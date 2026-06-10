Martin Ødegaard - życiorys i kariera

Martin Ødegaard urodził się 17 grudnia 1998 roku w norweskim mieście Drammen i tam też stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Jego ojcem jest były piłkarz Hans Erik Ødegaard, który trenował go w dzieciństwie i dbał o jego rozwój techniczny. Bardzo szybko trafił do klubu Strømsgodset, gdzie jako 15-latek zadebiutował w najwyższej lidze norweskiej i został jej najmłodszym strzelcem gola. Niezwykły talent młodego pomocnika szybko dostrzegli skauci największych zespołów w Europie. Ostatecznie w styczniu 2015 roku zawodnik podpisał kontrakt z klubem Real Madryt, kosztując około 4 milionów euro. W hiszpańskiej drużynie zadebiutował w wieku 16 lat, zostając najmłodszym graczem w historii tego zespołu.

Z powodu ogromnej konkurencji w Madrycie pomocnik był regularnie wypożyczany do innych klubów. Grał w holenderskich zespołach Heerenveen oraz Vitesse, a potem wrócił do Hiszpanii, aby reprezentować barwy klubu Real Sociedad, z którym zdobył Puchar Króla. Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił po wypożyczeniu do drużyny Arsenal w 2021 roku. Angielski klub wykupił go na stałe za blisko 40 milionów euro, a piłkarz z czasem został mianowany kapitanem drużyny. Z zespołem Arsenal zdobył mistrzostwo Anglii w 2026 roku. Pomocnik od 15 roku życia gra także w reprezentacji Norwegii, w której również nosi opaskę kapitana i z którą awansował na mistrzostwa świata.

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Martin Ødegaard - najważniejsze informacje

Pomocnik dorastał w chrześcijańskiej rodzinie i do dzisiaj otwarcie mówi, że wiara jest bardzo ważnym elementem jego życia. W dzieciństwie jego wielkim piłkarskim idolem był Lionel Messi. Norweg płynnie mówi w kilku językach, w tym po angielsku i hiszpańsku. Prywatnie przyjaźni się z innym znanym norweskim piłkarzem, Erlingiem Haalandem. W życiu osobistym zawodnik ożenił się z norweską tancerką Helene Spilling 21 czerwca 2025 roku. Kilka miesięcy wcześniej, dokładnie 1 grudnia 2024 roku, parze urodził się syn.

Imię i nazwisko: Martin Ødegaard

Martin Ødegaard Data urodzenia: 17.12.1998

17.12.1998 Miejsce urodzenia: Drammen, Norwegia

Drammen, Norwegia Narodowość: Norwegia

Norwegia Pierwszy klub: Drammen Strong

Drammen Strong Aktualny klub: Arsenal

Arsenal Pozycja na boisku: Pomocnik

Pomocnik Wzrost: 178 cm

Martin Ødegaard - kariera w liczbach

Norweski zawodnik rozegrał w swojej karierze kilkaset oficjalnych spotkań. Przez wiele lat budował swoje statystyki w lidze norweskiej, holenderskiej, hiszpańskiej oraz angielskiej. Najwięcej meczów w piłce klubowej zaliczył dotychczas w barwach zespołu Arsenal, gdzie odgrywa kluczową rolę w środku pola. Ponadto pomocnik od wielu lat regularnie występuje w dorosłej reprezentacji swojego kraju, dla której również strzela bramki. Dokładne zestawienie jego występów oraz zdobytych goli w poszczególnych drużynach prezentuje poniższa tabela: