Nico Williams - sylwetka, kariera i statystyki hiszpańskiego zawodnika

Nico Williams - życiorys i kariera

Nicholas Williams Arthuer urodził się w Pampelunie i wychowywał się w rodzinie uchodźców z Ghany. Jego rodzice przebyli Saharę, aby dostać się do hiszpańskiej Melilli. W 2013 roku chłopak przeniósł się z akademii CA Osasuna do grup młodzieżowych Athletic Bilbao. Zaliczył krótki epizod w satelickim zespole Basconia, po czym przebił się do drużyny rezerw, a wiosną 2021 roku zadebiutował w pierwszym zespole Athletic Bilbao. Od tamtej pory regularnie występuje na boisku razem ze swoim starszym bratem Iñakim.

Z każdym kolejnym miesiącem skrzydłowy mocniej budował swoją pozycję w baskijskim zespole. Na początku 2022 roku podpisał profesjonalny kontrakt z Athletic Bilbao i zaczął strzelać pierwsze bramki w najważniejszych meczach. W sezonie 23/24 sięgnął z klubem po Puchar Króla, gdzie w finale zaliczył asystę i zgarnął nagrodę dla zawodnika meczu. Klub bardzo docenił jego szybki rozwój i w 2025 roku przedłużył z nim umowę aż do 2035 roku. Na początku 2026 roku piłkarz musiał na jakiś czas przerwać grę, żeby poddać się leczeniu przewlekłej kontuzji.

Jan Tomaszewski apeluje do Urbana: Nie wystawiaj Pietuszewskiego od początku meczu!

Nico Williams - najważniejsze informacje

Piłkarz urodził się 12 lipca 2002 roku i posiada hiszpańskie obywatelstwo, co pozwoliło mu bez przeszkód reprezentować ten kraj na arenie międzynarodowej. Zanim zadebiutował w seniorskiej kadrze, przeszedł przez młodzieżowe reprezentacje Hiszpanii w kilku różnych kategoriach wiekowych. W 2024 roku odniósł wielki sukces, wygrywając ze swoją kadrą mistrzostwo Europy. Na turnieju rozgrywanym w Niemczech strzelił gola w finale przeciwko Anglii i wybrano go do najlepszej jedenastki całych mistrzostw. Na co dzień zawodnik występuje z napisem Williams Jr na koszulce, co pomaga kibicom odróżnić go od starszego brata.

Imię i nazwisko: Nicholas Williams Arthuer

Nicholas Williams Arthuer Data urodzenia: 12.07.2002

12.07.2002 Miejsce urodzenia: Pampeluna, Hiszpania

Pampeluna, Hiszpania Narodowość: Hiszpania

Hiszpania Pierwszy klub: CA Osasuna

CA Osasuna Aktualny klub: Athletic Bilbao

Athletic Bilbao Pozycja na boisku: Skrzydłowy

Skrzydłowy Wzrost: 181 cm

Nico Williams - kariera w liczbach

Statystyki hiszpańskiego skrzydłowego obejmują występy we wszystkich oficjalnych rozgrywkach klubowych oraz mecze rozegrane dla drużyny narodowej. W seniorskiej reprezentacji zanotował kilkadziesiąt spotkań i strzelił kilka bramek, w tym bardzo ważne trafienia na mistrzostwach Europy oraz w Lidze Narodów. Na poziomie klubowym grał wyłącznie dla drużyn mocno powiązanych ze strukturami Athletic Bilbao. Zaczynał od rezerw i drużyny satelickiej, po czym uzbierał blisko dwieście meczów w pierwszym zespole. Dokładne zestawienie jego występów oraz zdobytych goli prezentuje poniższa tabela: