Sofyan Amrabat - statystyki, kariera i sukcesy marokańskiego piłkarza

Sofyan Amrabat - życiorys i kariera

Sofyan Amrabat urodził się w Holandii i tam uczył się grać w piłkę w akademii FC Utrecht. W pierwszej drużynie tego klubu zadebiutował w listopadzie 2014 roku. Po kilku latach dobrej gry przeniósł się do Feyenoord, z którym zdobył Puchar Holandii. Następnie marokański pomocnik wyjechał z kraju i przeszedł do belgijskiego Club Brugge. Tam zdobył mistrzostwo kraju, ale szybko przeniósł się do Włoch, gdzie zaczął grać dla Hellas Verona. W barwach tego zespołu prezentował się na tyle dobrze, że po krótkim czasie kupiła go Fiorentina.

To właśnie w zespole Fiorentina marokański zawodnik rozegrał najwięcej meczów w swojej karierze. Dobra forma we Włoszech zaowocowała wypożyczeniem do Manchester United, gdzie pomocnik spędził sezon 2023/2024 i zdobył Puchar Anglii jako pierwszy Marokańczyk w historii. Później wyjechał do Turcji, aby grać w klubie Fenerbahçe, który ostatecznie wykupił go z Włoch. Niedługo później piłkarz trafił na kolejne wypożyczenie, tym razem do hiszpańskiego zespołu Real Betis. W międzyczasie zawodnik regularnie grał w reprezentacji Maroka, z którą wystąpił na dwóch mundialach oraz w trzech edycjach Pucharu Narodów Afryki.

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Sofyan Amrabat - najważniejsze informacje

Sofyan Amrabat urodził się 21 sierpnia 1996 roku w holenderskiej miejscowości Huizen. Jego rodzice pochodzą z Maroka, dlatego piłkarz mógł wybierać, w jakiej reprezentacji chce występować w dorosłym futbolu. Początkowo pomocnik grał dla Holandii w kadrze do lat 15, ale ostatecznie zdecydował się na grę dla Maroka. W seniorskiej kadrze zadebiutował w marcu 2017 roku w wygranym meczu towarzyskim z Tunezją. Prywatnie zawodnik jest młodszym bratem Nordina Amrabata, który również grał zawodowo w piłkę nożną i reprezentował Maroko. Defensywny pomocnik mierzy 183 cm wzrostu.

Imię i nazwisko: Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat Data urodzenia: 21.08.1996

21.08.1996 Miejsce urodzenia: Huizen, Holandia

Huizen, Holandia Narodowość: Maroko

Maroko Pierwszy klub: FC Utrecht

FC Utrecht Aktualny klub: Real Betis

Real Betis Pozycja na boisku: Defensywny pomocnik

Defensywny pomocnik Wzrost: 183 cm

Sofyan Amrabat - kariera w liczbach

Marokański piłkarz grał w swojej karierze na boiskach w kilku różnych krajach. Defensywny pomocnik rozegrał 360 spotkań w rozgrywkach klubowych i strzelił w nich 10 goli. Najwięcej występów zaliczył w lidze włoskiej, ale grał też w Anglii, Turcji, Hiszpanii, Holandii oraz Belgii. W reprezentacji Maroka wystąpił 73 razy, ale nie udało mu się jeszcze zdobyć debiutanckiej bramki w narodowych barwach. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe podsumowanie jego dotychczasowych występów na boiskach całego świata: