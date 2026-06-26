Mecz Norwegia - Francja (26.06.2026): wynik, bramki, składy, statystyki

Redakcja Super Sport
2026-06-26 23:05

Mecz Norwegii z Francją na Mundialu 2026 to ważne starcie w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej. Drużyny spotkały się 26 czerwca na Gillette Stadium w Bostonie, żeby powalczyć o punkty w tabeli. Jak wyglądał ten pojedynek, kto strzelał bramki i jak rozłożyło się posiadanie piłki? Wszystkie statystyki meczu Norwegia - Francja możecie przeanalizować w poniższym zestawieniu.

Puchar Świata FIFA na tle flag Norwegii i Francji, powiewających dumnie nad stadionem piłkarskim, symbolizujący mecz grupowej fazy Mundialu 2026. Dowiedz się więcej o statystykach i składach na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Norway-France (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Norwegia - Francja

  • Norwegia [1:4] Francja

Norwegia - Francja - STATYSTYKI

StatystykaNorwegiaFrancja
Bramki14
Kto strzelił

T. Aasgaard (21')

J. Larsen (50')

O. Dembele (7')

O. Dembele (20')

O. Dembele (32')

D. Doue (90+4')

Liczba kartek11
Kartki żółte

P. Berg (10')

A. Tchouameni (74')

Kartki czerwone--
Zmiany

F. Bjorkan (46')

K. Thorstvedt (46')

H. Falchener (66')

A. Schjelderup (83')

O. Bobb (83')

M. Olise (65')

O. Dembele (65')

D. Upamecano (76')

J. Kounde (87')

K. Mbappe (87')

Strzały celne48
Strzały niecelne36
Wszystkie strzały1017
Strzały zablokowane33
Strzały z pola karnego69
Strzały spoza pola karnego48
Faule910
Rzuty rożne45
Spalone12
Posiadanie piłki43%57%
Interwencje bramkarza53
Wszystkie podania409545
Celne podania335470
Skuteczność podań82%86%
Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short

Norwegia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Norwegia:

  • Egil Selvik (bramkarz)
  • Fredrik Aursnes (obrońca)
  • Henrik Sælebakke Falchener (obrońca)
  • Leo Østigård (obrońca)
  • Fredrik André Bjørkan (obrońca)
  • Kristian Thorstvedt (pomocnik)
  • Patrick Berg (pomocnik)
  • Oscar Bobb (pomocnik)
  • Thelo Aasgaard (pomocnik)
  • Andreas Schjelderup (pomocnik)
  • Jørgen Strand Larsen (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Ørjan Nyland (bramkarz)
  • Sander Tangvik (bramkarz)
  • Kristoffer Ajer (obrońca)
  • David Møller Wolfe (obrońca)
  • Torbjørn Heggem (obrońca)
  • Sondre Langås (obrońca)
  • Marcus Pedersen (obrońca)
  • Morten Thorsby (pomocnik)
  • Sander Berge (pomocnik)
  • Martin Ødegaard (pomocnik)
  • Julian Ryerson (obrońca)
  • Jens Petter Hauge (pomocnik)
  • Alexander Sørloth (napastnik)
  • Erling Haaland (napastnik)
  • Antonio Nusa (pomocnik)

Francja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Francja:

  • Mike Maignan (bramkarz)
  • Jules Koundé (obrońca)
  • Dayot Upamecano (obrońca)
  • Maxence Lacroix (obrońca)
  • Theo Hernández (obrońca)
  • Aurélien Tchouaméni (pomocnik)
  • Manu Koné (pomocnik)
  • Ousmane Dembélé (pomocnik)
  • Michael Olise (pomocnik)
  • Désiré Doué (pomocnik)
  • Kylian Mbappé (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Brice Samba (bramkarz)
  • Robin Risser (bramkarz)
  • Malo Gusto (obrońca)
  • Lucas Digne (obrońca)
  • Ibrahima Konaté (obrońca)
  • William Saliba (obrońca)
  • Lucas Hernández (obrońca)
  • N'Golo Kanté (pomocnik)
  • Adrien Rabiot (pomocnik)
  • Warren Zaïre-Emery (pomocnik)
  • Rayan Cherki (pomocnik)
  • Maghnes Akliouche (pomocnik)
  • Marcus Thuram (napastnik)
  • Bradley Barcola (napastnik)
  • Jean-Philippe Mateta (napastnik)
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