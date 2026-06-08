Romelu Lukaku - sylwetka, kariera i statystyki belgijskiego zawodnika

Romelu Lukaku - życiorys i kariera

Urodzony w Antwerpii zawodnik zaczął profesjonalną karierę w klubie Anderlecht. W wieku zaledwie 16 lat podpisał pierwszy kontrakt i szybko zdobył tytuł króla strzelców ligi belgijskiej. W sierpniu 2011 roku przeniósł się do Anglii, gdzie zasilił szeregi zespołu Chelsea. Kolejne lata spędził na wypożyczeniach i transferach między angielskimi klubami, grając dla drużyn West Bromwich Albion, Everton oraz Manchester United. Z każdym rokiem ugruntowywał swoją pozycję silnego fizycznie napastnika, który regularnie trafia do siatki.

W sierpniu 2019 roku belgijski piłkarz zdecydował się na zmianę otoczenia i podpisał kontrakt z włoskim klubem Inter Mediolan. Tam sięgnął po mistrzostwo kraju i zdobył nagrodę dla najlepszego gracza ligi. Dwa lata później wrócił do zespołu Chelsea za kwotę przekraczającą 115 milionów euro, stając się najdroższym belgijskim zawodnikiem w historii. Po kolejnych wypożyczeniach powrotnych do Włoch, w tym do klubów Inter Mediolan i Roma, na stałe przeniósł się do drużyny Napoli. W 2025 roku świętował z tym zespołem swoje drugie mistrzostwo Włoch.

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Romelu Lukaku - najważniejsze informacje

Piłkarz urodził się 13 maja 1993 roku w Antwerpii i ma korzenie kongijskie, ponieważ jego ojciec również grał zawodowo w piłkę. Lukaku jest poliglotą i mówi płynnie w ośmiu językach, co bardzo pomaga mu w komunikacji podczas gry w zagranicznych ligach. Zawodnik znany jest z tego, że w ogóle nie pije alkoholu i jest głęboko wierzącym katolikiem. Oprócz bogatej kariery klubowej napastnik odgrywa kluczową rolę w reprezentacji Belgii, z którą zagrał na sześciu dużych turniejach międzynarodowych. Z dorobkiem 89 goli jest zdecydowanie najlepszym strzelcem w historii swojego kraju i zajmuje drugie miejsce w rankingu najskuteczniejszych strzelców wszystkich europejskich reprezentacji.

Imię i nazwisko: Romelu Lukaku Bolingoli

Romelu Lukaku Bolingoli Data urodzenia: 13.05.1993

13.05.1993 Miejsce urodzenia: Antwerpia, Belgia

Antwerpia, Belgia Narodowość: Belgia

Belgia Pierwszy klub: Lierse

Lierse Aktualny klub: Napoli

Napoli Pozycja na boisku: Napastnik

Napastnik Wzrost: 191 cm

Romelu Lukaku - kariera w liczbach

Statystyki belgijskiego napastnika pokazują jego wieloletnią regularność na boiskach w całej Europie. W trakcie całej dotychczasowej kariery klubowej rozegrał prawie 700 meczów, w których strzelił ponad 300 bramek. Równie dobrze prezentują się jego liczby w kadrze narodowej, gdzie w 124 występach pokonał bramkarzy rywali aż 89 razy. Najlepszy sezon strzelecki w lidze włoskiej zanotował w barwach zespołu Inter Mediolan, kiedy we wszystkich rozgrywkach zdobył 34 gole. Poniżej znajduje się tabela podsumowująca szczegółowy bilans meczów i bramek w poszczególnych sezonach oraz zespołach: