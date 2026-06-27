MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj? Kto gra na mundialu w sobotę, 27 czerwca? Kończymy fazę grupową

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-27 6:00

Jeśli ktoś już czuje przesyt mundialem, to musi się zmobilizować, bo czas na finisz fazy grupowej. Po niej zawsze jest z górki i emocje są gwarantowane. Na finiszu rywalizacji w grupach też jednak nudy nie będzie. Siedemnasty dzień mistrzostw świata upłynie pod znakiem kolejnych spotkań trzeciej kolejki. Na boiska wybiegną między innymi reprezentacje Anglii, Hiszpanii i Portugalii. Oto harmonogram transmisji zaplanowanych na 27 czerwca i nocy z 27 na 28 czerwca.

Piłkarz Harry Kane w białym stroju reprezentacji Anglii, z numerem 9, zaciska pięść po zdobytej bramce, świętując z kolegami z drużyny. O mundialu i meczach z udziałem Anglii przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Frank Augstein/ Associated Press

Grupa L (sobotni wieczór)

23:00 Chorwacja – Ghana (Filadelfia) w TVP 1 i tvpsport.pl

To jedno z najciekawszych spotkań dnia. Chorwacja i Ghana zmierzą się w bezpośrednim pojedynku o awans z grupy.

23:00 Panama – Anglia (New Jersey) w TVP Sport i tvpsport.pl

Wicemistrzowie Europy zachwycili w meczu z Chorwacją i rozczarowali w konfrontacji z Ghaną. Wygrana z Panamą zapewni im wygranie grupy. 

Grupa K (noc z 27 na 28 czerwca)

1:30 DR Konga – Uzbekistan (Atlanta) w TVP Sport i tvpsport.pl

Reprezentacja DR Konga po remisie z Portugalią i porażce z Kolumbią zachowuje szanse na wyjście z grupy. Uzbekistan przegrał oba dotychczasowe spotkania i spróbuje zakończyć turniej choćby z pierwszymi punktami.

1:30 Kolumbia – Portugalia (Miami) w TVP 1 i tvpsport.pl

Na zakończenie rywalizacji w grupie K zmierzą się dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny. Kolumbia ma komplet zwycięstw, natomiast Portugalia po remisie na inaugurację rozbiła Uzbekistan 5:0. Zespół Roberto Martineza potrzebuje wygranej, aby zakończyć fazę grupową na pierwszym miejscu.

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Grupa J (noc z 27 na 28 czerwca)

4:00 Algieria – Austria (Kansas City) w TVP Sport i tvpsport.pl.

Mecz, którego ponoć nikt nie chce wygrać, bo 3. miejsce w tej grupie ma pozwolić na uniknięcie Hiszpanów w 1/16 finału. Zarówno Algieria, jak i Austria zgromadziły po trzy punkty, dlatego zwycięzca będzie mógł cieszyć się z awansu.

4:00 Jordania – Argentyna (Dallas) w TVP 2 i tvpsport.pl.

Czy to będzie kolejny taniec Leo Messiego? Argentyna jest już pewna pierwszego miejsca w grupie po zwycięstwach nad Algierią i Austrią. Jordania przegrała oba mecze i po zakończeniu spotkania z obrońcami tytułu pożegna się z mundialem.