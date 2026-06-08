Mateo Kovačić - statystyki, kariera i sukcesy chorwackiego piłkarza

Mateo Kovačić - życiorys i kariera

Mateo Kovačić urodził się w Austrii i tam stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki w akademii klubu LASK. Jako 13-latek przeniósł się do zespołu Dinamo Zagrzeb i to właśnie w tym klubie zadebiutował w seniorskiej piłce w wieku zaledwie 16 lat. Szybko udowodnił swój ogromny talent i po jakimś czasie został najmłodszym kapitanem w historii chorwackiej drużyny. Na początku 2013 roku pomocnik przeniósł się do włoskiego klubu Inter Mediolan za kwotę 15 milionów euro. Spędził tam ponad dwa lata i swoją świetną grą zapracował na wielki transfer do ekipy Real Madryt w sierpniu 2015 roku za 29 milionów euro. W Hiszpanii grał u boku najlepszych piłkarzy na świecie i z drużyną z Madrytu wygrał aż trzy razy z rzędu prestiżową Ligę Mistrzów.

W 2018 roku zawodnik trafił na roczne wypożyczenie do angielskiego zespołu Chelsea, a rok później został przez londyńczyków wykupiony na stałe. Z tą drużyną po raz kolejny wygrał Ligę Mistrzów i w sezonie 2019/20 został wybrany najlepszym piłkarzem klubu przez kibiców. Latem 2023 roku chorwacki gracz zmienił otoczenie i podpisał kontrakt z zespołem Manchester City, z którym już w pierwszym sezonie świętował zdobycie mistrzostwa Anglii. Kovačić słynie na boisku z tego, że świetnie drybluje i potrafi z łatwością wyprowadzić piłkę z własnej połowy nawet pod dużą presją przeciwników. Prywatnie jest bardzo wierzącym katolikiem, potrafi płynnie mówić w pięciu językach i wychowuje dwójkę dzieci razem ze swoją żoną Izabel.

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Mateo Kovačić - najważniejsze informacje

Piłkarz przyszedł na świat 6 maja 1994 roku w austriackim mieście Linz w rodzinie bośniackich Chorwatów. Choć wychował się w Austrii to od samego początku zdecydował się grać dla reprezentacji Chorwacji. W dorosłej kadrze narodowej zadebiutował w 2013 roku i bardzo szybko stał się jej ważnym punktem w środku boiska. Zawodnik reprezentował swój kraj na trzech turniejach mistrzostw Europy oraz trzech turniejach mistrzostw świata. To właśnie na mundialach odniósł największe sukcesy, ponieważ przywiózł do domu srebrny medal w 2018 roku z Rosji oraz brązowy medal w 2022 roku z Kataru. Na początku czerwca 2024 roku pomocnik założył koszulkę w kratę po raz setny w oficjalnym meczu.

Imię i nazwisko: Mateo Kovačić

Mateo Kovačić Data urodzenia: 06.05.1994

06.05.1994 Miejsce urodzenia: Linz, Austria

Linz, Austria Narodowość: Chorwacja

Chorwacja Pierwszy klub: Dinamo Zagrzeb

Dinamo Zagrzeb Aktualny klub: Manchester City

Manchester City Pozycja na boisku: Środkowy pomocnik

Środkowy pomocnik Wzrost: 177 cm

Mateo Kovačić - kariera w liczbach

Chorwacki gracz ma za sobą niezwykle bogatą karierę i setki rozegranych meczów w najlepszych ligach świata. Wystąpił w blisko 600 oficjalnych spotkaniach klubowych i chociaż rzadko strzela bramki to jego zadania na murawie opierają się głównie na kreowaniu gry. Najwięcej pojedynków rozegrał w koszulce londyńskiego klubu Chelsea, dla którego wystąpił ponad 200 razy we wszystkich rozgrywkach. Jest również wielkim weteranem jeśli chodzi o grę w drużynie narodowej i ma na koncie ponad 100 występów dla reprezentacji Chorwacji. Poniżej znajduje się tabela podsumowująca najważniejsze statystyki z całej jego kariery w barwach poszczególnych drużyn: