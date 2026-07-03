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Wynik meczu Australia - Egipt
- Australia [1:1] Egipt
Australia - Egipt - STATYSTYKI
|Statystyka
|Australia
|Egipt
|Bramki
|1
|1
|Kto strzelił
H. Souttar (55')
E. Ashour (13')
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
J. Bos (46')
|-
|Strzały celne
|1
|1
|Strzały niecelne
|4
|1
|Wszystkie strzały
|6
|4
|Strzały zablokowane
|1
|2
|Strzały z pola karnego
|4
|4
|Strzały spoza pola karnego
|2
|0
|Faule
|4
|4
|Rzuty rożne
|3
|0
|Spalone
|0
|2
|Posiadanie piłki
|45%
|55%
|Interwencje bramkarza
|0
|1
|Wszystkie podania
|216
|281
|Celne podania
|171
|237
|Skuteczność podań
|79%
|84%
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Australia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Australia:
- Patrick Beach (bramkarz)
- Alessandro Circati (obrońca)
- Harry Souttar (obrońca)
- Lucas Herrington (obrońca)
- Jordan Bos (pomocnik)
- Aiden O'Neill (pomocnik)
- Jackson Irvine (pomocnik)
- Aziz Behich (pomocnik)
- Cristian Volpato (napastnik)
- Connor Metcalfe (napastnik)
- Nestory Irankunda (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mathew Ryan (bramkarz)
- Paul Izzo (bramkarz)
- Miloš Degenek (obrońca)
- Jason Geria (obrońca)
- Cameron Burgess (obrońca)
- Kai Trewin (obrońca)
- Cameron Devlin (pomocnik)
- Paul Okon-Engstler (pomocnik)
- Ajdin Hrustić (pomocnik)
- Awer Mabil (pomocnik)
- Nishan Velupillay (napastnik)
- Mohamed Touré (napastnik)
- Tete Yengi (napastnik)
Egipt - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Egipt:
- Mostafa Shobeir (bramkarz)
- Mohamed Hany (obrońca)
- Rami Rabia (obrońca)
- Yasser Ibrahim (obrońca)
- Karim Hafez (obrońca)
- Hamdy Fathy (pomocnik)
- Marwan Attia (pomocnik)
- Emam Ashour (pomocnik)
- Mohamed Salah (pomocnik)
- Mostafa Ziko (pomocnik)
- Omar Marmoush (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Mohamed El-Shenawy (bramkarz)
- Mohamed Alaa (bramkarz)
- Mahdi Soliman (bramkarz)
- Hossam Abdelmaguid (obrońca)
- Tarek Alaa (obrońca)
- Nabil Donga (pomocnik)
- Mahmoud Trézéguet (napastnik)
- Mahmoud Saber (pomocnik)
- Haissem Hassan (napastnik)
- Ibrahim Adel (napastnik)
- Zizo (napastnik)
- Hamza Abdelkarim (napastnik)