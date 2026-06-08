Patrik Schick - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Patrik Schick - życiorys i kariera

Patrik Schick przyszedł na świat w styczniu 1996 roku i od najmłodszych lat trenował w akademii czeskiego klubu Sparta Praga. W pierwszej drużynie tego zespołu zadebiutował wiosną 2014 roku, a później trafił na wypożyczenie do ekipy Bohemians 1905. Dobre występy na krajowym podwórku zaowocowały w 2016 roku transferem do Włoch, gdzie młody napastnik podpisał kontrakt z drużyną Sampdoria. Tam szybko pokazał swoje umiejętności strzeleckie, co przyciągnęło uwagę znacznie silniejszych zespołów. W lipcu 2017 roku piłkarz był bliski przejścia do wielkiego Juventusu, jednak nie przeszedł testów medycznych i ostatecznie trafił do zespołu AS Roma. We Włoszech spędził jeszcze kilka lat, po czym zdecydował się na kolejne wypożyczenie, tym razem do niemieckiej ekipy RB Leipzig.

Prawdziwy rozkwit formy czeskiego napastnika nastąpił jesienią 2020 roku po definitywnym transferze do klubu Bayer Leverkusen. To właśnie w barwach tego zespołu pobił rekord strzelecki Jana Kollera i został najskuteczniejszym Czechem w historii ligi niemieckiej. W sezonie 2023/2024 napastnik miał ogromny wkład w zdobycie pierwszego w historii klubu mistrzostwa Niemiec, a cała drużyna przeszła przez ligowe rozgrywki bez ani jednej porażki. Czeski zawodnik w barwach drużyny Bayer Leverkusen przekroczył barierę 100 strzelonych goli i przedłużył swój kontrakt z klubem aż do 2030 roku. Prywatnie napastnik jest mężem Hany Běhounkovej, z którą ma dwójkę dzieci, a jego piłkarskim idolem w dzieciństwie był Wayne Rooney. W młodości zawodnik rozważał nawet karierę w modelingu, czym obecnie z powodzeniem zajmuje się jego starsza siostra Kristýna.

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Patrik Schick - najważniejsze informacje

Czeski piłkarz urodził się i wychował w Pradze, gdzie postawił na profesjonalny rozwój sportowy. Mierzący ponad 190 centymetrów wzrostu napastnik jest bardzo silny fizycznie i potrafi świetnie utrzymać się przy piłce tyłem do bramki przeciwnika. Zawodnik zadebiutował w seniorskiej reprezentacji swojego kraju w maju 2016 roku podczas towarzyskiego spotkania przeciwko Malcie. Jego największym sukcesem w kadrze narodowej był występ na turnieju Euro 2020, gdzie zdobył pięć bramek i pomógł drużynie dotrzeć do ćwierćfinału. To właśnie na tej imprezie strzelił z ponad 40 metrów słynnego gola w meczu ze Szkocją, a trafienie to zostało wybrane najładniejszą bramką całych mistrzostw. Poza boiskiem napastnik ma bardzo charakterystyczny sposób świętowania zdobytych goli, ponieważ regularnie staje przed kibicami i napina swoje mięśnie.

Imię i nazwisko: Patrik Schick

Patrik Schick Data urodzenia: 24 stycznia 1996 roku

24 stycznia 1996 roku Miejsce urodzenia: Praga, Czechy

Praga, Czechy Narodowość: Czechy

Czechy Pierwszy klub: Sparta Praga

Sparta Praga Aktualny klub: Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 191 cm

Patrik Schick - kariera w liczbach

Kariera czeskiego napastnika obfituje w wiele ważnych trafień zarówno na boiskach klubowych, jak i w meczach reprezentacji narodowej. Zawodnik rozegrał ponad 50 spotkań w barwach narodowych i zapisał na swoim koncie 25 goli dla czeskiej reprezentacji. W piłce klubowej jego statystyki prezentują się równie okazale, a najwięcej meczów w karierze rozegrał jako zawodnik niemieckiej drużyny Bayer Leverkusen. To właśnie na boiskach Bundesligi zawodnik notował swoje najlepsze liczby w całej dotychczasowej przygodzie z piłką nożną. Mimo problemów ze zdrowiem i bardzo długiej przerwy spowodowanej kontuzjami piłkarz potrafił wrócić do wysokiej dyspozycji. Pełne zestawienie występów i zdobytych bramek dla poszczególnych drużyn znajduje się w tabeli poniżej: