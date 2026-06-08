Sofyan Amrabat - statystyki, kariera i sukcesy marokańskiego piłkarza

Redakcja Super Sport
2026-06-08 12:18

Sofyan Amrabat zaczynał karierę w Holandii, skąd przez Belgię i Włochy trafił do Manchester United, a później dołączył do hiszpańskiego klubu Real Betis. W reprezentacji Maroka zadebiutował w 2017 roku i był podstawowym zawodnikiem kadry, która zajęła 4. miejsce na Mistrzostwach Świata w Katarze. W poniższym tekście znajdują się szczegółowe informacje o jego karierze, największych sukcesach i piłkarskich statystykach.

Sofyan Amrabat - życiorys i kariera

Sofyan Amrabat urodził się w Holandii i tam uczył się grać w piłkę w akademii FC Utrecht. W pierwszej drużynie tego klubu zadebiutował w listopadzie 2014 roku. Po kilku latach dobrej gry przeniósł się do Feyenoord, z którym zdobył Puchar Holandii. Następnie marokański pomocnik wyjechał z kraju i przeszedł do belgijskiego Club Brugge. Tam zdobył mistrzostwo kraju, ale szybko przeniósł się do Włoch, gdzie zaczął grać dla Hellas Verona. W barwach tego zespołu prezentował się na tyle dobrze, że po krótkim czasie kupiła go Fiorentina.

To właśnie w zespole Fiorentina marokański zawodnik rozegrał najwięcej meczów w swojej karierze. Dobra forma we Włoszech zaowocowała wypożyczeniem do Manchester United, gdzie pomocnik spędził sezon 2023/2024 i zdobył Puchar Anglii jako pierwszy Marokańczyk w historii. Później wyjechał do Turcji, aby grać w klubie Fenerbahçe, który ostatecznie wykupił go z Włoch. Niedługo później piłkarz trafił na kolejne wypożyczenie, tym razem do hiszpańskiego zespołu Real Betis. W międzyczasie zawodnik regularnie grał w reprezentacji Maroka, z którą wystąpił na dwóch mundialach oraz w trzech edycjach Pucharu Narodów Afryki.

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Sofyan Amrabat - najważniejsze informacje

Sofyan Amrabat urodził się 21 sierpnia 1996 roku w holenderskiej miejscowości Huizen. Jego rodzice pochodzą z Maroka, dlatego piłkarz mógł wybierać, w jakiej reprezentacji chce występować w dorosłym futbolu. Początkowo pomocnik grał dla Holandii w kadrze do lat 15, ale ostatecznie zdecydował się na grę dla Maroka. W seniorskiej kadrze zadebiutował w marcu 2017 roku w wygranym meczu towarzyskim z Tunezją. Prywatnie zawodnik jest młodszym bratem Nordina Amrabata, który również grał zawodowo w piłkę nożną i reprezentował Maroko. Defensywny pomocnik mierzy 183 cm wzrostu.

  • Imię i nazwisko: Sofyan Amrabat
  • Data urodzenia: 21.08.1996
  • Miejsce urodzenia: Huizen, Holandia
  • Narodowość: Maroko
  • Pierwszy klub: FC Utrecht
  • Aktualny klub: Real Betis
  • Pozycja na boisku: Defensywny pomocnik
  • Wzrost: 183 cm

Sofyan Amrabat - kariera w liczbach

Marokański piłkarz grał w swojej karierze na boiskach w kilku różnych krajach. Defensywny pomocnik rozegrał 360 spotkań w rozgrywkach klubowych i strzelił w nich 10 goli. Najwięcej występów zaliczył w lidze włoskiej, ale grał też w Anglii, Turcji, Hiszpanii, Holandii oraz Belgii. W reprezentacji Maroka wystąpił 73 razy, ale nie udało mu się jeszcze zdobyć debiutanckiej bramki w narodowych barwach. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe podsumowanie jego dotychczasowych występów na boiskach całego świata:

Sezon Klub/Reprezentacja Mecze Gole
17/26 Reprezentacja Maroka 73 0
25/26 Real Betis 23 1
25/26 Fenerbahçe 6 1
24/25 Fenerbahçe 39 2
24/25 Fiorentina 4 0
23/24 Manchester United 30 0
22/23 Fiorentina 49 0
21/22 Fiorentina 25 1
20/21 Fiorentina 33 0
19/20 Hellas Verona 34 1
19/20 Club Brugge 1 0
18/19 Club Brugge 29 1
18/19 Feyenoord 2 0
17/18 Feyenoord 31 2
16/17 FC Utrecht 38 1
15/16 FC Utrecht 12 0
14/15 FC Utrecht 4 0
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