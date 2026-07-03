Portugalia - Chorwacja (03.07.2026): wynik, składy, statystyki. Wszystko, co musisz wiedzieć

Redakcja Super Sport
2026-07-03 2:22

Portugalia i Chorwacja walczą właśnie na BMO Field w Toronto o awans do kolejnej fazy Mundialu 2026. Mecz 1/16 finału jest na tyle intensywny, że o końcowym wyniku może przesądzić jedna udana akcja. Warto śledzić aktualne statystyki meczu, żeby wiedzieć, która strona ma w tej chwili przewagę na boisku. Wszystkie dane i statystyki z tego spotkania są dostępne poniżej.

Puchar Świata FIFA na tle flag Portugalii i Chorwacji nad murawą stadionu. O meczu przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Portugal-Croatia (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Portugalia - Chorwacja

  • Portugalia [0:1] Chorwacja

Portugalia - Chorwacja - STATYSTYKI

StatystykaPortugaliaChorwacja
Bramki01
Kto strzelił-

I. Perisic (53')

Liczba kartek11
Kartki żółte

R. Dias (17')

L. Modric (59')

Kartki czerwone--
Zmiany

P. Neto (62')

A. Budimir (46')

Strzały celne13
Strzały niecelne53
Wszystkie strzały107
Strzały zablokowane41
Strzały z pola karnego56
Strzały spoza pola karnego51
Faule69
Rzuty rożne62
Spalone02
Posiadanie piłki66%34%
Interwencje bramkarza22
Wszystkie podania429217
Celne podania396185
Skuteczność podań92%85%
Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short

Portugalia - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Portugalia:

  • Diogo Costa (bramkarz)
  • João Cancelo (obrońca)
  • Rúben Dias (obrońca)
  • Renato Veiga (obrońca)
  • Nuno Mendes (obrońca)
  • João Neves (pomocnik)
  • Vitinha (pomocnik)
  • Pedro Neto (pomocnik)
  • Bruno Fernandes (pomocnik)
  • Rafael Leão (pomocnik)
  • Cristiano Ronaldo (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • José Sá (bramkarz)
  • Rui Silva (bramkarz)
  • Tomás Araújo (obrońca)
  • Nélson Semedo (obrońca)
  • Matheus Nunes (pomocnik)
  • Gonçalo Inácio (obrońca)
  • Diogo Dalot (obrońca)
  • Francisco Trincão (napastnik)
  • Gonçalo Guedes (napastnik)
  • Bernardo Silva (pomocnik)
  • Rúben Neves (pomocnik)
  • Samú Costa (pomocnik)
  • Francisco Conceição (napastnik)
  • Gonçalo Ramos (napastnik)
  • João Félix (napastnik)

Chorwacja - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Chorwacja:

  • Dominik Livaković (bramkarz)
  • Josip Stanišić (obrońca)
  • Josip Šutalo (obrońca)
  • Marin Pongračić (obrońca)
  • Ivan Perišić (obrońca)
  • Luka Modrić (pomocnik)
  • Mateo Kovačić (pomocnik)
  • Nikola Vlašić (pomocnik)
  • Petar Sučić (pomocnik)
  • Martin Baturina (pomocnik)
  • Ante Budimir (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Ivor Pandur (bramkarz)
  • Dominik Kotarski (bramkarz)
  • Joško Gvardiol (obrońca)
  • Duje Ćaleta-Car (obrońca)
  • Luka Vušković (obrońca)
  • Martin Erlić (obrońca)
  • Nikola Moro (pomocnik)
  • Mario Pašalić (pomocnik)
  • Marco Pašalić (napastnik)
  • Toni Fruk (pomocnik)
  • Luka Sučić (pomocnik)
  • Kristijan Jakić (pomocnik)
  • Andrej Kramarić (napastnik)
  • Igor Matanović (napastnik)
  • Petar Musa (napastnik)
Robert Lewandowski zarobki
Galeria zdjęć 22