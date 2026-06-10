Raphinha - statystyki, kariera i sukcesy brazylijskiego piłkarza

Raphinha - życiorys i kariera

Raphael Dias Belloli urodził się 14 grudnia 1996 roku w Porto Alegre i dorastał w bardzo trudnych warunkach w faweli Restinga. Jako dziecko dzielił małą sypialnię z rodzicami, młodszym bratem i zwierzętami, a do 18 roku życia grał wyłącznie w amatorskich turniejach organizowanych przez lokalną społeczność. Co ciekawe, w wieku 7 lat uczestniczył w przyjęciu urodzinowym słynnego Ronaldinho, z którym jego rodzina utrzymywała kontakt. W 2016 roku trafił do Europy, kiedy po udanej obserwacji przez Deco podpisał kontrakt z portugalską Vitórią de Guimarães. Dwa lata później przeniósł się do Sportingu CP, z którym wygrał Puchar Portugalii i Puchar Ligi. Następnie grał we francuskim Stade Rennais oraz angielskim Leeds United, gdzie szybko stał się najlepszym strzelcem drużyny.

W lipcu 2022 roku Raphinha przeszedł do FC Barcelony za kwotę 58 milionów euro. W hiszpańskim klubie zyskał status podstawowego zawodnika i zdobył z nim mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. W sezonie 24/25 został królem strzelców Ligi Mistrzów z wynikiem 13 goli, a także pobił rekord Lionela Messiego pod względem udziału przy bramkach w tych elitarnzych rozgrywkach. W maju 2025 roku zarząd klubu przedłużył z nim kontrakt do końca czerwca 2028 roku. Piłkarz jest także bardzo ważnym punktem reprezentacji Brazylii. Zagrał w jej barwach na Mistrzostwach Świata w 2022 roku w Katarze oraz wystąpił na turnieju Copa América w 2024 roku.

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Raphinha - najważniejsze informacje

Brazylijski piłkarz gra zazwyczaj na pozycji prawego skrzydłowego, skąd lubi schodzić do środka boiska i zagrywać piłkę swoją lepszą lewą nogą. W FC Barcelonie pod okiem trenera Hansiego Flicka zaczął również często występować bliżej środka boiska jako drugi napastnik. Zawodnik słynie z bardzo dobrego dryblingu, dużej szybkości, a także dokładnych dośrodkowań i podań w pole karne przeciwnika. Raphinha niezwykle mocno angażuje się też w grę obronną, regularnie cofając się i wspierając bocznych obrońców swojego zespołu. Co ciekawe, w 2021 roku Włoska Federacja Piłkarska próbowała powołać go do reprezentacji Włoch ze względu na pochodzenie jego ojca, ale piłkarz nie otrzymał na czas odpowiedniego paszportu.

Imię i nazwisko: Raphael Dias Belloli

Raphael Dias Belloli Data urodzenia: 14.12.1996

14.12.1996 Miejsce urodzenia: Porto Alegre, Brazylia

Porto Alegre, Brazylia Narodowość: Brazylia

Brazylia Pierwszy klub: Avaí

Avaí Aktualny klub: FC Barcelona

FC Barcelona Pozycja na boisku: Skrzydłowy / Napastnik

Skrzydłowy / Napastnik Wzrost: 176 cm

Raphinha - kariera w liczbach

Swoje pierwsze profesjonalne mecze Brazylijczyk rozgrywał na portugalskich boiskach, gdzie powoli budował swoją pozycję w europejskiej piłce. Największą liczbę goli w jednym sezonie zapisał na swoim koncie w barwach FC Barcelony, kiedy to w rozgrywkach 24/25 strzelił aż 34 bramki w 57 spotkaniach. W seniorskiej reprezentacji narodowej zadebiutował stosunkowo późno, bo dopiero w wieku 24 lat, ale od razu zanotował dwie asysty w wygranym meczu z Wenezuelą. Do marca 2026 roku zgromadził w kadrze Brazylii 37 występów i zdobył dla niej 11 goli. Poniżej znajduje się tabela podsumowująca najważniejsze statystyki z całej dotychczasowej kariery piłkarza: