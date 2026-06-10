Pedri - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Pedri - życiorys i kariera

Urodzony na Teneryfie Pedri początkowo uczył się grać w lokalnych drużynach, a w wieku 13 lat trafił do klubu Laguna. W 2018 roku pojechał na testy do zespołu Real Madryt, ale z powodu obfitych opadów śniegu treningi przerwano i ostatecznie zrezygnowano z jego usług. Niedługo potem pomocnik dołączył do drużyny Las Palmas, gdzie bardzo szybko podpisał profesjonalny kontrakt. W połowie 2019 roku zadebiutował w seniorskiej piłce na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej. Już we wrześniu tamtego roku został najmłodszym strzelcem gola w historii tego zespołu, co błyskawicznie przyciągnęło uwagę silniejszych drużyn.

Jeszcze w 2019 roku FC Barcelona zapłaciła za niego 5 milionów euro, a piłkarz dołączył do nowej szatni rok później. W nowym otoczeniu z marszu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i zaczął zdobywać z klubem najważniejsze trofea. Zespołowi z Katalonii pomógł wygrać mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. W 2021 roku Pedri otrzymał nagrody Golden Boy oraz Kopa Trophy dla najlepszego zawodnika młodego pokolenia w Europie. Hiszpański pomocnik jest chwalony za świetną kontrolę nad piłką, dokładne podania i dużą swobodę w rozgrywaniu akcji na małej przestrzeni. Na początku 2025 roku piłkarz przedłużył swój kontrakt z drużyną FC Barcelona do 2030 roku.

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Pedri - najważniejsze informacje

Pedro González López urodził się 25 listopada 2002 roku w hiszpańskiej miejscowości Bajamar. Pomimo młodego wieku szybko stał się podstawowym zawodnikiem dorosłej reprezentacji Hiszpanii, w której zadebiutował w marcu 2021 roku podczas meczu z Grecją. Kilka miesięcy później zagrał na mistrzostwach Europy, gdzie został wybrany najlepszym młodym piłkarzem całego turnieju. W 2024 roku razem z hiszpańską kadrą zdobył złoty medal na kolejnych mistrzostwach Europy, choć w ćwierćfinale doznał kontuzji kolana. Na boisku najczęściej operuje w środku pola, ale w razie potrzeby potrafi też cofnąć się głęboko do obrony lub zagrać bliżej bocznej linii boiska.

Imię i nazwisko: Pedro González López

Pedro González López Data urodzenia: 25.11.2002

25.11.2002 Miejsce urodzenia: Bajamar, Hiszpania

Bajamar, Hiszpania Narodowość: Hiszpania

Hiszpania Pierwszy klub: UD Tegueste

UD Tegueste Aktualny klub: FC Barcelona

FC Barcelona Pozycja na boisku: Pomocnik

Pomocnik Wzrost: 174 cm

Pedri - kariera w liczbach

Przez pierwsze lata swojej dorosłej kariery Pedri regularnie powiększał liczbę występów na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W swoim pierwszym sezonie w zespole FC Barcelona rozegrał aż 52 spotkania we wszystkich turniejach klubowych. Bardzo często grał także w barwach narodowych, co przełożyło się na rekordowe 73 rozegrane mecze w trakcie jednego roku. Swoje pierwsze bramki dla seniorskiej reprezentacji Hiszpanii zdobył w czerwcu 2024 roku podczas towarzyskiego starcia z Irlandią Północną. Szczegółowe zestawienie spotkań i goli dla drużyn klubowych oraz reprezentacji znajduje się w poniższej tabeli: