Marcel Sabitzer - statystyki, kariera i sukcesy austriackiego piłkarza

Marcel Sabitzer - życiorys i kariera

Marcel Sabitzer rozpoczął profesjonalną karierę w 2010 roku w austriackim klubie Admira Wacker. Szybko zwrócił na siebie uwagę i na początku 2013 roku przeniósł się do zespołu Rapid Wiedeń. W połowie 2014 roku podpisał czteroletni kontrakt z drużyną RB Leipzig, ale natychmiast trafił na wypożyczenie do Red Bull Salzburg na jeden sezon. W tym zespole zanotował wybitny okres i strzelił 27 bramek we wszystkich rozgrywkach, po czym wrócił do Niemiec. W barwach RB Leipzig spędził siedem lat, zagrał ponad 200 meczów i awansował z drużyną do historycznego ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Latem 2021 roku austriacki pomocnik zmienił otoczenie i przeszedł do Bayernu Monachium za kwotę 16 milionów euro. Na początku 2023 roku zdecydował się na wypożyczenie do angielskiego zespołu Manchester United, gdzie jako pierwszy Austriak w historii tego klubu zdobył Puchar Ligi Angielskiej. Niestety wiosną doznał kontuzji łąkotki, która wykluczyła go z gry do końca tamtego sezonu. W lipcu 2023 roku podpisał czteroletnią umowę z drużyną Borussia Dortmund. W nowym zespole bardzo szybko stał się podstawowym piłkarzem i pomógł drużynie dotrzeć do wielkiego finału Ligi Mistrzów w 2024 roku.

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Marcel Sabitzer - najważniejsze informacje

Piłkarz urodził się 17 marca 1994 roku w austriackiej miejscowości Wels. Piłka nożna była obecna w jego życiu od samego początku, ponieważ jego ojcem jest były reprezentant Austrii Herfried Sabitzer. Zawodnik ma na swoim koncie bogatą karierę w reprezentacji swojego kraju, w której zadebiutował w wieku 18 lat podczas meczu towarzyskiego z Rumunią. Pomocnik brał udział w trzech turniejach o mistrzostwo Europy w latach 2016, 2020 oraz 2024. Na ostatnim z tych turniejów zdobył decydującą bramkę w wygranym spotkaniu z Holandią, co dało Austriakom pierwsze miejsce w fazie grupowej. Piłkarz jest bardzo wszechstronny, ponieważ może grać jako pomocnik ofensywny, defensywny, środkowy, a także jako skrzydłowy.

Imię i nazwisko: Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer Data urodzenia: 17.03.1994

17.03.1994 Miejsce urodzenia: Wels, Austria

Wels, Austria Narodowość: Austria

Austria Pierwszy klub: Admira Wacker

Admira Wacker Aktualny klub: Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Pozycja na boisku: Pomocnik

Pomocnik Wzrost: 178 cm

Marcel Sabitzer - kariera w liczbach

Statystyki austriackiego pomocnika pokazują jego ogromne doświadczenie na boiskach niemieckich oraz w rozgrywkach międzynarodowych. Zawodnik najwięcej meczów klubowych rozegrał dla drużyny RB Leipzig, w której wystąpił 229 razy i zdobył 52 bramki. W narodowych barwach zagrał w 97 spotkaniach, w których strzelił 25 goli dla swojej ojczyzny. Podczas krótkiego epizodu w klubie Manchester United zaliczył 18 meczów i trzykrotnie trafił do siatki rywali. Obecnie powiększa swój dorobek spotkań jako gracz zespołu Borussia Dortmund. Poniżej znajduje się tabela z podsumowaniem najważniejszych statystyk i występów piłkarza w klubach oraz reprezentacji: