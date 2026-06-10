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Martin Ødegaard - życiorys i kariera
Martin Ødegaard urodził się 17 grudnia 1998 roku w norweskim mieście Drammen i tam też stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Jego ojcem jest były piłkarz Hans Erik Ødegaard, który trenował go w dzieciństwie i dbał o jego rozwój techniczny. Bardzo szybko trafił do klubu Strømsgodset, gdzie jako 15-latek zadebiutował w najwyższej lidze norweskiej i został jej najmłodszym strzelcem gola. Niezwykły talent młodego pomocnika szybko dostrzegli skauci największych zespołów w Europie. Ostatecznie w styczniu 2015 roku zawodnik podpisał kontrakt z klubem Real Madryt, kosztując około 4 milionów euro. W hiszpańskiej drużynie zadebiutował w wieku 16 lat, zostając najmłodszym graczem w historii tego zespołu.
Z powodu ogromnej konkurencji w Madrycie pomocnik był regularnie wypożyczany do innych klubów. Grał w holenderskich zespołach Heerenveen oraz Vitesse, a potem wrócił do Hiszpanii, aby reprezentować barwy klubu Real Sociedad, z którym zdobył Puchar Króla. Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił po wypożyczeniu do drużyny Arsenal w 2021 roku. Angielski klub wykupił go na stałe za blisko 40 milionów euro, a piłkarz z czasem został mianowany kapitanem drużyny. Z zespołem Arsenal zdobył mistrzostwo Anglii w 2026 roku. Pomocnik od 15 roku życia gra także w reprezentacji Norwegii, w której również nosi opaskę kapitana i z którą awansował na mistrzostwa świata.
Martin Ødegaard - najważniejsze informacje
Pomocnik dorastał w chrześcijańskiej rodzinie i do dzisiaj otwarcie mówi, że wiara jest bardzo ważnym elementem jego życia. W dzieciństwie jego wielkim piłkarskim idolem był Lionel Messi. Norweg płynnie mówi w kilku językach, w tym po angielsku i hiszpańsku. Prywatnie przyjaźni się z innym znanym norweskim piłkarzem, Erlingiem Haalandem. W życiu osobistym zawodnik ożenił się z norweską tancerką Helene Spilling 21 czerwca 2025 roku. Kilka miesięcy wcześniej, dokładnie 1 grudnia 2024 roku, parze urodził się syn.
- Imię i nazwisko: Martin Ødegaard
- Data urodzenia: 17.12.1998
- Miejsce urodzenia: Drammen, Norwegia
- Narodowość: Norwegia
- Pierwszy klub: Drammen Strong
- Aktualny klub: Arsenal
- Pozycja na boisku: Pomocnik
- Wzrost: 178 cm
Martin Ødegaard - kariera w liczbach
Norweski zawodnik rozegrał w swojej karierze kilkaset oficjalnych spotkań. Przez wiele lat budował swoje statystyki w lidze norweskiej, holenderskiej, hiszpańskiej oraz angielskiej. Najwięcej meczów w piłce klubowej zaliczył dotychczas w barwach zespołu Arsenal, gdzie odgrywa kluczową rolę w środku pola. Ponadto pomocnik od wielu lat regularnie występuje w dorosłej reprezentacji swojego kraju, dla której również strzela bramki. Dokładne zestawienie jego występów oraz zdobytych goli w poszczególnych drużynach prezentuje poniższa tabela:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|14/25
|Norwegia
|67
|4
|20/26
|Arsenal
|234
|42
|19/20
|Real Sociedad
|36
|7
|18/19
|Vitesse
|39
|11
|16/18
|Heerenveen
|43
|3
|14/21
|Real Madrid
|11
|0
|14/17
|Real Madrid Castilla
|62
|5
|14/14
|Strømsgodset
|25
|5
|13/14
|Strømsgodset 2
|5
|1
|13/13
|Strømsgodset 3
|11
|4