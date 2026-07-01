Wynik meczu Meksyk - Ekwador
- Meksyk [2:0] Ekwador
Meksyk - Ekwador - STATYSTYKI
|Statystyka
|Meksyk
|Ekwador
|Bramki
|2
|0
|Kto strzelił
J. Quinones (22')
R. Jimenez (31')
|-
|Liczba kartek
|0
|4
|Kartki żółte
|-
A. Franco (45+1')
K. Paez (90+3')
M. Caicedo (90+9')
|Kartki czerwone
|-
P. Hincapie (90+5')
|Zmiany
G. Mora (58')
L. Romo (73')
R. Jimenez (74')
J. Quinones (80')
R. Alvarado (80')
A. Franco (46')
J. Ordonez (46')
E. Valencia (59')
J. Yeboah (79')
N. Angulo (79')
|Strzały celne
|3
|1
|Strzały niecelne
|9
|5
|Wszystkie strzały
|15
|7
|Strzały zablokowane
|3
|1
|Strzały z pola karnego
|10
|5
|Strzały spoza pola karnego
|5
|2
|Faule
|10
|14
|Rzuty rożne
|3
|8
|Spalone
|0
|1
|Posiadanie piłki
|43%
|57%
|Interwencje bramkarza
|1
|1
|Wszystkie podania
|319
|407
|Celne podania
|249
|340
|Skuteczność podań
|78%
|84%
Meksyk - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Meksyk:
- Raúl Rangel (bramkarz)
- Jorge Sánchez (obrońca)
- César Montes (obrońca)
- Johan Vásquez (obrońca)
- Jesús Gallardo (obrońca)
- Gilberto Mora (pomocnik)
- Erik Lira (pomocnik)
- Luis Romo (pomocnik)
- Roberto Alvarado (napastnik)
- Raúl Jiménez (napastnik)
- Julián Quiñones (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Carlos Acevedo (bramkarz)
- Guillermo Ochoa (bramkarz)
- Israel Reyes (obrońca)
- Mateo Chávez (obrońca)
- Edson Álvarez (pomocnik)
- Luis Chávez (pomocnik)
- Álvaro Fidalgo (pomocnik)
- Orbelín Pineda (pomocnik)
- Obed Vargas (pomocnik)
- Brian Gutiérrez (pomocnik)
- César Huerta (pomocnik)
- Alexis Vega (napastnik)
- Armando González (napastnik)
- Guillermo Martínez (napastnik)
- Santiago Giménez (napastnik)
Ekwador - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Ekwador:
- Hernán Galíndez (bramkarz)
- Alan Franco (obrońca)
- Joel Ordóñez (obrońca)
- Willian Pacho (obrońca)
- Piero Hincapié (obrońca)
- John Yeboah (pomocnik)
- Moisés Caicedo (pomocnik)
- Pedro Vite (pomocnik)
- Nilson Angulo (pomocnik)
- Gonzalo Plata (napastnik)
- Enner Valencia (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Moisés Ramírez (bramkarz)
- Gonzalo Valle (bramkarz)
- Jackson Porozo (obrońca)
- Félix Torres (obrońca)
- Yaimar Medina (obrońca)
- Jordy Alcivar (pomocnik)
- Kendry Páez (pomocnik)
- Denil Castillo (pomocnik)
- Ángelo Preciado (obrońca)
- Pervis Estupiñán (obrońca)
- Anthony Valencia (napastnik)
- Alan Minda (napastnik)
- Jordy Caicedo (napastnik)
- Kevin Rodriguez (napastnik)
- Jeremy Arevalo (napastnik)