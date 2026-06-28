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Wynik meczu Jordania - Argentyna
- Jordania [1:2] Argentyna
Jordania - Argentyna - STATYSTYKI
|Statystyka
|Jordania
|Argentyna
|Bramki
|1
|2
|Kto strzelił
M. Tamari (55')
G. Lo Celso (19')
L. Martinez (31')
|Liczba kartek
|2
|0
|Kartki żółte
M. Abu Taha (17')
Y. Al Arab (64')
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
O. Al Fakhouri (46')
A. Azaizeh (46')
G. Lo Celso (60')
L. Martinez (60')
N. Paz (61')
|Strzały celne
|1
|3
|Strzały niecelne
|2
|5
|Wszystkie strzały
|5
|8
|Strzały zablokowane
|2
|0
|Strzały z pola karnego
|2
|4
|Strzały spoza pola karnego
|3
|4
|Faule
|7
|6
|Rzuty rożne
|1
|3
|Spalone
|1
|3
|Posiadanie piłki
|28%
|72%
|Interwencje bramkarza
|1
|0
|Wszystkie podania
|215
|575
|Celne podania
|171
|523
|Skuteczność podań
|80%
|91%
Jordania - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Jordania:
- Yazeed Abu Laila (bramkarz)
- Abdallah Nasib (obrońca)
- Yazan Al-Arab (obrońca)
- Husam Ali Mohammad Abudahab (obrońca)
- Ehsan Haddad (pomocnik)
- Nizar Al-Rashdan (pomocnik)
- Noor Al-Rawabdeh (pomocnik)
- Mohannad Abu Taha (pomocnik)
- Ali Al Azaizeh (napastnik)
- Ali Olwan (napastnik)
- Odeh Fakhoury (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Abdallah Al-Fakhouri (bramkarz)
- Noureddin Zaid (bramkarz)
- Anas Badawi (obrońca)
- Mo Abualnadi (obrońca)
- Mohammad Abu Ghoush (obrońca)
- Mohammad Ali Hasheesh (obrońca)
- Saad Al Rousan (obrońca)
- Saleem Obaid (obrońca)
- Amer Jamous (pomocnik)
- Ibrahim Sadeh (pomocnik)
- Mohammad Abu Zrayq (napastnik)
- Mohammad Al Daoud (pomocnik)
- Rajaei Ayed (pomocnik)
- Mahmoud Al-Mardi (napastnik)
- Mousa Tamari (napastnik)
Argentyna - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Argentyna:
- Emiliano Martínez (bramkarz)
- Giuliano Simeone (obrońca)
- Nicolás Otamendi (obrońca)
- Marcos Senesi (obrońca)
- Nicolás Tagliafico (obrońca)
- Nico Paz (pomocnik)
- Leandro Paredes (pomocnik)
- Exequiel Palacios (pomocnik)
- Giovani Lo Celso (pomocnik)
- Julián Alvarez (napastnik)
- Lautaro Martínez (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Gerónimo Rulli (bramkarz)
- Juan Musso (bramkarz)
- Facundo Medina (obrońca)
- Lisandro Martínez (obrońca)
- Nahuel Molina (obrońca)
- Cristian Romero (obrońca)
- Gonzalo Montiel (obrońca)
- Alexis Mac Allister (pomocnik)
- Enzo Fernández (pomocnik)
- Nicolás González (napastnik)
- Rodrigo De Paul (pomocnik)
- Thiago Almada (pomocnik)
- Valentín Barco (pomocnik)
- José Manuel López (napastnik)
- Lionel Messi (napastnik)