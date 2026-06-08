Sofyan Amrabat - statystyki, kariera i sukcesy marokańskiego piłkarza

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Sofyan Amrabat - życiorys i kariera
Sofyan Amrabat urodził się w Holandii i tam uczył się grać w piłkę w akademii FC Utrecht. W pierwszej drużynie tego klubu zadebiutował w listopadzie 2014 roku. Po kilku latach dobrej gry przeniósł się do Feyenoord, z którym zdobył Puchar Holandii. Następnie marokański pomocnik wyjechał z kraju i przeszedł do belgijskiego Club Brugge. Tam zdobył mistrzostwo kraju, ale szybko przeniósł się do Włoch, gdzie zaczął grać dla Hellas Verona. W barwach tego zespołu prezentował się na tyle dobrze, że po krótkim czasie kupiła go Fiorentina.
To właśnie w zespole Fiorentina marokański zawodnik rozegrał najwięcej meczów w swojej karierze. Dobra forma we Włoszech zaowocowała wypożyczeniem do Manchester United, gdzie pomocnik spędził sezon 2023/2024 i zdobył Puchar Anglii jako pierwszy Marokańczyk w historii. Później wyjechał do Turcji, aby grać w klubie Fenerbahçe, który ostatecznie wykupił go z Włoch. Niedługo później piłkarz trafił na kolejne wypożyczenie, tym razem do hiszpańskiego zespołu Real Betis. W międzyczasie zawodnik regularnie grał w reprezentacji Maroka, z którą wystąpił na dwóch mundialach oraz w trzech edycjach Pucharu Narodów Afryki.
Sofyan Amrabat - najważniejsze informacje
Sofyan Amrabat urodził się 21 sierpnia 1996 roku w holenderskiej miejscowości Huizen. Jego rodzice pochodzą z Maroka, dlatego piłkarz mógł wybierać, w jakiej reprezentacji chce występować w dorosłym futbolu. Początkowo pomocnik grał dla Holandii w kadrze do lat 15, ale ostatecznie zdecydował się na grę dla Maroka. W seniorskiej kadrze zadebiutował w marcu 2017 roku w wygranym meczu towarzyskim z Tunezją. Prywatnie zawodnik jest młodszym bratem Nordina Amrabata, który również grał zawodowo w piłkę nożną i reprezentował Maroko. Defensywny pomocnik mierzy 183 cm wzrostu.
- Imię i nazwisko: Sofyan Amrabat
- Data urodzenia: 21.08.1996
- Miejsce urodzenia: Huizen, Holandia
- Narodowość: Maroko
- Pierwszy klub: FC Utrecht
- Aktualny klub: Real Betis
- Pozycja na boisku: Defensywny pomocnik
- Wzrost: 183 cm
Sofyan Amrabat - kariera w liczbach
Marokański piłkarz grał w swojej karierze na boiskach w kilku różnych krajach. Defensywny pomocnik rozegrał 360 spotkań w rozgrywkach klubowych i strzelił w nich 10 goli. Najwięcej występów zaliczył w lidze włoskiej, ale grał też w Anglii, Turcji, Hiszpanii, Holandii oraz Belgii. W reprezentacji Maroka wystąpił 73 razy, ale nie udało mu się jeszcze zdobyć debiutanckiej bramki w narodowych barwach. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe podsumowanie jego dotychczasowych występów na boiskach całego świata:
|Sezon
|Klub/Reprezentacja
|Mecze
|Gole
|17/26
|Reprezentacja Maroka
|73
|0
|25/26
|Real Betis
|23
|1
|25/26
|Fenerbahçe
|6
|1
|24/25
|Fenerbahçe
|39
|2
|24/25
|Fiorentina
|4
|0
|23/24
|Manchester United
|30
|0
|22/23
|Fiorentina
|49
|0
|21/22
|Fiorentina
|25
|1
|20/21
|Fiorentina
|33
|0
|19/20
|Hellas Verona
|34
|1
|19/20
|Club Brugge
|1
|0
|18/19
|Club Brugge
|29
|1
|18/19
|Feyenoord
|2
|0
|17/18
|Feyenoord
|31
|2
|16/17
|FC Utrecht
|38
|1
|15/16
|FC Utrecht
|12
|0
|14/15
|FC Utrecht
|4
|0