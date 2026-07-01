Mundial trwa w najlepsze, odpowiadamy na pytanie: jakie mecze dzisiaj, w środę 1 lipca 2026.

Przed nami kolejne spotkania w 1/16 finału MŚ 2026.

Sprawdź, kto dziś gra i o której godzinie mecze dzisiaj na mundialu.

MŚ 2026: Mecze dzisiaj. Terminarz na środę 1 lipca

Godz. 18:00: Anglia - Demokratyczna Republika Konga (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Rywalizacja 1 lipca rozpocznie się już o godzinie 18 czasu polskiego. Najlepsza w grupie L Anglia zmierzy się z trzecią drużyną grupy K, dla której jest to debiut w fazie pucharowej MŚ. Piłkarze z DR Konga tylko raz grali na mundialu, jeszcze jako Zair w 1974 roku, a teraz stoją przed szansą na awans do 1/8 finału. Zdecydowanym faworytem są jednak Anglicy, którzy przyjechali do Ameryki zdobyć wreszcie jakiś puchar. Transmisja na żywo na kanałach TVP2, TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

Godz. 22:00: Belgia - Senegal (Lumen Field, Seattle)

To starcie dwóch drużyn, które dopiero w ostatniej kolejce fazy grupowej wywalczyły awans. Belgia po wygranej 5:1 z Nową Zelandią i przy remisie Egiptu z Iranem (1:1) wygrała grupę G z dorobkiem 5 punktów, z kolei Senegal po rozbiciu Iraku 5:0 znalazł się w gronie 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc, jako ostatni, ósmy zespół z awansem do 1/16 finału. Teraz karta pozostaje otwarta, choć za faworytów należy uznać Belgów z gwiazdami pokroju Kevina de Bruyne w składzie. Transmisja na żywo na kanałach TVP1 i TVP Sport, a online na stronie TVPSport.pl.

Godz. 2 w nocy: USA - Bośnia i Hercegowina (Levi's Stadium, Santa Clara)

Ostatnim spotkaniem dnia, rozgrywanym w środku nocy czasu polskiego, będzie starcie gospodarzy ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanie w świetnym stylu wygrali grupę D, a w nagrodę zmierzą się w 1/16 finału z dopiero trzecią w grupie B Bośnią i Hercegowiną, której awans dały remis z Kanadą (1:1) i wygrana z Katarem (3:1). Rozpędzone USA postara się pójść w ślady współgospodarzy MŚ - Kanadyjczycy i Meksykanie są już w 1/8 finału. Czy dołączą do nich Amerykanie? Transmisja na żywo w TVP2, TVP Sport i online na TVPSport.pl.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie