Senegal - Irak (26.06.2026): wynik na żywo. Sprawdź statystyki i składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-06-26 23:05

Senegal i Irak zmierzyły się 26 czerwca na BMO Field w Toronto w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Spotkanie to było dla obu ekip okazją do zdobycia kolejnych punktów w tabeli mistrzostw świata. Statystyki meczu Senegal - Irak pokazują, jak wyglądała skuteczność obu stron i kto częściej dochodził do głosu pod bramką rywala. Poniżej znajdziecie wynik, składy oraz zestawienie danych z tego starcia.

Puchar Świata FIFA na tle powiewających flag Senegalu i Iraku, symbolizujący mecz Mundialu 2026. Szczegóły statystyk i składów drużyn znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Senegal-Iraq (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Senegal - Irak

  • Senegal [5:0] Irak

Senegal - Irak - STATYSTYKI

StatystykaSenegalIrak
Bramki50
Kto strzelił

H. Diarra (4')

I. Sarr (56')

P. Gueye (59')

P. Gueye (71')

I. Ndiaye (82')

-
Liczba kartek23
Kartki żółte

A. Seck (18')

P. Gueye (81')

A. Al Ammari (75')

M. Doski (90')

Kartki czerwone-

R. Sulaka (13')

Zmiany

H. Diarra (57')

I. Mbaye (57')

L. Camara (57')

A. Seck (58')

I. Sarr (81')

A. Qasem (16')

A. Basil (46')

A. Jasim (58')

A. Al Hamadi (58')

Z. Iqbal (67')

Strzały celne111
Strzały niecelne111
Wszystkie strzały276
Strzały zablokowane54
Strzały z pola karnego161
Strzały spoza pola karnego115
Faule1011
Rzuty rożne123
Spalone10
Posiadanie piłki69%31%
Interwencje bramkarza16
Wszystkie podania574262
Celne podania505183
Skuteczność podań88%70%
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Senegal - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Senegal:

  • Mory Diaw (bramkarz)
  • Krépin Diatta (obrońca)
  • Abdoulaye Seck (obrońca)
  • Moussa Niakhaté (obrońca)
  • Ismail Jakobs (obrońca)
  • Idrissa Gana Gueye (pomocnik)
  • Habib Diarra (pomocnik)
  • Ibrahim Mbaye (pomocnik)
  • Lamine Camara (pomocnik)
  • Sadio Mané (pomocnik)
  • Ismaïla Sarr (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Yehvann Diouf (bramkarz)
  • Mamadou Sarr (obrońca)
  • Kalidou Koulibaly (obrońca)
  • Antoine Mendy (obrońca)
  • El Hadji Malick Diouf (obrońca)
  • Pathé Ismaël Ciss (pomocnik)
  • Pape Matar Sarr (pomocnik)
  • Bara Sapoko Ndiaye (pomocnik)
  • Pape Gueye (pomocnik)
  • Iliman Ndiaye (napastnik)
  • Assane Diao (napastnik)
  • Ahmadou Bamba Dieng (napastnik)
  • Nicolas Jackson (napastnik)
  • Cherif Ndiaye (napastnik)

Irak - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Irak:

  • Ahmed Basil (bramkarz)
  • Frans Putros (obrońca)
  • Akam Hashem (obrońca)
  • Rebin Sulaka (obrońca)
  • Merchas Doski (obrońca)
  • Amir Al-Ammari (pomocnik)
  • Ali Jasim (pomocnik)
  • Ibrahim Bayesh (pomocnik)
  • Zidane Iqbal (pomocnik)
  • Ahmed Qasem (pomocnik)
  • Ali Al-Hamadi (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Fahad Talib (bramkarz)
  • Jalal Hassan (bramkarz)
  • Munaf Younus (obrońca)
  • Hussein Ali (obrońca)
  • Zaid Tahseen (obrońca)
  • Ahmed Hasan Maknazi (obrońca)
  • Mustafa Saadoon (obrońca)
  • Youssef Amyn (napastnik)
  • Kevin Yakob (pomocnik)
  • Aimar Sher (pomocnik)
  • Zaid Ismail (pomocnik)
  • Marko Farji (pomocnik)
  • Mohanad Ali (napastnik)
  • Ali Yousif (napastnik)
  • Aymen Hussein (napastnik)
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