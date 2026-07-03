Mecz Australia - Egipt (03.07.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-07-03 21:17

Australia i Egipt grają właśnie na AT&T Stadium w Dallas o awans do kolejnej fazy Mundialu 2026. To starcie w 1/16 finału rozstrzygnie, która z reprezentacji wywalczy awans i zagra w kolejnej rundzie turnieju. Aktualne statystyki meczu dają wgląd w to, jak obie drużyny radzą sobie w ataku i która z nich częściej utrzymuje się przy piłce. Wynik oraz statystyki meczu Australia - Egipt znajdziecie w zestawieniu poniżej.

Złoty Puchar Świata na tle flag Australii i Egiptu nad murawą. O meczu 1/16 finału przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Australia-Egypt (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Australia - Egipt

  • Australia [1:1] Egipt

Australia - Egipt - STATYSTYKI

StatystykaAustraliaEgipt
Bramki11
Kto strzelił

H. Souttar (55')

E. Ashour (13')

Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany

J. Bos (46')

-
Strzały celne11
Strzały niecelne41
Wszystkie strzały64
Strzały zablokowane12
Strzały z pola karnego44
Strzały spoza pola karnego20
Faule44
Rzuty rożne30
Spalone02
Posiadanie piłki45%55%
Interwencje bramkarza01
Wszystkie podania216281
Celne podania171237
Skuteczność podań79%84%
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Australia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Australia:

  • Patrick Beach (bramkarz)
  • Alessandro Circati (obrońca)
  • Harry Souttar (obrońca)
  • Lucas Herrington (obrońca)
  • Jordan Bos (pomocnik)
  • Aiden O'Neill (pomocnik)
  • Jackson Irvine (pomocnik)
  • Aziz Behich (pomocnik)
  • Cristian Volpato (napastnik)
  • Connor Metcalfe (napastnik)
  • Nestory Irankunda (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mathew Ryan (bramkarz)
  • Paul Izzo (bramkarz)
  • Miloš Degenek (obrońca)
  • Jason Geria (obrońca)
  • Cameron Burgess (obrońca)
  • Kai Trewin (obrońca)
  • Cameron Devlin (pomocnik)
  • Paul Okon-Engstler (pomocnik)
  • Ajdin Hrustić (pomocnik)
  • Awer Mabil (pomocnik)
  • Nishan Velupillay (napastnik)
  • Mohamed Touré (napastnik)
  • Tete Yengi (napastnik)

Egipt - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Egipt:

  • Mostafa Shobeir (bramkarz)
  • Mohamed Hany (obrońca)
  • Rami Rabia (obrońca)
  • Yasser Ibrahim (obrońca)
  • Karim Hafez (obrońca)
  • Hamdy Fathy (pomocnik)
  • Marwan Attia (pomocnik)
  • Emam Ashour (pomocnik)
  • Mohamed Salah (pomocnik)
  • Mostafa Ziko (pomocnik)
  • Omar Marmoush (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Mohamed El-Shenawy (bramkarz)
  • Mohamed Alaa (bramkarz)
  • Mahdi Soliman (bramkarz)
  • Hossam Abdelmaguid (obrońca)
  • Tarek Alaa (obrońca)
  • Nabil Donga (pomocnik)
  • Mahmoud Trézéguet (napastnik)
  • Mahmoud Saber (pomocnik)
  • Haissem Hassan (napastnik)
  • Ibrahim Adel (napastnik)
  • Zizo (napastnik)
  • Hamza Abdelkarim (napastnik)
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