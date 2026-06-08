Mateo Kovačić - statystyki, kariera i sukcesy chorwackiego piłkarza

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Mateo Kovačić - życiorys i kariera
Mateo Kovačić urodził się w Austrii i tam stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki w akademii klubu LASK. Jako 13-latek przeniósł się do zespołu Dinamo Zagrzeb i to właśnie w tym klubie zadebiutował w seniorskiej piłce w wieku zaledwie 16 lat. Szybko udowodnił swój ogromny talent i po jakimś czasie został najmłodszym kapitanem w historii chorwackiej drużyny. Na początku 2013 roku pomocnik przeniósł się do włoskiego klubu Inter Mediolan za kwotę 15 milionów euro. Spędził tam ponad dwa lata i swoją świetną grą zapracował na wielki transfer do ekipy Real Madryt w sierpniu 2015 roku za 29 milionów euro. W Hiszpanii grał u boku najlepszych piłkarzy na świecie i z drużyną z Madrytu wygrał aż trzy razy z rzędu prestiżową Ligę Mistrzów.
W 2018 roku zawodnik trafił na roczne wypożyczenie do angielskiego zespołu Chelsea, a rok później został przez londyńczyków wykupiony na stałe. Z tą drużyną po raz kolejny wygrał Ligę Mistrzów i w sezonie 2019/20 został wybrany najlepszym piłkarzem klubu przez kibiców. Latem 2023 roku chorwacki gracz zmienił otoczenie i podpisał kontrakt z zespołem Manchester City, z którym już w pierwszym sezonie świętował zdobycie mistrzostwa Anglii. Kovačić słynie na boisku z tego, że świetnie drybluje i potrafi z łatwością wyprowadzić piłkę z własnej połowy nawet pod dużą presją przeciwników. Prywatnie jest bardzo wierzącym katolikiem, potrafi płynnie mówić w pięciu językach i wychowuje dwójkę dzieci razem ze swoją żoną Izabel.
Mateo Kovačić - najważniejsze informacje
Piłkarz przyszedł na świat 6 maja 1994 roku w austriackim mieście Linz w rodzinie bośniackich Chorwatów. Choć wychował się w Austrii to od samego początku zdecydował się grać dla reprezentacji Chorwacji. W dorosłej kadrze narodowej zadebiutował w 2013 roku i bardzo szybko stał się jej ważnym punktem w środku boiska. Zawodnik reprezentował swój kraj na trzech turniejach mistrzostw Europy oraz trzech turniejach mistrzostw świata. To właśnie na mundialach odniósł największe sukcesy, ponieważ przywiózł do domu srebrny medal w 2018 roku z Rosji oraz brązowy medal w 2022 roku z Kataru. Na początku czerwca 2024 roku pomocnik założył koszulkę w kratę po raz setny w oficjalnym meczu.
- Imię i nazwisko: Mateo Kovačić
- Data urodzenia: 06.05.1994
- Miejsce urodzenia: Linz, Austria
- Narodowość: Chorwacja
- Pierwszy klub: Dinamo Zagrzeb
- Aktualny klub: Manchester City
- Pozycja na boisku: Środkowy pomocnik
- Wzrost: 177 cm
Mateo Kovačić - kariera w liczbach
Chorwacki gracz ma za sobą niezwykle bogatą karierę i setki rozegranych meczów w najlepszych ligach świata. Wystąpił w blisko 600 oficjalnych spotkaniach klubowych i chociaż rzadko strzela bramki to jego zadania na murawie opierają się głównie na kreowaniu gry. Najwięcej pojedynków rozegrał w koszulce londyńskiego klubu Chelsea, dla którego wystąpił ponad 200 razy we wszystkich rozgrywkach. Jest również wielkim weteranem jeśli chodzi o grę w drużynie narodowej i ma na koncie ponad 100 występów dla reprezentacji Chorwacji. Poniżej znajduje się tabela podsumowująca najważniejsze statystyki z całej jego kariery w barwach poszczególnych drużyn:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|13/25
|Chorwacja
|111
|5
|23/26
|Manchester City
|97
|10
|18/23
|Chelsea
|221
|6
|15/18
|Real Madryt
|109
|3
|12/15
|Inter Mediolan
|97
|8
|10/13
|Dinamo Zagrzeb
|73
|8