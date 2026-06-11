Ousmane Dembele - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Ousmane Dembele - życiorys i kariera

Ousmane Dembele pierwsze kroki z piłką stawiał w małych klubach z okolic miejscowości Évreux, ale z czasem trafił do akademii Rennes. To właśnie w barwach tej drużyny zadebiutował w seniorskiej piłce w listopadzie 2015 roku i błyskawicznie udowodnił swoje ogromne umiejętności. Jego świetna gra zaowocowała szybkim transferem do Borussii Dortmund, gdzie w swoim pierwszym sezonie wygrał Puchar Niemiec i zdobył bramkę w wielkim finale. W sierpniu 2017 roku francuski napastnik przeszedł do FC Barcelony za ogromną kwotę 105 milionów euro. W Hiszpanii spędził łącznie sześć lat i w tym czasie cieszył się z trzech tytułów mistrza kraju oraz dwóch Pucharów Króla. Jego pobyt w zespole z Katalonii był jednak mocno naznaczony poważnymi kontuzjami mięśniowymi, które regularnie wykluczały go z gry na wiele miesięcy.

W sierpniu 2023 roku piłkarz zdecydował się na powrót do ojczyzny i podpisał wieloletni kontrakt z Paris Saint-Germain za ponad 50 milionów euro. To właśnie w stolicy Francji jego kariera weszła na najwyższy możliwy poziom, co udowodnił szczególnie w sezonie 2024/2025, kiedy wygrał z klubem Ligę Mistrzów oraz wszystkie najważniejsze trofea krajowe. Znakomite występy w koszulce Paris Saint-Germain, w tym bezapelacyjne zdobycie korony króla strzelców, zapewniły mu w 2025 roku prestiżową statuetkę Złotej Piłki. W międzyczasie zawodnik był podstawowym graczem swojej kadry narodowej, z którą wygrał mundial w 2018 roku i dotarł do finału mistrzostw świata cztery lata później. Na murawie Francuz znany jest ze swojej obunożności, doskonałego dryblingu i ogromnej zwinności. W grudniu 2021 roku wziął ślub w tradycyjnym obrządku marokańskim, a po narodzinach córki we wrześniu 2022 roku całkowicie się ustatkował i zostawił za sobą dawne problemy dyscyplinarne.

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Ousmane Dembele - najważniejsze informacje

Masour Ousmane Dembele urodził się 15 maja 1997 roku w miejscowości Vernon w regionie Normandii na północy Francji. Jego matka ma korzenie mauretańsko-senegalskie, natomiast ojciec pochodzi z Mali. Skrzydłowy jest praktykującym muzułmaninem i z szacunkiem podchodzi do swoich religijnych obowiązków. Na boisku najczęściej biega po prawym skrzydle, ale dzięki umiejętności uderzania z obu nóg z łatwością odnajduje się również jako ofensywny pomocnik lub klasyczny napastnik. Podstawowe dane i najważniejsze szczegóły o tym zawodniku znajdują się w poniższym zestawieniu.

Imię i nazwisko: Masour Ousmane Dembele

Masour Ousmane Dembele Data urodzenia: 15.05.1997

15.05.1997 Miejsce urodzenia: Vernon, Francja

Vernon, Francja Narodowość: Francja

Francja Pierwszy klub: ALM Évreux

ALM Évreux Aktualny klub: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Pozycja na boisku: Napastnik / prawoskrzydłowy

Napastnik / prawoskrzydłowy Wzrost: 178 cm

Ousmane Dembele - kariera w liczbach

Piłkarz zgromadził niesamowity dorobek statystyczny w rozgrywkach ligowych oraz w meczach reprezentacji narodowej. Swój pierwszy oficjalny występ w kadrze zaliczył we wrześniu 2016 roku w wygranym starciu przeciwko Włochom. Przez dziesięć kolejnych lat uzbierał blisko 60 spotkań dla ojczyzny i strzelał gole w najważniejszych momentach. W piłce klubowej jego statystyki poszybowały w górę zaraz po transferze do Paryża, gdzie bił rekordy asyst oraz systematycznie trafiał do siatki rywali. Dokładne statystyki meczów i zdobytych bramek dla poszczególnych drużyn prezentuje poniższa tabela: