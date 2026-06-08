Romelu Lukaku - sylwetka, kariera i statystyki belgijskiego zawodnika

Redakcja Super Sport
2026-06-08 12:14

Romelu Lukaku zaczynał profesjonalną grę w piłkę w zespole Anderlecht, skąd przeniósł się do angielskiej Premier League, a w kolejnych latach z sukcesami występował na boiskach we Włoszech. W barwach reprezentacji Belgii rozegrał ponad 100 spotkań, zdobył brązowy medal mistrzostw świata i został najskuteczniejszym strzelcem w historii swojej kadry narodowej. Poniższy tekst zawiera zbiór konkretnych faktów o przebiegu kariery, życiu prywatnym oraz osiągnięciach tego napastnika.

Romelu Lukaku - życiorys i kariera

Urodzony w Antwerpii zawodnik zaczął profesjonalną karierę w klubie Anderlecht. W wieku zaledwie 16 lat podpisał pierwszy kontrakt i szybko zdobył tytuł króla strzelców ligi belgijskiej. W sierpniu 2011 roku przeniósł się do Anglii, gdzie zasilił szeregi zespołu Chelsea. Kolejne lata spędził na wypożyczeniach i transferach między angielskimi klubami, grając dla drużyn West Bromwich Albion, Everton oraz Manchester United. Z każdym rokiem ugruntowywał swoją pozycję silnego fizycznie napastnika, który regularnie trafia do siatki.

W sierpniu 2019 roku belgijski piłkarz zdecydował się na zmianę otoczenia i podpisał kontrakt z włoskim klubem Inter Mediolan. Tam sięgnął po mistrzostwo kraju i zdobył nagrodę dla najlepszego gracza ligi. Dwa lata później wrócił do zespołu Chelsea za kwotę przekraczającą 115 milionów euro, stając się najdroższym belgijskim zawodnikiem w historii. Po kolejnych wypożyczeniach powrotnych do Włoch, w tym do klubów Inter Mediolan i Roma, na stałe przeniósł się do drużyny Napoli. W 2025 roku świętował z tym zespołem swoje drugie mistrzostwo Włoch.

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Romelu Lukaku - najważniejsze informacje

Piłkarz urodził się 13 maja 1993 roku w Antwerpii i ma korzenie kongijskie, ponieważ jego ojciec również grał zawodowo w piłkę. Lukaku jest poliglotą i mówi płynnie w ośmiu językach, co bardzo pomaga mu w komunikacji podczas gry w zagranicznych ligach. Zawodnik znany jest z tego, że w ogóle nie pije alkoholu i jest głęboko wierzącym katolikiem. Oprócz bogatej kariery klubowej napastnik odgrywa kluczową rolę w reprezentacji Belgii, z którą zagrał na sześciu dużych turniejach międzynarodowych. Z dorobkiem 89 goli jest zdecydowanie najlepszym strzelcem w historii swojego kraju i zajmuje drugie miejsce w rankingu najskuteczniejszych strzelców wszystkich europejskich reprezentacji.

  • Imię i nazwisko: Romelu Lukaku Bolingoli
  • Data urodzenia: 13.05.1993
  • Miejsce urodzenia: Antwerpia, Belgia
  • Narodowość: Belgia
  • Pierwszy klub: Lierse
  • Aktualny klub: Napoli
  • Pozycja na boisku: Napastnik
  • Wzrost: 191 cm

Romelu Lukaku - kariera w liczbach

Statystyki belgijskiego napastnika pokazują jego wieloletnią regularność na boiskach w całej Europie. W trakcie całej dotychczasowej kariery klubowej rozegrał prawie 700 meczów, w których strzelił ponad 300 bramek. Równie dobrze prezentują się jego liczby w kadrze narodowej, gdzie w 124 występach pokonał bramkarzy rywali aż 89 razy. Najlepszy sezon strzelecki w lidze włoskiej zanotował w barwach zespołu Inter Mediolan, kiedy we wszystkich rozgrywkach zdobył 34 gole. Poniżej znajduje się tabela podsumowująca szczegółowy bilans meczów i bramek w poszczególnych sezonach oraz zespołach:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
10/25 Reprezentacja Belgii 124 89
25/26 Napoli 7 1
24/25 Napoli 38 14
23/24 Roma 47 21
22/23 Inter Mediolan 37 14
21/22 Chelsea 44 15
20/21 Inter Mediolan 44 30
19/20 Inter Mediolan 51 34
18/19 Manchester United 45 15
17/18 Manchester United 51 27
16/17 Everton 39 26
15/16 Everton 46 25
14/15 Everton 48 20
13/14 Everton 33 16
12/13 West Bromwich Albion 38 17
11/12 Chelsea 12 0
11/12 Anderlecht 2 2
10/11 Anderlecht 50 20
09/10 Anderlecht 45 19
08/09 Anderlecht 1 0
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