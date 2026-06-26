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Wynik meczu Norwegia - Francja
- Norwegia [1:4] Francja
Norwegia - Francja - STATYSTYKI
|Statystyka
|Norwegia
|Francja
|Bramki
|1
|4
|Kto strzelił
T. Aasgaard (21')
J. Larsen (50')
O. Dembele (7')
O. Dembele (20')
O. Dembele (32')
D. Doue (90+4')
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
P. Berg (10')
A. Tchouameni (74')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
F. Bjorkan (46')
K. Thorstvedt (46')
H. Falchener (66')
A. Schjelderup (83')
O. Bobb (83')
M. Olise (65')
O. Dembele (65')
D. Upamecano (76')
J. Kounde (87')
K. Mbappe (87')
|Strzały celne
|4
|8
|Strzały niecelne
|3
|6
|Wszystkie strzały
|10
|17
|Strzały zablokowane
|3
|3
|Strzały z pola karnego
|6
|9
|Strzały spoza pola karnego
|4
|8
|Faule
|9
|10
|Rzuty rożne
|4
|5
|Spalone
|1
|2
|Posiadanie piłki
|43%
|57%
|Interwencje bramkarza
|5
|3
|Wszystkie podania
|409
|545
|Celne podania
|335
|470
|Skuteczność podań
|82%
|86%
Norwegia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Norwegia:
- Egil Selvik (bramkarz)
- Fredrik Aursnes (obrońca)
- Henrik Sælebakke Falchener (obrońca)
- Leo Østigård (obrońca)
- Fredrik André Bjørkan (obrońca)
- Kristian Thorstvedt (pomocnik)
- Patrick Berg (pomocnik)
- Oscar Bobb (pomocnik)
- Thelo Aasgaard (pomocnik)
- Andreas Schjelderup (pomocnik)
- Jørgen Strand Larsen (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Ørjan Nyland (bramkarz)
- Sander Tangvik (bramkarz)
- Kristoffer Ajer (obrońca)
- David Møller Wolfe (obrońca)
- Torbjørn Heggem (obrońca)
- Sondre Langås (obrońca)
- Marcus Pedersen (obrońca)
- Morten Thorsby (pomocnik)
- Sander Berge (pomocnik)
- Martin Ødegaard (pomocnik)
- Julian Ryerson (obrońca)
- Jens Petter Hauge (pomocnik)
- Alexander Sørloth (napastnik)
- Erling Haaland (napastnik)
- Antonio Nusa (pomocnik)
Francja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Francja:
- Mike Maignan (bramkarz)
- Jules Koundé (obrońca)
- Dayot Upamecano (obrońca)
- Maxence Lacroix (obrońca)
- Theo Hernández (obrońca)
- Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
- Manu Koné (pomocnik)
- Ousmane Dembélé (pomocnik)
- Michael Olise (pomocnik)
- Désiré Doué (pomocnik)
- Kylian Mbappé (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Brice Samba (bramkarz)
- Robin Risser (bramkarz)
- Malo Gusto (obrońca)
- Lucas Digne (obrońca)
- Ibrahima Konaté (obrońca)
- William Saliba (obrońca)
- Lucas Hernández (obrońca)
- N'Golo Kanté (pomocnik)
- Adrien Rabiot (pomocnik)
- Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
- Rayan Cherki (pomocnik)
- Maghnes Akliouche (pomocnik)
- Marcus Thuram (napastnik)
- Bradley Barcola (napastnik)
- Jean-Philippe Mateta (napastnik)