Sadio Mané - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Spis treści
Sadio Mané - życiorys i kariera
Urodził się w Bambali na południu Senegalu. Wychowywał się w religijnej rodzinie, a jego ojciec zabraniał mu grać w piłkę nożną. Kiedy piłkarz miał 7 lat, jego ojciec zmarł, co zmotywowało go do bardzo ciężkiej pracy, aby pomóc matce utrzymać dom. W wieku 15 lat uciekł z pomocą przyjaciela do Dakaru, aby tam trenować i realizować sportowe plany. Niedługo potem trafił do Europy i zadebiutował w barwach FC Metz na początku 2012 roku. Szybko przeniósł się do zespołu Red Bull Salzburg, z którym zdobył mistrzostwo i puchar Austrii.
W 2014 roku przeszedł do angielskiego Southampton, gdzie pobił rekord ligi, strzelając trzy gole w niespełna 3 minuty podczas jednego z meczów. Dwa lata później kupił go Liverpool, gdzie spędził najbardziej udany czas w swojej zawodowej piłce. W barwach tego zespołu wygrał Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata i mistrzostwo Anglii. W 2022 roku trafił do niemieckiego Bayernu Monachium, a rok później podpisał kontrakt z arabskim klubem Al Nassr. Piłkarz przeznaczył ogromne sumy pieniędzy na budowę szkoły, szpitala i stacji benzynowej w swojej rodzinnej wsi. Rozdawał też lokalnym rodzinom wsparcie finansowe równe tamtejszej płacy minimalnej.
Sadio Mané - najważniejsze informacje
Zawodnik potrafi strzelać gole prawą i lewą nogą, a na boisku wyróżnia się dużą szybkością. W reprezentacji Senegalu zadebiutował w 2012 roku i z biegiem czasu stał się jej liderem. W 2021 roku poprowadził swoją kadrę do pierwszego w historii triumfu w turnieju o Puchar Narodów Afryki, a sukces ten powtórzył także w 2026 roku. Został przy tym najskuteczniejszym strzelcem w historii swojej drużyny narodowej. Piłkarz to praktykujący muzułmanin, który przed meczami odmawia modlitwę na murawie boiska. W styczniu 2024 roku wziął ślub z 18-letnią Aishą Tamba.
- Imię i nazwisko: Sadio Mané
- Data urodzenia: 10.04.1992
- Miejsce urodzenia: Bambali, Senegal
- Narodowość: Senegal
- Pierwszy klub: FC Metz
- Aktualny klub: Al Nassr
- Pozycja na boisku: Skrzydłowy
- Wzrost: 175 cm
Sadio Mané - kariera w liczbach
Przez kilkanaście lat zawodowej gry na boiskach w Europie i Azji piłkarz zgromadził bogate statystyki. Rozegrał łącznie grubo ponad 600 spotkań w rozgrywkach klubowych i strzelił w nich ponad 250 goli. W barwach samego Liverpoolu trafiał do siatki 120 razy, zostając najskuteczniejszym Senegalczykiem w historii ligi angielskiej. Jego dorobek w kadrze narodowej dawno przekroczył barierę 50 zdobytych bramek. Zestawienie występów i strzelonych goli dla poszczególnych drużyn w trakcie całej kariery znajduje się w tabeli poniżej:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|12/26
|Senegal
|127
|55
|23/26
|Al Nassr
|133
|51
|22/23
|Bayern Monachium
|38
|12
|16/22
|Liverpool
|269
|120
|14/16
|Southampton
|75
|25
|12/15
|Red Bull Salzburg
|87
|45
|11/13
|FC Metz
|23
|2