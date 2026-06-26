Wynik meczu Senegal - Irak
- Senegal [5:0] Irak
Senegal - Irak - STATYSTYKI
|Statystyka
|Senegal
|Irak
|Bramki
|5
|0
|Kto strzelił
H. Diarra (4')
I. Sarr (56')
P. Gueye (59')
P. Gueye (71')
I. Ndiaye (82')
|-
|Liczba kartek
|2
|3
|Kartki żółte
A. Seck (18')
P. Gueye (81')
A. Al Ammari (75')
M. Doski (90')
|Kartki czerwone
|-
R. Sulaka (13')
|Zmiany
H. Diarra (57')
I. Mbaye (57')
L. Camara (57')
A. Seck (58')
I. Sarr (81')
A. Qasem (16')
A. Basil (46')
A. Jasim (58')
A. Al Hamadi (58')
Z. Iqbal (67')
|Strzały celne
|11
|1
|Strzały niecelne
|11
|1
|Wszystkie strzały
|27
|6
|Strzały zablokowane
|5
|4
|Strzały z pola karnego
|16
|1
|Strzały spoza pola karnego
|11
|5
|Faule
|10
|11
|Rzuty rożne
|12
|3
|Spalone
|1
|0
|Posiadanie piłki
|69%
|31%
|Interwencje bramkarza
|1
|6
|Wszystkie podania
|574
|262
|Celne podania
|505
|183
|Skuteczność podań
|88%
|70%
Senegal - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Senegal:
- Mory Diaw (bramkarz)
- Krépin Diatta (obrońca)
- Abdoulaye Seck (obrońca)
- Moussa Niakhaté (obrońca)
- Ismail Jakobs (obrońca)
- Idrissa Gana Gueye (pomocnik)
- Habib Diarra (pomocnik)
- Ibrahim Mbaye (pomocnik)
- Lamine Camara (pomocnik)
- Sadio Mané (pomocnik)
- Ismaïla Sarr (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Yehvann Diouf (bramkarz)
- Mamadou Sarr (obrońca)
- Kalidou Koulibaly (obrońca)
- Antoine Mendy (obrońca)
- El Hadji Malick Diouf (obrońca)
- Pathé Ismaël Ciss (pomocnik)
- Pape Matar Sarr (pomocnik)
- Bara Sapoko Ndiaye (pomocnik)
- Pape Gueye (pomocnik)
- Iliman Ndiaye (napastnik)
- Assane Diao (napastnik)
- Ahmadou Bamba Dieng (napastnik)
- Nicolas Jackson (napastnik)
- Cherif Ndiaye (napastnik)
Irak - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Irak:
- Ahmed Basil (bramkarz)
- Frans Putros (obrońca)
- Akam Hashem (obrońca)
- Rebin Sulaka (obrońca)
- Merchas Doski (obrońca)
- Amir Al-Ammari (pomocnik)
- Ali Jasim (pomocnik)
- Ibrahim Bayesh (pomocnik)
- Zidane Iqbal (pomocnik)
- Ahmed Qasem (pomocnik)
- Ali Al-Hamadi (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Fahad Talib (bramkarz)
- Jalal Hassan (bramkarz)
- Munaf Younus (obrońca)
- Hussein Ali (obrońca)
- Zaid Tahseen (obrońca)
- Ahmed Hasan Maknazi (obrońca)
- Mustafa Saadoon (obrońca)
- Youssef Amyn (napastnik)
- Kevin Yakob (pomocnik)
- Aimar Sher (pomocnik)
- Zaid Ismail (pomocnik)
- Marko Farji (pomocnik)
- Mohanad Ali (napastnik)
- Ali Yousif (napastnik)
- Aymen Hussein (napastnik)