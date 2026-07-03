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Wynik meczu Portugalia - Chorwacja
- Portugalia [0:1] Chorwacja
Portugalia - Chorwacja - STATYSTYKI
|Statystyka
|Portugalia
|Chorwacja
|Bramki
|0
|1
|Kto strzelił
|-
I. Perisic (53')
|Liczba kartek
|1
|1
|Kartki żółte
R. Dias (17')
L. Modric (59')
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
P. Neto (62')
A. Budimir (46')
|Strzały celne
|1
|3
|Strzały niecelne
|5
|3
|Wszystkie strzały
|10
|7
|Strzały zablokowane
|4
|1
|Strzały z pola karnego
|5
|6
|Strzały spoza pola karnego
|5
|1
|Faule
|6
|9
|Rzuty rożne
|6
|2
|Spalone
|0
|2
|Posiadanie piłki
|66%
|34%
|Interwencje bramkarza
|2
|2
|Wszystkie podania
|429
|217
|Celne podania
|396
|185
|Skuteczność podań
|92%
|85%
Oskar PIETUSZEWSKI Zdaje Mature short
Portugalia - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Portugalia:
- Diogo Costa (bramkarz)
- João Cancelo (obrońca)
- Rúben Dias (obrońca)
- Renato Veiga (obrońca)
- Nuno Mendes (obrońca)
- João Neves (pomocnik)
- Vitinha (pomocnik)
- Pedro Neto (pomocnik)
- Bruno Fernandes (pomocnik)
- Rafael Leão (pomocnik)
- Cristiano Ronaldo (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- José Sá (bramkarz)
- Rui Silva (bramkarz)
- Tomás Araújo (obrońca)
- Nélson Semedo (obrońca)
- Matheus Nunes (pomocnik)
- Gonçalo Inácio (obrońca)
- Diogo Dalot (obrońca)
- Francisco Trincão (napastnik)
- Gonçalo Guedes (napastnik)
- Bernardo Silva (pomocnik)
- Rúben Neves (pomocnik)
- Samú Costa (pomocnik)
- Francisco Conceição (napastnik)
- Gonçalo Ramos (napastnik)
- João Félix (napastnik)
Chorwacja - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Chorwacja:
- Dominik Livaković (bramkarz)
- Josip Stanišić (obrońca)
- Josip Šutalo (obrońca)
- Marin Pongračić (obrońca)
- Ivan Perišić (obrońca)
- Luka Modrić (pomocnik)
- Mateo Kovačić (pomocnik)
- Nikola Vlašić (pomocnik)
- Petar Sučić (pomocnik)
- Martin Baturina (pomocnik)
- Ante Budimir (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Ivor Pandur (bramkarz)
- Dominik Kotarski (bramkarz)
- Joško Gvardiol (obrońca)
- Duje Ćaleta-Car (obrońca)
- Luka Vušković (obrońca)
- Martin Erlić (obrońca)
- Nikola Moro (pomocnik)
- Mario Pašalić (pomocnik)
- Marco Pašalić (napastnik)
- Toni Fruk (pomocnik)
- Luka Sučić (pomocnik)
- Kristijan Jakić (pomocnik)
- Andrej Kramarić (napastnik)
- Igor Matanović (napastnik)
- Petar Musa (napastnik)