Sadio Mané - życiorys, kariera w liczbach i statystyki piłkarza

Sadio Mané - życiorys i kariera

Urodził się w Bambali na południu Senegalu. Wychowywał się w religijnej rodzinie, a jego ojciec zabraniał mu grać w piłkę nożną. Kiedy piłkarz miał 7 lat, jego ojciec zmarł, co zmotywowało go do bardzo ciężkiej pracy, aby pomóc matce utrzymać dom. W wieku 15 lat uciekł z pomocą przyjaciela do Dakaru, aby tam trenować i realizować sportowe plany. Niedługo potem trafił do Europy i zadebiutował w barwach FC Metz na początku 2012 roku. Szybko przeniósł się do zespołu Red Bull Salzburg, z którym zdobył mistrzostwo i puchar Austrii.

W 2014 roku przeszedł do angielskiego Southampton, gdzie pobił rekord ligi, strzelając trzy gole w niespełna 3 minuty podczas jednego z meczów. Dwa lata później kupił go Liverpool, gdzie spędził najbardziej udany czas w swojej zawodowej piłce. W barwach tego zespołu wygrał Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata i mistrzostwo Anglii. W 2022 roku trafił do niemieckiego Bayernu Monachium, a rok później podpisał kontrakt z arabskim klubem Al Nassr. Piłkarz przeznaczył ogromne sumy pieniędzy na budowę szkoły, szpitala i stacji benzynowej w swojej rodzinnej wsi. Rozdawał też lokalnym rodzinom wsparcie finansowe równe tamtejszej płacy minimalnej.

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Sadio Mané - najważniejsze informacje

Zawodnik potrafi strzelać gole prawą i lewą nogą, a na boisku wyróżnia się dużą szybkością. W reprezentacji Senegalu zadebiutował w 2012 roku i z biegiem czasu stał się jej liderem. W 2021 roku poprowadził swoją kadrę do pierwszego w historii triumfu w turnieju o Puchar Narodów Afryki, a sukces ten powtórzył także w 2026 roku. Został przy tym najskuteczniejszym strzelcem w historii swojej drużyny narodowej. Piłkarz to praktykujący muzułmanin, który przed meczami odmawia modlitwę na murawie boiska. W styczniu 2024 roku wziął ślub z 18-letnią Aishą Tamba.

Imię i nazwisko: Sadio Mané

Sadio Mané Data urodzenia: 10.04.1992

10.04.1992 Miejsce urodzenia: Bambali, Senegal

Bambali, Senegal Narodowość: Senegal

Senegal Pierwszy klub: FC Metz

FC Metz Aktualny klub: Al Nassr

Al Nassr Pozycja na boisku: Skrzydłowy

Skrzydłowy Wzrost: 175 cm

Sadio Mané - kariera w liczbach

Przez kilkanaście lat zawodowej gry na boiskach w Europie i Azji piłkarz zgromadził bogate statystyki. Rozegrał łącznie grubo ponad 600 spotkań w rozgrywkach klubowych i strzelił w nich ponad 250 goli. W barwach samego Liverpoolu trafiał do siatki 120 razy, zostając najskuteczniejszym Senegalczykiem w historii ligi angielskiej. Jego dorobek w kadrze narodowej dawno przekroczył barierę 50 zdobytych bramek. Zestawienie występów i strzelonych goli dla poszczególnych drużyn w trakcie całej kariery znajduje się w tabeli poniżej:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole 12/26 Senegal 127 55 23/26 Al Nassr 133 51 22/23 Bayern Monachium 38 12 16/22 Liverpool 269 120 14/16 Southampton 75 25 12/15 Red Bull Salzburg 87 45 11/13 FC Metz 23 2