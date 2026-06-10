Nicolas Jackson - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Nicolas Jackson - życiorys i kariera

Nicolas Jackson pochodzi z mieszanej rodziny, jego ojciec jest Gambijczykiem, a matka Senegalką. Jako nastolatek grał w lokalnym zespole ASC Tilene, po czym przeniósł się do Casa Sports. We wrześniu 2019 roku wyjechał do Hiszpanii i dołączył do młodzieżowej drużyny Villarrealu. Na początku grał w rezerwach oraz przebywał na wypożyczeniu w drugoligowym klubie Mirandés, gdzie zdobył swojego pierwszego profesjonalnego gola. W październiku 2021 roku zadebiutował w pierwszej drużynie Villarrealu w meczu ligi hiszpańskiej przeciwko Realowi Betis. Z czasem przebił się do podstawowego składu i zaczął regularnie strzelać bramki na poziomie pierwszej ligi hiszpańskiej.

Na początku 2023 roku napastnik był bliski przejścia do AFC Bournemouth, ale transfer upadł przez oblane testy medyczne z powodu kontuzji. Pół roku później podpisał ośmioletni kontrakt z Chelsea, która zapłaciła za niego około 32 milionów funtów. W barwach londyńskiego klubu szybko zaczął zdobywać bramki, a w jednym z meczów ligowych ustrzelił hat-tricka. W maju 2025 roku wygrał z Chelsea Ligę Konferencji, strzelając gola w spotkaniu finałowym. We wrześniu 2025 roku piłkarz trafił na roczne wypożyczenie do Bayernu Monachium za kwotę 16,5 miliona euro. Z niemieckim zespołem wywalczył mistrzostwo kraju oraz Puchar Niemiec.

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Nicolas Jackson - najważniejsze informacje

Miejsce urodzenia piłkarza nie jest do końca pewne, ponieważ różne źródła wskazują na Bandżul w Gambii lub senegalską wioskę Djibonker. Pewne jest natomiast to, że zawodnik ma obywatelstwo Senegalu i reprezentuje ten kraj na arenie międzynarodowej. Zadebiutował w seniorskiej kadrze w 2022 roku podczas meczu mistrzostw świata przeciwko Holandii. Dwa lata później strzelił swojego pierwszego gola dla reprezentacji w spotkaniu z Malawi. Jego największym sukcesem w piłce narodowej jest wygranie Pucharu Narodów Afryki w 2025 roku. Poniżej znajduje się lista z podstawowymi danymi na temat tego napastnika.

Imię i nazwisko: Nicolas Jackson

Nicolas Jackson Data urodzenia: 20.06.2001

20.06.2001 Miejsce urodzenia: Bandżul (Gambia) lub Djibonker (Senegal)

Bandżul (Gambia) lub Djibonker (Senegal) Narodowość: Senegal

Senegal Pierwszy klub: Casa Sports

Casa Sports Aktualny klub: Bayern Monachium

Bayern Monachium Pozycja na boisku: Napastnik, skrzydłowy

Napastnik, skrzydłowy Wzrost: 187 cm

Nicolas Jackson - kariera w liczbach

Statystyki senegalskiego napastnika pokazują jego szybki rozwój na przestrzeni ostatnich lat. W barwach Villarrealu rozegrał łącznie 48 spotkań i zdobył 13 bramek. Po przejściu do Chelsea stał się czołowym strzelcem zespołu, notując 17 trafień w swoim debiutanckim sezonie na angielskich boiskach. Na wypożyczeniu w Bayernie Monachium w sezonie 25/26 również prezentował bardzo dobrą formę, dokładając do swojego dorobku kolejne 11 goli. W reprezentacji Senegalu zagrał w ponad 30 meczach, stając się kluczowym punktem ofensywy swojej drużyny. Pełne zestawienie jego występów oraz zdobytych bramek w karierze klubowej i reprezentacyjnej prezentuje poniższa tabela:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole 2026 Reprezentacja Senegalu 5 1 2025 Reprezentacja Senegalu 9 6 2024 Reprezentacja Senegalu 12 1 2023 Reprezentacja Senegalu 5 0 2022 Reprezentacja Senegalu 1 0 25/26 Bayern Monachium 34 11 24/25 Chelsea 37 13 23/24 Chelsea 44 17 22/23 Villarreal 38 13 21/22 Villarreal 10 0 21/22 Villarreal B 27 7 20/21 Mirandés 17 1