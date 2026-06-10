Pedri - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Redakcja Super Sport
2026-06-10 11:34

Pedri zaczynał profesjonalną grę w zespole Las Palmas, skąd w 2020 roku przeszedł do klubu FC Barcelona. W barwach reprezentacji Hiszpanii wystąpił na mistrzostwach Europy w 2020 i 2024 roku, zdobywając złoty medal podczas drugiego z tych turniejów. W tym artykule zebraliśmy najważniejsze fakty na temat jego drogi klubowej, największych sukcesów oraz statystyk.

Pedri - życiorys i kariera

Urodzony na Teneryfie Pedri początkowo uczył się grać w lokalnych drużynach, a w wieku 13 lat trafił do klubu Laguna. W 2018 roku pojechał na testy do zespołu Real Madryt, ale z powodu obfitych opadów śniegu treningi przerwano i ostatecznie zrezygnowano z jego usług. Niedługo potem pomocnik dołączył do drużyny Las Palmas, gdzie bardzo szybko podpisał profesjonalny kontrakt. W połowie 2019 roku zadebiutował w seniorskiej piłce na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej. Już we wrześniu tamtego roku został najmłodszym strzelcem gola w historii tego zespołu, co błyskawicznie przyciągnęło uwagę silniejszych drużyn.

Jeszcze w 2019 roku FC Barcelona zapłaciła za niego 5 milionów euro, a piłkarz dołączył do nowej szatni rok później. W nowym otoczeniu z marszu wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i zaczął zdobywać z klubem najważniejsze trofea. Zespołowi z Katalonii pomógł wygrać mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. W 2021 roku Pedri otrzymał nagrody Golden Boy oraz Kopa Trophy dla najlepszego zawodnika młodego pokolenia w Europie. Hiszpański pomocnik jest chwalony za świetną kontrolę nad piłką, dokładne podania i dużą swobodę w rozgrywaniu akcji na małej przestrzeni. Na początku 2025 roku piłkarz przedłużył swój kontrakt z drużyną FC Barcelona do 2030 roku.

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Pedri - najważniejsze informacje

Pedro González López urodził się 25 listopada 2002 roku w hiszpańskiej miejscowości Bajamar. Pomimo młodego wieku szybko stał się podstawowym zawodnikiem dorosłej reprezentacji Hiszpanii, w której zadebiutował w marcu 2021 roku podczas meczu z Grecją. Kilka miesięcy później zagrał na mistrzostwach Europy, gdzie został wybrany najlepszym młodym piłkarzem całego turnieju. W 2024 roku razem z hiszpańską kadrą zdobył złoty medal na kolejnych mistrzostwach Europy, choć w ćwierćfinale doznał kontuzji kolana. Na boisku najczęściej operuje w środku pola, ale w razie potrzeby potrafi też cofnąć się głęboko do obrony lub zagrać bliżej bocznej linii boiska.

  • Imię i nazwisko: Pedro González López
  • Data urodzenia: 25.11.2002
  • Miejsce urodzenia: Bajamar, Hiszpania
  • Narodowość: Hiszpania
  • Pierwszy klub: UD Tegueste
  • Aktualny klub: FC Barcelona
  • Pozycja na boisku: Pomocnik
  • Wzrost: 174 cm

Pedri - kariera w liczbach

Przez pierwsze lata swojej dorosłej kariery Pedri regularnie powiększał liczbę występów na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W swoim pierwszym sezonie w zespole FC Barcelona rozegrał aż 52 spotkania we wszystkich turniejach klubowych. Bardzo często grał także w barwach narodowych, co przełożyło się na rekordowe 73 rozegrane mecze w trakcie jednego roku. Swoje pierwsze bramki dla seniorskiej reprezentacji Hiszpanii zdobył w czerwcu 2024 roku podczas towarzyskiego starcia z Irlandią Północną. Szczegółowe zestawienie spotkań i goli dla drużyn klubowych oraz reprezentacji znajduje się w poniższej tabeli:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
21/26 Reprezentacja Hiszpanii 40 5
25/26 FC Barcelona 43 2
24/25 FC Barcelona 59 6
23/24 FC Barcelona 34 4
22/23 FC Barcelona 35 7
21/22 FC Barcelona 22 5
20/21 FC Barcelona 52 4
19/20 Las Palmas 37 4
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