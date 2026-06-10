Nicolas Jackson - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

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Nicolas Jackson - życiorys i kariera
Nicolas Jackson pochodzi z mieszanej rodziny, jego ojciec jest Gambijczykiem, a matka Senegalką. Jako nastolatek grał w lokalnym zespole ASC Tilene, po czym przeniósł się do Casa Sports. We wrześniu 2019 roku wyjechał do Hiszpanii i dołączył do młodzieżowej drużyny Villarrealu. Na początku grał w rezerwach oraz przebywał na wypożyczeniu w drugoligowym klubie Mirandés, gdzie zdobył swojego pierwszego profesjonalnego gola. W październiku 2021 roku zadebiutował w pierwszej drużynie Villarrealu w meczu ligi hiszpańskiej przeciwko Realowi Betis. Z czasem przebił się do podstawowego składu i zaczął regularnie strzelać bramki na poziomie pierwszej ligi hiszpańskiej.
Na początku 2023 roku napastnik był bliski przejścia do AFC Bournemouth, ale transfer upadł przez oblane testy medyczne z powodu kontuzji. Pół roku później podpisał ośmioletni kontrakt z Chelsea, która zapłaciła za niego około 32 milionów funtów. W barwach londyńskiego klubu szybko zaczął zdobywać bramki, a w jednym z meczów ligowych ustrzelił hat-tricka. W maju 2025 roku wygrał z Chelsea Ligę Konferencji, strzelając gola w spotkaniu finałowym. We wrześniu 2025 roku piłkarz trafił na roczne wypożyczenie do Bayernu Monachium za kwotę 16,5 miliona euro. Z niemieckim zespołem wywalczył mistrzostwo kraju oraz Puchar Niemiec.
Nicolas Jackson - najważniejsze informacje
Miejsce urodzenia piłkarza nie jest do końca pewne, ponieważ różne źródła wskazują na Bandżul w Gambii lub senegalską wioskę Djibonker. Pewne jest natomiast to, że zawodnik ma obywatelstwo Senegalu i reprezentuje ten kraj na arenie międzynarodowej. Zadebiutował w seniorskiej kadrze w 2022 roku podczas meczu mistrzostw świata przeciwko Holandii. Dwa lata później strzelił swojego pierwszego gola dla reprezentacji w spotkaniu z Malawi. Jego największym sukcesem w piłce narodowej jest wygranie Pucharu Narodów Afryki w 2025 roku. Poniżej znajduje się lista z podstawowymi danymi na temat tego napastnika.
- Imię i nazwisko: Nicolas Jackson
- Data urodzenia: 20.06.2001
- Miejsce urodzenia: Bandżul (Gambia) lub Djibonker (Senegal)
- Narodowość: Senegal
- Pierwszy klub: Casa Sports
- Aktualny klub: Bayern Monachium
- Pozycja na boisku: Napastnik, skrzydłowy
- Wzrost: 187 cm
Nicolas Jackson - kariera w liczbach
Statystyki senegalskiego napastnika pokazują jego szybki rozwój na przestrzeni ostatnich lat. W barwach Villarrealu rozegrał łącznie 48 spotkań i zdobył 13 bramek. Po przejściu do Chelsea stał się czołowym strzelcem zespołu, notując 17 trafień w swoim debiutanckim sezonie na angielskich boiskach. Na wypożyczeniu w Bayernie Monachium w sezonie 25/26 również prezentował bardzo dobrą formę, dokładając do swojego dorobku kolejne 11 goli. W reprezentacji Senegalu zagrał w ponad 30 meczach, stając się kluczowym punktem ofensywy swojej drużyny. Pełne zestawienie jego występów oraz zdobytych bramek w karierze klubowej i reprezentacyjnej prezentuje poniższa tabela:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|2026
|Reprezentacja Senegalu
|5
|1
|2025
|Reprezentacja Senegalu
|9
|6
|2024
|Reprezentacja Senegalu
|12
|1
|2023
|Reprezentacja Senegalu
|5
|0
|2022
|Reprezentacja Senegalu
|1
|0
|25/26
|Bayern Monachium
|34
|11
|24/25
|Chelsea
|37
|13
|23/24
|Chelsea
|44
|17
|22/23
|Villarreal
|38
|13
|21/22
|Villarreal
|10
|0
|21/22
|Villarreal B
|27
|7
|20/21
|Mirandés
|17
|1