Meksyk - Ekwador (01.07.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-01 6:07

Meksyk i Ekwador zmierzyły się ze sobą w 1/16 finału Mundialu 2026. Spotkanie rozegrano 1 lipca na Estadio Banorte w stolicy Meksyku. Statystyki meczu Meksyk – Ekwador dają wgląd w to, jak wyglądała walka o awans do kolejnej fazy turnieju. Zobaczcie końcowy wynik, strzelców bramek oraz liczby opisujące to starcie na mistrzostwach świata.

Trofeum Mistrzostw Świata FIFA na tle powiewających flag Meksyku i Ekwadoru, symbolizujące rywalizację drużyn w 1/16 finału Mundialu 2026. Szczegółowe informacje o tym meczu znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Mexico-Ecuador (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Meksyk - Ekwador

  • Meksyk [2:0] Ekwador

Meksyk - Ekwador - STATYSTYKI

StatystykaMeksykEkwador
Bramki20
Kto strzelił

J. Quinones (22')

R. Jimenez (31')

-
Liczba kartek04
Kartki żółte-

A. Franco (45+1')

K. Paez (90+3')

M. Caicedo (90+9')

Kartki czerwone-

P. Hincapie (90+5')

Zmiany

G. Mora (58')

L. Romo (73')

R. Jimenez (74')

J. Quinones (80')

R. Alvarado (80')

A. Franco (46')

J. Ordonez (46')

E. Valencia (59')

J. Yeboah (79')

N. Angulo (79')

Strzały celne31
Strzały niecelne95
Wszystkie strzały157
Strzały zablokowane31
Strzały z pola karnego105
Strzały spoza pola karnego52
Faule1014
Rzuty rożne38
Spalone01
Posiadanie piłki43%57%
Interwencje bramkarza11
Wszystkie podania319407
Celne podania249340
Skuteczność podań78%84%
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Meksyk - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Meksyk:

  • Raúl Rangel (bramkarz)
  • Jorge Sánchez (obrońca)
  • César Montes (obrońca)
  • Johan Vásquez (obrońca)
  • Jesús Gallardo (obrońca)
  • Gilberto Mora (pomocnik)
  • Erik Lira (pomocnik)
  • Luis Romo (pomocnik)
  • Roberto Alvarado (napastnik)
  • Raúl Jiménez (napastnik)
  • Julián Quiñones (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Carlos Acevedo (bramkarz)
  • Guillermo Ochoa (bramkarz)
  • Israel Reyes (obrońca)
  • Mateo Chávez (obrońca)
  • Edson Álvarez (pomocnik)
  • Luis Chávez (pomocnik)
  • Álvaro Fidalgo (pomocnik)
  • Orbelín Pineda (pomocnik)
  • Obed Vargas (pomocnik)
  • Brian Gutiérrez (pomocnik)
  • César Huerta (pomocnik)
  • Alexis Vega (napastnik)
  • Armando González (napastnik)
  • Guillermo Martínez (napastnik)
  • Santiago Giménez (napastnik)

Ekwador - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Ekwador:

  • Hernán Galíndez (bramkarz)
  • Alan Franco (obrońca)
  • Joel Ordóñez (obrońca)
  • Willian Pacho (obrońca)
  • Piero Hincapié (obrońca)
  • John Yeboah (pomocnik)
  • Moisés Caicedo (pomocnik)
  • Pedro Vite (pomocnik)
  • Nilson Angulo (pomocnik)
  • Gonzalo Plata (napastnik)
  • Enner Valencia (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Moisés Ramírez (bramkarz)
  • Gonzalo Valle (bramkarz)
  • Jackson Porozo (obrońca)
  • Félix Torres (obrońca)
  • Yaimar Medina (obrońca)
  • Jordy Alcivar (pomocnik)
  • Kendry Páez (pomocnik)
  • Denil Castillo (pomocnik)
  • Ángelo Preciado (obrońca)
  • Pervis Estupiñán (obrońca)
  • Anthony Valencia (napastnik)
  • Alan Minda (napastnik)
  • Jordy Caicedo (napastnik)
  • Kevin Rodriguez (napastnik)
  • Jeremy Arevalo (napastnik)
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