurella urodził się w miejscowości Alella i to tam stawiał pierwsze kroki grając w futsal. Następnie jako młody chłopak dołączył do akademii klubu Espanyol, skąd w 2012 roku przeniósł się do FC Barcelony. Piłkarz zadebiutował w seniorskiej piłce grając w rezerwach tego zespołu i pomógł im w awansie do wyższej ligi. W pierwszej drużynie FC Barcelony zagrał jednak tylko raz podczas meczu o Puchar Króla. Z tego powodu klub postanowił wypożyczać go do innych hiszpańskich zespołów, aby obrońca mógł łapać cenne minuty na boisku.

Zawodnik spędził kolejne lata w drużynach SD Eibar oraz Getafe, gdzie rozegrał łącznie ponad 100 spotkań w hiszpańskiej ekstraklasie. Regularna gra zaowocowała transferem do Anglii we wrześniu 2021 roku, a nowym pracodawcą piłkarza został klub Brighton & Hove Albion. Lewy obrońca szybko wywalczył sobie miejsce w składzie i wybrano go najlepszym graczem sezonu w tym zespole. Latem 2022 roku Marc Cucurella podpisał kontrakt z Chelsea, która zapłaciła za niego 56 milionów funtów. W barwach londyńskiej ekipy hiszpański obrońca wygrał między innymi Ligę Konferencji oraz Klubowe Mistrzostwa Świata.

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Marc Cucurella - najważniejsze informacje

Marc Cucurella Saseta przyszedł na świat 22 lipca 1998 roku w Hiszpanii i posiada obywatelstwo tego kraju. Piłkarz od najmłodszych lat regularnie występował w młodzieżowych kadrach narodowych, zdobywając między innymi srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w 2021 roku. W seniorskiej reprezentacji Hiszpanii zadebiutował w czerwcu tego samego roku podczas meczu przeciwko Litwie. Największym sukcesem obrońcy w barwach narodowych jest triumf w Mistrzostwach Europy w 2024 roku, podczas których zaliczył asystę w spotkaniu finałowym. Zawodnik mierzy 174 centymetry wzrostu i na boisku najczęściej pojawia się na pozycji lewego obrońcy lub lewego wahadłowego.

Imię i nazwisko: Marc Cucurella Saseta

Marc Cucurella Saseta Data urodzenia: 22.07.1998

22.07.1998 Miejsce urodzenia: Alella, Hiszpania

Alella, Hiszpania Narodowość: Hiszpania

Hiszpania Pierwszy klub: Barcelona B

Barcelona B Aktualny klub: Chelsea

Chelsea Pozycja na boisku: Lewy obrońca / lewy wahadłowy

Lewy obrońca / lewy wahadłowy Wzrost: 174 cm

Marc Cucurella - kariera w liczbach

Hiszpański obrońca może pochwalić się bogatym doświadczeniem zebranym na boiskach w swoim kraju oraz w wymagającej lidze angielskiej. Piłkarz najwięcej spotkań rozegrał do tej pory w koszulce klubu Chelsea, dla którego wystąpił ponad 160 razy. Wcześniej regularnie wybiegał na murawę w barwach takich drużyn jak Getafe, Brighton & Hove Albion oraz SD Eibar. Zawodnik często dokłada do swoich występów pojedyncze bramki, a najwyższą skuteczność osiągnął w sezonie na przełomie 2024 i 2025 roku. Swojego pierwszego gola dla seniorskiej kadry obrońca strzelił we wrześniu 2025 roku podczas meczu eliminacyjnego. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe podsumowanie występów oraz bramek zawodnika w piłce reprezentacyjnej i klubowej: