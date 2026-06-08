Nico Williams - sylwetka, kariera i statystyki hiszpańskiego zawodnika

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Nico Williams - życiorys i kariera
Nicholas Williams Arthuer urodził się w Pampelunie i wychowywał się w rodzinie uchodźców z Ghany. Jego rodzice przebyli Saharę, aby dostać się do hiszpańskiej Melilli. W 2013 roku chłopak przeniósł się z akademii CA Osasuna do grup młodzieżowych Athletic Bilbao. Zaliczył krótki epizod w satelickim zespole Basconia, po czym przebił się do drużyny rezerw, a wiosną 2021 roku zadebiutował w pierwszym zespole Athletic Bilbao. Od tamtej pory regularnie występuje na boisku razem ze swoim starszym bratem Iñakim.
Z każdym kolejnym miesiącem skrzydłowy mocniej budował swoją pozycję w baskijskim zespole. Na początku 2022 roku podpisał profesjonalny kontrakt z Athletic Bilbao i zaczął strzelać pierwsze bramki w najważniejszych meczach. W sezonie 23/24 sięgnął z klubem po Puchar Króla, gdzie w finale zaliczył asystę i zgarnął nagrodę dla zawodnika meczu. Klub bardzo docenił jego szybki rozwój i w 2025 roku przedłużył z nim umowę aż do 2035 roku. Na początku 2026 roku piłkarz musiał na jakiś czas przerwać grę, żeby poddać się leczeniu przewlekłej kontuzji.
Nico Williams - najważniejsze informacje
Piłkarz urodził się 12 lipca 2002 roku i posiada hiszpańskie obywatelstwo, co pozwoliło mu bez przeszkód reprezentować ten kraj na arenie międzynarodowej. Zanim zadebiutował w seniorskiej kadrze, przeszedł przez młodzieżowe reprezentacje Hiszpanii w kilku różnych kategoriach wiekowych. W 2024 roku odniósł wielki sukces, wygrywając ze swoją kadrą mistrzostwo Europy. Na turnieju rozgrywanym w Niemczech strzelił gola w finale przeciwko Anglii i wybrano go do najlepszej jedenastki całych mistrzostw. Na co dzień zawodnik występuje z napisem Williams Jr na koszulce, co pomaga kibicom odróżnić go od starszego brata.
- Imię i nazwisko: Nicholas Williams Arthuer
- Data urodzenia: 12.07.2002
- Miejsce urodzenia: Pampeluna, Hiszpania
- Narodowość: Hiszpania
- Pierwszy klub: CA Osasuna
- Aktualny klub: Athletic Bilbao
- Pozycja na boisku: Skrzydłowy
- Wzrost: 181 cm
Nico Williams - kariera w liczbach
Statystyki hiszpańskiego skrzydłowego obejmują występy we wszystkich oficjalnych rozgrywkach klubowych oraz mecze rozegrane dla drużyny narodowej. W seniorskiej reprezentacji zanotował kilkadziesiąt spotkań i strzelił kilka bramek, w tym bardzo ważne trafienia na mistrzostwach Europy oraz w Lidze Narodów. Na poziomie klubowym grał wyłącznie dla drużyn mocno powiązanych ze strukturami Athletic Bilbao. Zaczynał od rezerw i drużyny satelickiej, po czym uzbierał blisko dwieście meczów w pierwszym zespole. Dokładne zestawienie jego występów oraz zdobytych goli prezentuje poniższa tabela:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|25
|Reprezentacja Hiszpanii
|6
|2
|24
|Reprezentacja Hiszpanii
|13
|2
|23
|Reprezentacja Hiszpanii
|4
|1
|22
|Reprezentacja Hiszpanii
|7
|1
|25/26
|Athletic Bilbao
|32
|6
|24/25
|Athletic Bilbao
|45
|11
|23/24
|Athletic Bilbao
|37
|8
|22/23
|Athletic Bilbao
|43
|9
|21/22
|Athletic Bilbao
|40
|3
|20/21
|Athletic Bilbao
|2
|0
|20/21
|Athletic Bilbao B
|26
|9
|19/20
|Basconia
|4
|0