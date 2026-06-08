Nico Williams - sylwetka, kariera i statystyki hiszpańskiego zawodnika

Redakcja Super Sport
2026-06-08 12:18

Nico Williams rozpoczął swoją karierę młodzieżową w akademii CA Osasuna, skąd w 2013 roku przeniósł się do Athletic Bilbao. W seniorskiej reprezentacji Hiszpanii zadebiutował w 2022 roku, a dwa lata później zdobył mistrzostwo Europy. W tym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje o jego dotychczasowej drodze klubowej, sukcesach i statystykach.

Nico Williams - życiorys i kariera

Nicholas Williams Arthuer urodził się w Pampelunie i wychowywał się w rodzinie uchodźców z Ghany. Jego rodzice przebyli Saharę, aby dostać się do hiszpańskiej Melilli. W 2013 roku chłopak przeniósł się z akademii CA Osasuna do grup młodzieżowych Athletic Bilbao. Zaliczył krótki epizod w satelickim zespole Basconia, po czym przebił się do drużyny rezerw, a wiosną 2021 roku zadebiutował w pierwszym zespole Athletic Bilbao. Od tamtej pory regularnie występuje na boisku razem ze swoim starszym bratem Iñakim.

Z każdym kolejnym miesiącem skrzydłowy mocniej budował swoją pozycję w baskijskim zespole. Na początku 2022 roku podpisał profesjonalny kontrakt z Athletic Bilbao i zaczął strzelać pierwsze bramki w najważniejszych meczach. W sezonie 23/24 sięgnął z klubem po Puchar Króla, gdzie w finale zaliczył asystę i zgarnął nagrodę dla zawodnika meczu. Klub bardzo docenił jego szybki rozwój i w 2025 roku przedłużył z nim umowę aż do 2035 roku. Na początku 2026 roku piłkarz musiał na jakiś czas przerwać grę, żeby poddać się leczeniu przewlekłej kontuzji.

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Nico Williams - najważniejsze informacje

Piłkarz urodził się 12 lipca 2002 roku i posiada hiszpańskie obywatelstwo, co pozwoliło mu bez przeszkód reprezentować ten kraj na arenie międzynarodowej. Zanim zadebiutował w seniorskiej kadrze, przeszedł przez młodzieżowe reprezentacje Hiszpanii w kilku różnych kategoriach wiekowych. W 2024 roku odniósł wielki sukces, wygrywając ze swoją kadrą mistrzostwo Europy. Na turnieju rozgrywanym w Niemczech strzelił gola w finale przeciwko Anglii i wybrano go do najlepszej jedenastki całych mistrzostw. Na co dzień zawodnik występuje z napisem Williams Jr na koszulce, co pomaga kibicom odróżnić go od starszego brata.

  • Imię i nazwisko: Nicholas Williams Arthuer
  • Data urodzenia: 12.07.2002
  • Miejsce urodzenia: Pampeluna, Hiszpania
  • Narodowość: Hiszpania
  • Pierwszy klub: CA Osasuna
  • Aktualny klub: Athletic Bilbao
  • Pozycja na boisku: Skrzydłowy
  • Wzrost: 181 cm

Nico Williams - kariera w liczbach

Statystyki hiszpańskiego skrzydłowego obejmują występy we wszystkich oficjalnych rozgrywkach klubowych oraz mecze rozegrane dla drużyny narodowej. W seniorskiej reprezentacji zanotował kilkadziesiąt spotkań i strzelił kilka bramek, w tym bardzo ważne trafienia na mistrzostwach Europy oraz w Lidze Narodów. Na poziomie klubowym grał wyłącznie dla drużyn mocno powiązanych ze strukturami Athletic Bilbao. Zaczynał od rezerw i drużyny satelickiej, po czym uzbierał blisko dwieście meczów w pierwszym zespole. Dokładne zestawienie jego występów oraz zdobytych goli prezentuje poniższa tabela:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
25 Reprezentacja Hiszpanii 6 2
24 Reprezentacja Hiszpanii 13 2
23 Reprezentacja Hiszpanii 4 1
22 Reprezentacja Hiszpanii 7 1
25/26 Athletic Bilbao 32 6
24/25 Athletic Bilbao 45 11
23/24 Athletic Bilbao 37 8
22/23 Athletic Bilbao 43 9
21/22 Athletic Bilbao 40 3
20/21 Athletic Bilbao 2 0
20/21 Athletic Bilbao B 26 9
19/20 Basconia 4 0
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