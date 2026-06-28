Mecz Jordania - Argentyna (28.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-06-28 5:30

Jordania i Argentyna mierzą się właśnie na AT&T Stadium w Arlington w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Dla obu reprezentacji to ważne starcie o punkty na mistrzostwach świata, które odbywa się 28 czerwca. Jeśli chcecie sprawdzić, kto częściej utrzymuje się przy piłce lub oddaje więcej strzałów, aktualne statystyki meczu Jordania - Argentyna znajdziecie poniżej. Zestawienie obejmuje również składy i inne dane z trwającego właśnie spotkania.

Trofeum Pucharu Świata FIFA na pierwszym planie, z flagami Jordanii i Argentyny dynamicznie powiewającymi w tle na stadionie. Więcej o meczu Jordania-Argentyna na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Jordan-Argentina (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Jordania - Argentyna

  • Jordania [1:2] Argentyna

Jordania - Argentyna - STATYSTYKI

StatystykaJordaniaArgentyna
Bramki12
Kto strzelił

M. Tamari (55')

G. Lo Celso (19')

L. Martinez (31')

Liczba kartek20
Kartki żółte

M. Abu Taha (17')

Y. Al Arab (64')

-
Kartki czerwone--
Zmiany

O. Al Fakhouri (46')

A. Azaizeh (46')

G. Lo Celso (60')

L. Martinez (60')

N. Paz (61')

Strzały celne13
Strzały niecelne25
Wszystkie strzały58
Strzały zablokowane20
Strzały z pola karnego24
Strzały spoza pola karnego34
Faule76
Rzuty rożne13
Spalone13
Posiadanie piłki28%72%
Interwencje bramkarza10
Wszystkie podania215575
Celne podania171523
Skuteczność podań80%91%
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Jordania - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Jordania:

  • Yazeed Abu Laila (bramkarz)
  • Abdallah Nasib (obrońca)
  • Yazan Al-Arab (obrońca)
  • Husam Ali Mohammad Abudahab (obrońca)
  • Ehsan Haddad (pomocnik)
  • Nizar Al-Rashdan (pomocnik)
  • Noor Al-Rawabdeh (pomocnik)
  • Mohannad Abu Taha (pomocnik)
  • Ali Al Azaizeh (napastnik)
  • Ali Olwan (napastnik)
  • Odeh Fakhoury (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Abdallah Al-Fakhouri (bramkarz)
  • Noureddin Zaid (bramkarz)
  • Anas Badawi (obrońca)
  • Mo Abualnadi (obrońca)
  • Mohammad Abu Ghoush (obrońca)
  • Mohammad Ali Hasheesh (obrońca)
  • Saad Al Rousan (obrońca)
  • Saleem Obaid (obrońca)
  • Amer Jamous (pomocnik)
  • Ibrahim Sadeh (pomocnik)
  • Mohammad Abu Zrayq (napastnik)
  • Mohammad Al Daoud (pomocnik)
  • Rajaei Ayed (pomocnik)
  • Mahmoud Al-Mardi (napastnik)
  • Mousa Tamari (napastnik)

Argentyna - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Argentyna:

  • Emiliano Martínez (bramkarz)
  • Giuliano Simeone (obrońca)
  • Nicolás Otamendi (obrońca)
  • Marcos Senesi (obrońca)
  • Nicolás Tagliafico (obrońca)
  • Nico Paz (pomocnik)
  • Leandro Paredes (pomocnik)
  • Exequiel Palacios (pomocnik)
  • Giovani Lo Celso (pomocnik)
  • Julián Alvarez (napastnik)
  • Lautaro Martínez (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Gerónimo Rulli (bramkarz)
  • Juan Musso (bramkarz)
  • Facundo Medina (obrońca)
  • Lisandro Martínez (obrońca)
  • Nahuel Molina (obrońca)
  • Cristian Romero (obrońca)
  • Gonzalo Montiel (obrońca)
  • Alexis Mac Allister (pomocnik)
  • Enzo Fernández (pomocnik)
  • Nicolás González (napastnik)
  • Rodrigo De Paul (pomocnik)
  • Thiago Almada (pomocnik)
  • Valentín Barco (pomocnik)
  • José Manuel López (napastnik)
  • Lionel Messi (napastnik)
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