Raphinha - statystyki, kariera i sukcesy brazylijskiego piłkarza

Redakcja Super Sport
2026-06-10 11:38

Raphael Dias Belloli, znany szerzej jako Raphinha, rozpoczynał karierę w brazylijskim Avaí, skąd w 2016 roku wyjechał do Europy. Po występach w klubach z Portugalii, Francji i Anglii podpisał kontrakt z FC Barceloną, z którą zdobył między innymi mistrzostwo Hiszpanii. W reprezentacji Brazylii zadebiutował pod koniec 2021 roku i reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata oraz turnieju Copa América.

Raphinha - życiorys i kariera

Raphael Dias Belloli urodził się 14 grudnia 1996 roku w Porto Alegre i dorastał w bardzo trudnych warunkach w faweli Restinga. Jako dziecko dzielił małą sypialnię z rodzicami, młodszym bratem i zwierzętami, a do 18 roku życia grał wyłącznie w amatorskich turniejach organizowanych przez lokalną społeczność. Co ciekawe, w wieku 7 lat uczestniczył w przyjęciu urodzinowym słynnego Ronaldinho, z którym jego rodzina utrzymywała kontakt. W 2016 roku trafił do Europy, kiedy po udanej obserwacji przez Deco podpisał kontrakt z portugalską Vitórią de Guimarães. Dwa lata później przeniósł się do Sportingu CP, z którym wygrał Puchar Portugalii i Puchar Ligi. Następnie grał we francuskim Stade Rennais oraz angielskim Leeds United, gdzie szybko stał się najlepszym strzelcem drużyny.

W lipcu 2022 roku Raphinha przeszedł do FC Barcelony za kwotę 58 milionów euro. W hiszpańskim klubie zyskał status podstawowego zawodnika i zdobył z nim mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. W sezonie 24/25 został królem strzelców Ligi Mistrzów z wynikiem 13 goli, a także pobił rekord Lionela Messiego pod względem udziału przy bramkach w tych elitarnzych rozgrywkach. W maju 2025 roku zarząd klubu przedłużył z nim kontrakt do końca czerwca 2028 roku. Piłkarz jest także bardzo ważnym punktem reprezentacji Brazylii. Zagrał w jej barwach na Mistrzostwach Świata w 2022 roku w Katarze oraz wystąpił na turnieju Copa América w 2024 roku.

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Raphinha - najważniejsze informacje

Brazylijski piłkarz gra zazwyczaj na pozycji prawego skrzydłowego, skąd lubi schodzić do środka boiska i zagrywać piłkę swoją lepszą lewą nogą. W FC Barcelonie pod okiem trenera Hansiego Flicka zaczął również często występować bliżej środka boiska jako drugi napastnik. Zawodnik słynie z bardzo dobrego dryblingu, dużej szybkości, a także dokładnych dośrodkowań i podań w pole karne przeciwnika. Raphinha niezwykle mocno angażuje się też w grę obronną, regularnie cofając się i wspierając bocznych obrońców swojego zespołu. Co ciekawe, w 2021 roku Włoska Federacja Piłkarska próbowała powołać go do reprezentacji Włoch ze względu na pochodzenie jego ojca, ale piłkarz nie otrzymał na czas odpowiedniego paszportu.

  • Imię i nazwisko: Raphael Dias Belloli
  • Data urodzenia: 14.12.1996
  • Miejsce urodzenia: Porto Alegre, Brazylia
  • Narodowość: Brazylia
  • Pierwszy klub: Avaí
  • Aktualny klub: FC Barcelona
  • Pozycja na boisku: Skrzydłowy / Napastnik
  • Wzrost: 176 cm

Raphinha - kariera w liczbach

Swoje pierwsze profesjonalne mecze Brazylijczyk rozgrywał na portugalskich boiskach, gdzie powoli budował swoją pozycję w europejskiej piłce. Największą liczbę goli w jednym sezonie zapisał na swoim koncie w barwach FC Barcelony, kiedy to w rozgrywkach 24/25 strzelił aż 34 bramki w 57 spotkaniach. W seniorskiej reprezentacji narodowej zadebiutował stosunkowo późno, bo dopiero w wieku 24 lat, ale od razu zanotował dwie asysty w wygranym meczu z Wenezuelą. Do marca 2026 roku zgromadził w kadrze Brazylii 37 występów i zdobył dla niej 11 goli. Poniżej znajduje się tabela podsumowująca najważniejsze statystyki z całej dotychczasowej kariery piłkarza:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
21/26 Reprezentacja Brazylii 37 11
22/26 FC Barcelona 177 75
20/22 Leeds United 67 17
19/21 Stade Rennais 36 8
18/20 Sporting CP 41 9
15/18 Vitória de Guimarães 85 22
15/16 Vitória de Guimarães B 16 5
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