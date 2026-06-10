Neymar - sylwetka, kariera i statystyki brazylijskiego zawodnika

Neymar - życiorys i kariera

Neymar urodził się w mieście Mogi das Cruzes i od najmłodszych lat łączył grę na ulicy z futsalem. W wieku 11 lat trafił do szkółki Santosu, gdzie bardzo szybko zaczął zarabiać poważne pieniądze i w wieku 17 lat podpisał swój pierwszy zawodowy kontrakt. W 2011 roku poprowadził ten klub do wygranej w turnieju Copa Libertadores, zostając przy okazji najlepszym graczem finału. Dwa lata później przeniósł się do FC Barcelony, gdzie razem z Lionelem Messim i Luisem Suárezem stworzył niezwykle skuteczne trio w ataku. W sezonie 14/15 wygrał z hiszpańską drużyną mistrzostwo kraju, Puchar Króla oraz Ligę Mistrzów.

Latem 2017 roku piłkarz przeszedł do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro, stając się najdroższym zawodnikiem w całej historii piłki nożnej. We Francji zdobył pięć tytułów mistrzowskich, ale jego karierę bardzo mocno hamowały liczne kontuzje. Po krótkim i pechowym pobycie w saudyjskim Al-Hilal na początku 2025 roku napastnik wrócił do swojego macierzystego Santosu. Z kolei w barwach narodowych pobił wieloletni rekord samego Pelégo, strzelając aż 79 goli dla reprezentacji Brazylii. Z kadrą wygrał między innymi Puchar Konfederacji oraz historyczne złoto na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku.

Jakub Błaszczykowski o życiu po karierze

Neymar - najważniejsze informacje

Brazylijski zawodnik przyszedł na świat 5 lutego 1992 roku w stanie São Paulo. Na boisku gra najczęściej jako ofensywny pomocnik lub napastnik, słynąc z niezwykle dobrej techniki i widowiskowych dryblingów. Poza piłką nożną Neymar jest bardzo popularną postacią w mediach, co przekłada się na wielomilionowe kontrakty reklamowe z największymi światowymi markami. W swoim życiu prywatnym otwarcie mówi o wierze chrześcijańskiej i regularnie angażuje się w akcje charytatywne pomagając najbiedniejszym rodzinom. Warto również dodać, że w 2012 roku sam Pelé oficjalnie nazwał go najlepszym piłkarzem na świecie.

Imię i nazwisko: Neymar da Silva Santos Júnior

Neymar da Silva Santos Júnior Data urodzenia: 5 lutego 1992 roku

5 lutego 1992 roku Miejsce urodzenia: Mogi das Cruzes, Brazylia

Mogi das Cruzes, Brazylia Narodowość: Brazylijska

Brazylijska Pierwszy klub: Santos

Santos Aktualny klub: Santos

Santos Pozycja na boisku: Pomocnik ofensywny / napastnik

Pomocnik ofensywny / napastnik Wzrost: 175 cm

Neymar - kariera w liczbach

Przez całą swoją dotychczasową karierę napastnik rozegrał kilkaset spotkań na absolutnie najwyższym poziomie. Jego liczby robią ogromne wrażenie, ponieważ strzelił grubo ponad 300 goli w piłce klubowej i dołożył do tego blisko 80 trafień w kadrze. W najlepszym okresie gry podczas swojego pierwszego pobytu w Santosie potrafił zdobyć 43 bramki w zaledwie 47 meczach. Z kolei na boiskach europejskich najwięcej trafień w jednym sezonie zanotował podczas gry dla hiszpańskiej FC Barcelony. Poniższa tabela przedstawia podsumowanie jego występów w drużynie narodowej oraz poszczególnych klubach: