Rúben Dias - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Rúben Dias - życiorys i kariera

Rúben dos Santos Gato Alves Dias urodził się 14 maja 1997 roku w portugalskiej Amadorze. Swoje pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w lokalnym zespole Estrela da Amadora, gdzie na początku grał jako napastnik. Dopiero później trenerzy przesunęli go do formacji obronnej. W 2008 roku piłkarz trafił do akademii klubu Benfica, w którym przeszedł przez kolejne szczeble juniorskie i zadebiutował w seniorskiej piłce. Na początku występował w rezerwach, czyli drużynie Benfica B, a we wrześniu 2017 roku rozegrał pierwszy mecz w głównej ekipie. Z tym zespołem w sezonie 2018/2019 zdobył mistrzostwo Portugalii.

We wrześniu 2020 roku obrońca zmienił barwy klubowe i podpisał kontrakt z Manchesterem City. Kwota transferu wyniosła 68 milionów euro, co było bardzo wysoką sumą jak na warunki ligi portugalskiej. W swoim pierwszym sezonie w Anglii wygrał rozgrywki Premier League i dotarł do finału Ligi Mistrzów. Dwa lata później był podstawowym zawodnikiem drużyny, która zdobyła historyczną potrójną koronę. Na boisku Rúben Dias wyróżnia się dużą siłą fizyczną, dobrą grą w powietrzu oraz umiejętnością precyzyjnego podawania piłki. Były szkoleniowiec José Mourinho nazwał go nawet najlepszym środkowym obrońcą na świecie.

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Rúben Dias - najważniejsze informacje

Poza piłką klubową Rúben Dias regularnie występuje w reprezentacji Portugalii. Swój debiut w seniorskiej kadrze zaliczył 28 maja 2018 roku w towarzyskim spotkaniu przeciwko Tunezji. Od tego czasu obrońca brał udział w wielu dużych turniejach międzynarodowych. Piłkarz zagrał na mistrzostwach świata w Rosji i Katarze, a także na mistrzostwach Europy w 2021 oraz 2024 roku. Wraz z drużyną narodową odniósł dwa zwycięstwa w rozgrywkach Ligi Narodów w 2019 oraz 2025 roku. Zawodnik pochodzi z usportowionej rodziny, ponieważ jego starszy brat Ivan również jest profesjonalnym piłkarzem.

Imię i nazwisko: Rúben dos Santos Gato Alves Dias

Rúben dos Santos Gato Alves Dias Data urodzenia: 14.05.1997

14.05.1997 Miejsce urodzenia: Amadora, Portugalia

Amadora, Portugalia Narodowość: Portugalia

Portugalia Pierwszy klub: Estrela da Amadora

Estrela da Amadora Aktualny klub: Manchester City

Manchester City Pozycja na boisku: Środkowy obrońca

Środkowy obrońca Wzrost: 187 cm

Rúben Dias - kariera w liczbach

Statystyki Rúbena Diasa pokazują jego regularność i ogromne znaczenie dla każdej drużyny, w której występuje. Przez pierwsze lata kariery obrońca gromadził minuty w rezerwach klubu Benfica, a następnie stał się kluczowym graczem pierwszego składu. Po transferze do Anglii z miejsca wskoczył do podstawowej jedenastki Manchesteru City. Środkowy obrońca rzadko opuszcza mecze ligowe i regularnie gra w prestiżowych europejskich pucharach. Piłkarz notuje także stałe występy w narodowych barwach, zbliżając się powoli do bariery stu rozegranych meczów w kadrze. Poniższa tabela przedstawia liczbę występów i zdobytych bramek w dotychczasowej karierze zawodnika w rozgrywkach klubowych oraz reprezentacyjnych: