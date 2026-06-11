Matheus Cunha - życiorys, statystyki i kariera klubowa brazylijskiego piłkarza

Matheus Cunha - życiorys i kariera

Matheus Cunha urodził się w mieście João Pessoa, a swoją przygodę ze sportem zaczynał od gry w futsal w małym klubie w Recife. Niedługo potem przeniósł się na trawiaste boiska i dołączył do juniorskiej drużyny Coritiba. W 2017 roku jako osiemnastolatek wyjechał do Europy, aby zasilić kadrę szwajcarskiego klubu Sion. Po bardzo dobrym debiutanckim sezonie trafił do niemieckiej Bundesligi, gdzie podpisał długoletnią umowę z RB Leipzig. Tam jego efektowny gol w meczu z Bayerem Leverkusen zdobył nagrodę bramki miesiąca i otrzymał nominację do prestiżowej nagrody Puskása. Na początku 2020 roku przeniósł się do Herthy BSC, a stamtąd po półtora roku trafił do hiszpańskiego Atlético Madryt za około 30 milionów euro.

Na początku 2023 roku Brazylijczyk został wypożyczony do angielskiego Wolverhampton Wanderers, który szybko zdecydował się na wykupienie go na stałe. Na angielskich boiskach spisywał się doskonale, dzięki czemu przedłużył umowę, a w jednym z sezonów strzelił 15 goli, ustanawiając tym samym swój osobisty rekord w lidze. Napastnik słynie ze swobodnego stylu gry i dobrego dryblingu, ale na boisku bywa niezwykle emocjonalny, przez co w grudniu 2024 roku otrzymał dwa mecze zawieszenia i grzywnę 80 tysięcy funtów za ostry incydent z pracownikiem sztabu Ipswich Town. Latem 2025 roku przeniósł się za 62,5 miliona funtów do Manchesteru United. Swój pierwszy ligowy mecz dla nowej drużyny rozegrał w sierpniu przeciwko Arsenalowi, a w styczniu 2026 roku strzelił w starciu z tym samym rywalem gola, który dał jego ekipie pierwsze zwycięstwo na Emirates Stadium od dziewięciu lat.

Jakub Błaszczykowski o życiu po karierze

Matheus Cunha - najważniejsze informacje

Brazylijski zawodnik to bardzo wszechstronny piłkarz, który z powodzeniem może występować na murawie jako środkowy napastnik, ofensywny pomocnik lub boczny skrzydłowy. Sam chętnie mówi o sobie jako o wolnym strzelcu, który zdecydowanie woli pełną swobodę w grze od bardzo sztywnych założeń taktycznych narzucanych przez trenera. Oprócz udanej kariery w piłce klubowej gracz ma na swoim koncie ogromny sukces w barwach narodowych, ponieważ w 2021 roku pojechał z kadrą na Igrzyska Olimpijskie w Tokio, gdzie strzelił 3 gole i ostatecznie wygrał z drużyną złoty medal. Z kolei we wrześniu 2021 roku po raz pierwszy wystąpił w pierwszej reprezentacji Brazylii podczas zwycięskiego meczu eliminacyjnego z Chile.

Imię i nazwisko: Matheus Santos Carneiro da Cunha

Matheus Santos Carneiro da Cunha Data urodzenia: 27 maja 1999

27 maja 1999 Miejsce urodzenia: João Pessoa, Brazylia

João Pessoa, Brazylia Narodowość: Brazylia

Brazylia Pierwszy klub: Coritiba

Coritiba Aktualny klub: Manchester United

Manchester United Pozycja na boisku: Napastnik / Ofensywny pomocnik / Skrzydłowy

Napastnik / Ofensywny pomocnik / Skrzydłowy Wzrost: 183 cm

Matheus Cunha - kariera w liczbach

Przez lata występów w czołowych europejskich ligach piłkarz zebrał bardzo bogate statystyki rozegranych spotkań i zdobytych bramek. Zawsze stanowił ważny punkt linii ataku w zespole, w którym grał, co doskonale widać szczególnie w jego liczbach dla Wolverhampton Wanderers. Dla tej angielskiej ekipy w niespełna trzy sezony zdołał strzelić ponad 30 goli we wszystkich oficjalnych rozgrywkach. Z kolei w dorosłej reprezentacji swojego kraju musiał czekać na pierwsze trafienie aż do marca 2025 roku, kiedy to pokonał bramkarza reprezentacji Argentyny. Zestawienie jego ogólnych osiągnięć na poziomie klubowym i reprezentacyjnym znajduje się w poniższej tabeli: