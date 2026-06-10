Rodri - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Rodri - życiorys i kariera

Rodrigo Hernández Cascante urodził się 22 czerwca 1996 roku w Madrycie. W wieku 11 lat dołączył do akademii Atlético Madryt, ale po kilku latach musiał z niej odejść z powodu słabych warunków fizycznych. Wtedy młody zawodnik przeniósł się do klubu Villarreal CF, gdzie w 2015 roku zadebiutował w seniorskiej piłce. Pomocnik spisywał się tam bardzo dobrze, co zaowocowało powrotem do Atlético Madryt w 2018 roku za kwotę około 20 mln euro. W stolicy Hiszpanii grał tylko przez rok, ponieważ jego talent szybko przyciągnął uwagę innych wielkich zespołów.

W lipcu 2019 roku Hiszpan podpisał kontrakt z zespołem Manchester City, który wpłacił za niego klauzulę w wysokości ponad 62 mln funtów. Pod okiem trenera Pepa Guardioli zawodnik stał się kluczowym graczem na pozycji defensywnego pomocnika i filarem całej drużyny. W 2023 roku wygrał ze swoim zespołem potrójną koronę, a także zdobył jedynego gola w finale Ligi Mistrzów przeciwko klubowi Inter Mediolan. We wrześniu 2024 roku piłkarz doznał poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na wiele miesięcy. Mimo tego urazu miesiąc później Hiszpan otrzymał prestiżową Złotą Piłkę i pokonał w głosowaniu wielu innych znanych graczy. Warto dodać, że pomocnik bardzo chroni swoją prywatność, nie ma kont w mediach społecznościowych i posiada dyplom z zarządzania biznesem.

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Rodri - najważniejsze informacje

Hiszpański pomocnik mierzy 190 cm wzrostu i waży ponad 80 kg, co pozwala mu wygrywać wiele pojedynków siłowych na boisku. Zawodnik zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii w marcu 2018 roku w meczu towarzyskim przeciwko Niemcom. Od tego czasu stał się bardzo ważnym ogniwem kadry narodowej i z czasem przejął w niej opaskę kapitana. Największym sukcesem zawodnika w barwach swojego kraju jest zdobycie mistrzostwa Europy w 2024 roku. Piłkarz został wtedy uznany za najlepszego gracza całego turnieju, a rok wcześniej pomógł drużynie wygrać rozgrywki Ligi Narodów UEFA. Obecnie zawodnik przebywa na rehabilitacji po zerwaniu więzadeł krzyżowych, ale fani zespołu Manchester City z niecierpliwością czekają na jego powrót do gry.

Imię i nazwisko: Rodrigo Hernández Cascante

Rodrigo Hernández Cascante Data urodzenia: 22 czerwca 1996

22 czerwca 1996 Miejsce urodzenia: Madryt, Hiszpania

Madryt, Hiszpania Narodowość: Hiszpania

Hiszpania Pierwszy klub: Villarreal CF

Villarreal CF Aktualny klub: Manchester City

Manchester City Pozycja na boisku: Defensywny pomocnik

Defensywny pomocnik Wzrost: 190 cm

Rodri - kariera w liczbach

Kariera hiszpańskiego pomocnika obfituje w wiele rozegranych spotkań na najwyższym poziomie klubowym oraz międzynarodowym. Gracz regularnie notuje świetne statystyki celnych podań i bardzo często uczestniczy w budowaniu akcji ofensywnych swojej drużyny. Z racji pełnionej funkcji na boisku nie strzela on zbyt wielu goli, ale jego trafienia bywają niezwykle cenne i decydują o wynikach ważnych meczów. Od momentu dołączenia do angielskiej ligi zawodnik stał się prawdziwym liderem środka pola i rozegrał dla swojego zespołu blisko 300 oficjalnych spotkań. Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych statystyk w dotychczasowej karierze tego piłkarza: