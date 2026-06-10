Rodri - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Rodri - życiorys i kariera
Rodrigo Hernández Cascante urodził się 22 czerwca 1996 roku w Madrycie. W wieku 11 lat dołączył do akademii Atlético Madryt, ale po kilku latach musiał z niej odejść z powodu słabych warunków fizycznych. Wtedy młody zawodnik przeniósł się do klubu Villarreal CF, gdzie w 2015 roku zadebiutował w seniorskiej piłce. Pomocnik spisywał się tam bardzo dobrze, co zaowocowało powrotem do Atlético Madryt w 2018 roku za kwotę około 20 mln euro. W stolicy Hiszpanii grał tylko przez rok, ponieważ jego talent szybko przyciągnął uwagę innych wielkich zespołów.
W lipcu 2019 roku Hiszpan podpisał kontrakt z zespołem Manchester City, który wpłacił za niego klauzulę w wysokości ponad 62 mln funtów. Pod okiem trenera Pepa Guardioli zawodnik stał się kluczowym graczem na pozycji defensywnego pomocnika i filarem całej drużyny. W 2023 roku wygrał ze swoim zespołem potrójną koronę, a także zdobył jedynego gola w finale Ligi Mistrzów przeciwko klubowi Inter Mediolan. We wrześniu 2024 roku piłkarz doznał poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na wiele miesięcy. Mimo tego urazu miesiąc później Hiszpan otrzymał prestiżową Złotą Piłkę i pokonał w głosowaniu wielu innych znanych graczy. Warto dodać, że pomocnik bardzo chroni swoją prywatność, nie ma kont w mediach społecznościowych i posiada dyplom z zarządzania biznesem.
Rodri - najważniejsze informacje
Hiszpański pomocnik mierzy 190 cm wzrostu i waży ponad 80 kg, co pozwala mu wygrywać wiele pojedynków siłowych na boisku. Zawodnik zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii w marcu 2018 roku w meczu towarzyskim przeciwko Niemcom. Od tego czasu stał się bardzo ważnym ogniwem kadry narodowej i z czasem przejął w niej opaskę kapitana. Największym sukcesem zawodnika w barwach swojego kraju jest zdobycie mistrzostwa Europy w 2024 roku. Piłkarz został wtedy uznany za najlepszego gracza całego turnieju, a rok wcześniej pomógł drużynie wygrać rozgrywki Ligi Narodów UEFA. Obecnie zawodnik przebywa na rehabilitacji po zerwaniu więzadeł krzyżowych, ale fani zespołu Manchester City z niecierpliwością czekają na jego powrót do gry.
- Imię i nazwisko: Rodrigo Hernández Cascante
- Data urodzenia: 22 czerwca 1996
- Miejsce urodzenia: Madryt, Hiszpania
- Narodowość: Hiszpania
- Pierwszy klub: Villarreal CF
- Aktualny klub: Manchester City
- Pozycja na boisku: Defensywny pomocnik
- Wzrost: 190 cm
Rodri - kariera w liczbach
Kariera hiszpańskiego pomocnika obfituje w wiele rozegranych spotkań na najwyższym poziomie klubowym oraz międzynarodowym. Gracz regularnie notuje świetne statystyki celnych podań i bardzo często uczestniczy w budowaniu akcji ofensywnych swojej drużyny. Z racji pełnionej funkcji na boisku nie strzela on zbyt wielu goli, ale jego trafienia bywają niezwykle cenne i decydują o wynikach ważnych meczów. Od momentu dołączenia do angielskiej ligi zawodnik stał się prawdziwym liderem środka pola i rozegrał dla swojego zespołu blisko 300 oficjalnych spotkań. Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych statystyk w dotychczasowej karierze tego piłkarza:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|18/26
|Hiszpania
|61
|4
|19/26
|Manchester City
|298
|28
|18/19
|Atlético Madryt
|47
|3
|15/18
|Villarreal CF
|84
|2
|14/16
|Villarreal B
|41
|2