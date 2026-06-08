Mateo Kovačić - statystyki, kariera i sukcesy chorwackiego piłkarza

Redakcja Super Sport
2026-06-08 12:12

Mateo Kovačić zaczynał seniorską karierę w chorwackim Dinamo Zagrzeb, skąd przeniósł się do Interu Mediolan, a następnie wygrywał Ligę Mistrzów grając dla Realu Madryt i Chelsea. Latem 2023 roku dołączył do Manchesteru City, natomiast z reprezentacją Chorwacji wywalczył między innymi wicemistrzostwo świata. W tym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje o jego karierze, osiągnięciach i statystykach.

Mateo Kovačić - życiorys i kariera

Mateo Kovačić urodził się w Austrii i tam stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki w akademii klubu LASK. Jako 13-latek przeniósł się do zespołu Dinamo Zagrzeb i to właśnie w tym klubie zadebiutował w seniorskiej piłce w wieku zaledwie 16 lat. Szybko udowodnił swój ogromny talent i po jakimś czasie został najmłodszym kapitanem w historii chorwackiej drużyny. Na początku 2013 roku pomocnik przeniósł się do włoskiego klubu Inter Mediolan za kwotę 15 milionów euro. Spędził tam ponad dwa lata i swoją świetną grą zapracował na wielki transfer do ekipy Real Madryt w sierpniu 2015 roku za 29 milionów euro. W Hiszpanii grał u boku najlepszych piłkarzy na świecie i z drużyną z Madrytu wygrał aż trzy razy z rzędu prestiżową Ligę Mistrzów.

W 2018 roku zawodnik trafił na roczne wypożyczenie do angielskiego zespołu Chelsea, a rok później został przez londyńczyków wykupiony na stałe. Z tą drużyną po raz kolejny wygrał Ligę Mistrzów i w sezonie 2019/20 został wybrany najlepszym piłkarzem klubu przez kibiców. Latem 2023 roku chorwacki gracz zmienił otoczenie i podpisał kontrakt z zespołem Manchester City, z którym już w pierwszym sezonie świętował zdobycie mistrzostwa Anglii. Kovačić słynie na boisku z tego, że świetnie drybluje i potrafi z łatwością wyprowadzić piłkę z własnej połowy nawet pod dużą presją przeciwników. Prywatnie jest bardzo wierzącym katolikiem, potrafi płynnie mówić w pięciu językach i wychowuje dwójkę dzieci razem ze swoją żoną Izabel.

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Mateo Kovačić - najważniejsze informacje

Piłkarz przyszedł na świat 6 maja 1994 roku w austriackim mieście Linz w rodzinie bośniackich Chorwatów. Choć wychował się w Austrii to od samego początku zdecydował się grać dla reprezentacji Chorwacji. W dorosłej kadrze narodowej zadebiutował w 2013 roku i bardzo szybko stał się jej ważnym punktem w środku boiska. Zawodnik reprezentował swój kraj na trzech turniejach mistrzostw Europy oraz trzech turniejach mistrzostw świata. To właśnie na mundialach odniósł największe sukcesy, ponieważ przywiózł do domu srebrny medal w 2018 roku z Rosji oraz brązowy medal w 2022 roku z Kataru. Na początku czerwca 2024 roku pomocnik założył koszulkę w kratę po raz setny w oficjalnym meczu.

  • Imię i nazwisko: Mateo Kovačić
  • Data urodzenia: 06.05.1994
  • Miejsce urodzenia: Linz, Austria
  • Narodowość: Chorwacja
  • Pierwszy klub: Dinamo Zagrzeb
  • Aktualny klub: Manchester City
  • Pozycja na boisku: Środkowy pomocnik
  • Wzrost: 177 cm

Mateo Kovačić - kariera w liczbach

Chorwacki gracz ma za sobą niezwykle bogatą karierę i setki rozegranych meczów w najlepszych ligach świata. Wystąpił w blisko 600 oficjalnych spotkaniach klubowych i chociaż rzadko strzela bramki to jego zadania na murawie opierają się głównie na kreowaniu gry. Najwięcej pojedynków rozegrał w koszulce londyńskiego klubu Chelsea, dla którego wystąpił ponad 200 razy we wszystkich rozgrywkach. Jest również wielkim weteranem jeśli chodzi o grę w drużynie narodowej i ma na koncie ponad 100 występów dla reprezentacji Chorwacji. Poniżej znajduje się tabela podsumowująca najważniejsze statystyki z całej jego kariery w barwach poszczególnych drużyn:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
13/25 Chorwacja 111 5
23/26 Manchester City 97 10
18/23 Chelsea 221 6
15/18 Real Madryt 109 3
12/15 Inter Mediolan 97 8
10/13 Dinamo Zagrzeb 73 8
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