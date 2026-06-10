Mehdi Taremi - sylwetka, kariera i statystyki irańskiego zawodnika

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Mehdi Taremi - życiorys i kariera
Mehdi Taremi przyszedł na świat 18 lipca 1992 roku w mieście Buszehr jako najmłodsze z trojga dzieci. Jego ojciec grał amatorsko w piłkę nożną i to on zaszczepił w nim pasję do tego sportu. Piłkarz stawiał swoje pierwsze kroki w dorosłym futbolu w lokalnych klubach Shahin Bushehr oraz Iranjavan. Szybko jednak trafił do czołowej irańskiej drużyny Persepolis, z którą dwa razy zdobył mistrzostwo kraju i dwukrotnie został królem strzelców ligi. Po krótkim zawieszeniu za problemy z kontraktem wyjechał z ojczyzny i podpisał umowę z katarskim klubem Al-Gharafa, gdzie spędził kilkanaście miesięcy.
W 2019 roku napastnik przeniósł się do portugalskiego zespołu Rio Ave, a po jednym bardzo skutecznym sezonie kupiło go FC Porto. W tym klubie grał przez cztery lata, zdobywał mistrzostwa i krajowe puchary, a także strzelił pamiętnego gola przewrotką w meczu przeciwko drużynie Chelsea. Z Portugalii przeszedł do włoskiego Interu Mediolan, z którym w 2025 roku zagrał w finale Ligi Mistrzów jako drugi Irańczyk w historii. Następnie za 2,5 miliona euro zmienił otoczenie i podpisał kontrakt z greckim klubem Olympiacos. Piłkarz często zabiera głos w sprawach politycznych, co pokazał między innymi podczas gry w Grecji, gdy odmówił radości po strzeleniu gola na znak protestu przeciwko działaniom irańskich władz wobec protestujących obywateli.
Mehdi Taremi - najważniejsze informacje
Od samego początku swojej przygody z piłką zawodnik jest bardzo mocno związany z irańską kadrą narodową. Zadebiutował w seniorskiej reprezentacji w czerwcu 2015 roku podczas spotkania z Uzbekistanem. Z czasem stał się jej głównym napastnikiem i regularnie dostawał powołania na największe turnieje. Brał udział w mistrzostwach świata w 2018 i 2022 roku, a podczas turnieju w Katarze strzelił dwie bramki w meczu przeciwko Anglii. Wystąpił również w turniejach o Puchar Azji, a we wrześniu 2025 roku rozegrał swój setny mecz w narodowych barwach.
- Imię i nazwisko: Mehdi Taremi
- Data urodzenia: 18 lipca 1992
- Miejsce urodzenia: Buszehr, Iran
- Narodowość: Irańska
- Pierwszy klub: Shahin Bushehr
- Aktualny klub: Olympiacos
- Pozycja na boisku: Napastnik
- Wzrost: 187 cm
Mehdi Taremi - kariera w liczbach
Statystyki tego napastnika pokazują jego dużą skuteczność we wszystkich rozgrywkach, w których brał udział. Najwięcej spotkań rozegrał dla portugalskiego zespołu FC Porto, gdzie zbliżył się do granicy stu strzelonych goli. Bardzo dobre liczby notował także w swojej ojczyźnie w barwach klubu Persepolis oraz podczas gry w reprezentacji, dla której strzelił 60 bramek. Jego regularność wielokrotnie dawała mu tytuł króla strzelców na poziomie ligowym. Szczegółowe zestawienie meczów i goli w poszczególnych klubach oraz w kadrze narodowej znajduje się w poniższej tabeli:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|15/26
|Reprezentacja Iranu
|104
|60
|25/26
|Olympiacos
|39
|16
|24/25
|Inter Mediolan
|43
|3
|20/24
|FC Porto
|182
|91
|19/20
|Rio Ave
|37
|21
|17/19
|Al-Gharafa
|43
|22
|14/18
|Persepolis
|112
|55
|12/14
|Iranjavan
|22
|12
|10/12
|Shahin Bushehr
|8
|1