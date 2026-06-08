Romelu Lukaku - sylwetka, kariera i statystyki belgijskiego zawodnika

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Romelu Lukaku - życiorys i kariera
Urodzony w Antwerpii zawodnik zaczął profesjonalną karierę w klubie Anderlecht. W wieku zaledwie 16 lat podpisał pierwszy kontrakt i szybko zdobył tytuł króla strzelców ligi belgijskiej. W sierpniu 2011 roku przeniósł się do Anglii, gdzie zasilił szeregi zespołu Chelsea. Kolejne lata spędził na wypożyczeniach i transferach między angielskimi klubami, grając dla drużyn West Bromwich Albion, Everton oraz Manchester United. Z każdym rokiem ugruntowywał swoją pozycję silnego fizycznie napastnika, który regularnie trafia do siatki.
W sierpniu 2019 roku belgijski piłkarz zdecydował się na zmianę otoczenia i podpisał kontrakt z włoskim klubem Inter Mediolan. Tam sięgnął po mistrzostwo kraju i zdobył nagrodę dla najlepszego gracza ligi. Dwa lata później wrócił do zespołu Chelsea za kwotę przekraczającą 115 milionów euro, stając się najdroższym belgijskim zawodnikiem w historii. Po kolejnych wypożyczeniach powrotnych do Włoch, w tym do klubów Inter Mediolan i Roma, na stałe przeniósł się do drużyny Napoli. W 2025 roku świętował z tym zespołem swoje drugie mistrzostwo Włoch.
Romelu Lukaku - najważniejsze informacje
Piłkarz urodził się 13 maja 1993 roku w Antwerpii i ma korzenie kongijskie, ponieważ jego ojciec również grał zawodowo w piłkę. Lukaku jest poliglotą i mówi płynnie w ośmiu językach, co bardzo pomaga mu w komunikacji podczas gry w zagranicznych ligach. Zawodnik znany jest z tego, że w ogóle nie pije alkoholu i jest głęboko wierzącym katolikiem. Oprócz bogatej kariery klubowej napastnik odgrywa kluczową rolę w reprezentacji Belgii, z którą zagrał na sześciu dużych turniejach międzynarodowych. Z dorobkiem 89 goli jest zdecydowanie najlepszym strzelcem w historii swojego kraju i zajmuje drugie miejsce w rankingu najskuteczniejszych strzelców wszystkich europejskich reprezentacji.
- Imię i nazwisko: Romelu Lukaku Bolingoli
- Data urodzenia: 13.05.1993
- Miejsce urodzenia: Antwerpia, Belgia
- Narodowość: Belgia
- Pierwszy klub: Lierse
- Aktualny klub: Napoli
- Pozycja na boisku: Napastnik
- Wzrost: 191 cm
Romelu Lukaku - kariera w liczbach
Statystyki belgijskiego napastnika pokazują jego wieloletnią regularność na boiskach w całej Europie. W trakcie całej dotychczasowej kariery klubowej rozegrał prawie 700 meczów, w których strzelił ponad 300 bramek. Równie dobrze prezentują się jego liczby w kadrze narodowej, gdzie w 124 występach pokonał bramkarzy rywali aż 89 razy. Najlepszy sezon strzelecki w lidze włoskiej zanotował w barwach zespołu Inter Mediolan, kiedy we wszystkich rozgrywkach zdobył 34 gole. Poniżej znajduje się tabela podsumowująca szczegółowy bilans meczów i bramek w poszczególnych sezonach oraz zespołach:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|10/25
|Reprezentacja Belgii
|124
|89
|25/26
|Napoli
|7
|1
|24/25
|Napoli
|38
|14
|23/24
|Roma
|47
|21
|22/23
|Inter Mediolan
|37
|14
|21/22
|Chelsea
|44
|15
|20/21
|Inter Mediolan
|44
|30
|19/20
|Inter Mediolan
|51
|34
|18/19
|Manchester United
|45
|15
|17/18
|Manchester United
|51
|27
|16/17
|Everton
|39
|26
|15/16
|Everton
|46
|25
|14/15
|Everton
|48
|20
|13/14
|Everton
|33
|16
|12/13
|West Bromwich Albion
|38
|17
|11/12
|Chelsea
|12
|0
|11/12
|Anderlecht
|2
|2
|10/11
|Anderlecht
|50
|20
|09/10
|Anderlecht
|45
|19
|08/09
|Anderlecht
|1
|0