Ousmane Dembele - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

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Ousmane Dembele - życiorys i kariera
Ousmane Dembele pierwsze kroki z piłką stawiał w małych klubach z okolic miejscowości Évreux, ale z czasem trafił do akademii Rennes. To właśnie w barwach tej drużyny zadebiutował w seniorskiej piłce w listopadzie 2015 roku i błyskawicznie udowodnił swoje ogromne umiejętności. Jego świetna gra zaowocowała szybkim transferem do Borussii Dortmund, gdzie w swoim pierwszym sezonie wygrał Puchar Niemiec i zdobył bramkę w wielkim finale. W sierpniu 2017 roku francuski napastnik przeszedł do FC Barcelony za ogromną kwotę 105 milionów euro. W Hiszpanii spędził łącznie sześć lat i w tym czasie cieszył się z trzech tytułów mistrza kraju oraz dwóch Pucharów Króla. Jego pobyt w zespole z Katalonii był jednak mocno naznaczony poważnymi kontuzjami mięśniowymi, które regularnie wykluczały go z gry na wiele miesięcy.
W sierpniu 2023 roku piłkarz zdecydował się na powrót do ojczyzny i podpisał wieloletni kontrakt z Paris Saint-Germain za ponad 50 milionów euro. To właśnie w stolicy Francji jego kariera weszła na najwyższy możliwy poziom, co udowodnił szczególnie w sezonie 2024/2025, kiedy wygrał z klubem Ligę Mistrzów oraz wszystkie najważniejsze trofea krajowe. Znakomite występy w koszulce Paris Saint-Germain, w tym bezapelacyjne zdobycie korony króla strzelców, zapewniły mu w 2025 roku prestiżową statuetkę Złotej Piłki. W międzyczasie zawodnik był podstawowym graczem swojej kadry narodowej, z którą wygrał mundial w 2018 roku i dotarł do finału mistrzostw świata cztery lata później. Na murawie Francuz znany jest ze swojej obunożności, doskonałego dryblingu i ogromnej zwinności. W grudniu 2021 roku wziął ślub w tradycyjnym obrządku marokańskim, a po narodzinach córki we wrześniu 2022 roku całkowicie się ustatkował i zostawił za sobą dawne problemy dyscyplinarne.
Ousmane Dembele - najważniejsze informacje
Masour Ousmane Dembele urodził się 15 maja 1997 roku w miejscowości Vernon w regionie Normandii na północy Francji. Jego matka ma korzenie mauretańsko-senegalskie, natomiast ojciec pochodzi z Mali. Skrzydłowy jest praktykującym muzułmaninem i z szacunkiem podchodzi do swoich religijnych obowiązków. Na boisku najczęściej biega po prawym skrzydle, ale dzięki umiejętności uderzania z obu nóg z łatwością odnajduje się również jako ofensywny pomocnik lub klasyczny napastnik. Podstawowe dane i najważniejsze szczegóły o tym zawodniku znajdują się w poniższym zestawieniu.
- Imię i nazwisko: Masour Ousmane Dembele
- Data urodzenia: 15.05.1997
- Miejsce urodzenia: Vernon, Francja
- Narodowość: Francja
- Pierwszy klub: ALM Évreux
- Aktualny klub: Paris Saint-Germain
- Pozycja na boisku: Napastnik / prawoskrzydłowy
- Wzrost: 178 cm
Ousmane Dembele - kariera w liczbach
Piłkarz zgromadził niesamowity dorobek statystyczny w rozgrywkach ligowych oraz w meczach reprezentacji narodowej. Swój pierwszy oficjalny występ w kadrze zaliczył we wrześniu 2016 roku w wygranym starciu przeciwko Włochom. Przez dziesięć kolejnych lat uzbierał blisko 60 spotkań dla ojczyzny i strzelał gole w najważniejszych momentach. W piłce klubowej jego statystyki poszybowały w górę zaraz po transferze do Paryża, gdzie bił rekordy asyst oraz systematycznie trafiał do siatki rywali. Dokładne statystyki meczów i zdobytych bramek dla poszczególnych drużyn prezentuje poniższa tabela:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|16/26
|Francja
|58
|7
|25/26
|Paris Saint-Germain
|40
|20
|24/25
|Paris Saint-Germain
|53
|35
|23/24
|Paris Saint-Germain
|42
|6
|22/23
|FC Barcelona
|35
|8
|21/22
|FC Barcelona
|32
|2
|20/21
|FC Barcelona
|44
|11
|19/20
|FC Barcelona
|9
|1
|18/19
|FC Barcelona
|42
|14
|17/18
|FC Barcelona
|23
|4
|17/18
|Borussia Dortmund
|1
|0
|16/17
|Borussia Dortmund
|49
|10
|15/16
|Rennes
|29
|12
|15/16
|Rennes II
|4
|0
|14/15
|Rennes II
|18
|13