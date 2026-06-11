Rodrigo De Paul - wiek, wzrost, kariera i statystyki w liczbach

Rodrigo De Paul - życiorys i kariera

Rodrigo De Paul zaczął interesować się piłką bardzo wcześnie i już jako trzylatek dołączył do lokalnego klubu Deportivo Belgrano de Sarandí, gdzie jego matka pracowała jako skarbniczka. Po rozwodzie rodziców chłopca wychowywał dziadek ze strony ojca, który miał ogromny wpływ na jego rozwój. W 2002 roku ośmioletni chłopak trafił do akademii zespołu Racing Club, a w lutym 2013 roku rozegrał swój pierwszy mecz w dorosłej piłce. Dobra gra w lidze argentyńskiej zaowocowała transferem do hiszpańskiej drużyny Valencia CF w maju 2014 roku za 6,5 miliona dolarów. Jego debiut w lidze hiszpańskiej był jednak pechowy, ponieważ pomocnik dostał czerwoną kartkę zaledwie minutę po wejściu na boisko.

Kariera Argentyńczyka nabrała największego tempa po transferze do Włoch, gdzie w lipcu 2016 roku zawodnik zasilił szeregi Udinese Calcio. Włoski klub stał się miejscem, w którym piłkarz spędził pięć lat i pod koniec 2020 roku został tam kapitanem drużyny. W lipcu 2021 roku, krótko po wygraniu mistrzostw Ameryki Południowej, pomocnik przeniósł się do zespołu Atlético Madryt i podpisał z nim pięcioletni kontrakt. Po czterech latach gry w stolicy Hiszpanii piłkarz zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych i latem 2025 roku trafił do ekipy Inter Miami. Równolegle z grą w klubach piłkarz odnosił duże sukcesy w drużynie narodowej, z którą zdobył mistrzostwo świata w 2022 roku oraz puchar Copa América w 2021 i 2024 roku.

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Rodrigo De Paul - najważniejsze informacje

Argentyński pomocnik przyszedł na świat 24 maja 1994 roku w miejscowości Sarandí niedaleko stolicy kraju. Zawodnik posiada również obywatelstwo włoskie, które otrzymał dzięki pochodzeniu swojej matki. Przez dwanaście lat jego życiową partnerką była modelka Camila Homs, z którą zawodnik doczekał się dwójki dzieci, ale para oficjalnie rozstała się w styczniu 2022 roku. Później pomocnik spotykał się z popularną argentyńską piosenkarką o pseudonimie Tini. Na boisku Rodrigo gra na pozycji pomocnika, gdzie biega w środkowej strefie boiska i odpowiada za współpracę między obroną a atakiem. Poniżej znajduje się lista z najważniejszymi informacjami na temat tego zawodnika.

Imię i nazwisko: Rodrigo Javier De Paul

Rodrigo Javier De Paul Data urodzenia: 24.05.1994

24.05.1994 Miejsce urodzenia: Sarandí, Argentyna

Sarandí, Argentyna Narodowość: Argentyńska

Argentyńska Pierwszy klub: Racing Club

Racing Club Aktualny klub: Inter Miami

Inter Miami Pozycja na boisku: Pomocnik

Pomocnik Wzrost: 180 cm

Rodrigo De Paul - kariera w liczbach

Pomocnik zgromadził na swoim koncie setki rozegranych spotkań na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Europie i obu Amerykach. Piłkarz rozegrał najwięcej meczów w barwach hiszpańskiego zespołu Atlético Madryt oraz włoskiej drużyny Udinese Calcio. W reprezentacji narodowej zadebiutował jesienią 2018 roku w meczu z Irakiem i z czasem stał się pewnym punktem składu. Swojego pierwszego gola dla Argentyny strzelił w lipcu 2021 roku podczas turnieju Copa América w meczu przeciwko Ekwadorowi. Zawodnik rzadko zdobywa bramki, ponieważ jego główne zadania na boisku to odbieranie piłki i kreowanie akcji innym graczom. Dokładne podsumowanie rozegranych meczów i strzelonych goli w karierze tego piłkarza znajduje się w poniższej tabeli: