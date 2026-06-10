Mehdi Taremi - sylwetka, kariera i statystyki irańskiego zawodnika

Mehdi Taremi - życiorys i kariera

Mehdi Taremi przyszedł na świat 18 lipca 1992 roku w mieście Buszehr jako najmłodsze z trojga dzieci. Jego ojciec grał amatorsko w piłkę nożną i to on zaszczepił w nim pasję do tego sportu. Piłkarz stawiał swoje pierwsze kroki w dorosłym futbolu w lokalnych klubach Shahin Bushehr oraz Iranjavan. Szybko jednak trafił do czołowej irańskiej drużyny Persepolis, z którą dwa razy zdobył mistrzostwo kraju i dwukrotnie został królem strzelców ligi. Po krótkim zawieszeniu za problemy z kontraktem wyjechał z ojczyzny i podpisał umowę z katarskim klubem Al-Gharafa, gdzie spędził kilkanaście miesięcy.

W 2019 roku napastnik przeniósł się do portugalskiego zespołu Rio Ave, a po jednym bardzo skutecznym sezonie kupiło go FC Porto. W tym klubie grał przez cztery lata, zdobywał mistrzostwa i krajowe puchary, a także strzelił pamiętnego gola przewrotką w meczu przeciwko drużynie Chelsea. Z Portugalii przeszedł do włoskiego Interu Mediolan, z którym w 2025 roku zagrał w finale Ligi Mistrzów jako drugi Irańczyk w historii. Następnie za 2,5 miliona euro zmienił otoczenie i podpisał kontrakt z greckim klubem Olympiacos. Piłkarz często zabiera głos w sprawach politycznych, co pokazał między innymi podczas gry w Grecji, gdy odmówił radości po strzeleniu gola na znak protestu przeciwko działaniom irańskich władz wobec protestujących obywateli.

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Mehdi Taremi - najważniejsze informacje

Od samego początku swojej przygody z piłką zawodnik jest bardzo mocno związany z irańską kadrą narodową. Zadebiutował w seniorskiej reprezentacji w czerwcu 2015 roku podczas spotkania z Uzbekistanem. Z czasem stał się jej głównym napastnikiem i regularnie dostawał powołania na największe turnieje. Brał udział w mistrzostwach świata w 2018 i 2022 roku, a podczas turnieju w Katarze strzelił dwie bramki w meczu przeciwko Anglii. Wystąpił również w turniejach o Puchar Azji, a we wrześniu 2025 roku rozegrał swój setny mecz w narodowych barwach.

Imię i nazwisko: Mehdi Taremi

Mehdi Taremi Data urodzenia: 18 lipca 1992

18 lipca 1992 Miejsce urodzenia: Buszehr, Iran

Buszehr, Iran Narodowość: Irańska

Irańska Pierwszy klub: Shahin Bushehr

Shahin Bushehr Aktualny klub: Olympiacos

Olympiacos Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 187 cm

Mehdi Taremi - kariera w liczbach

Statystyki tego napastnika pokazują jego dużą skuteczność we wszystkich rozgrywkach, w których brał udział. Najwięcej spotkań rozegrał dla portugalskiego zespołu FC Porto, gdzie zbliżył się do granicy stu strzelonych goli. Bardzo dobre liczby notował także w swojej ojczyźnie w barwach klubu Persepolis oraz podczas gry w reprezentacji, dla której strzelił 60 bramek. Jego regularność wielokrotnie dawała mu tytuł króla strzelców na poziomie ligowym. Szczegółowe zestawienie meczów i goli w poszczególnych klubach oraz w kadrze narodowej znajduje się w poniższej tabeli:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole 15/26 Reprezentacja Iranu 104 60 25/26 Olympiacos 39 16 24/25 Inter Mediolan 43 3 20/24 FC Porto 182 91 19/20 Rio Ave 37 21 17/19 Al-Gharafa 43 22 14/18 Persepolis 112 55 12/14 Iranjavan 22 12 10/12 Shahin Bushehr 8 1