Stany Zjednoczone - Bośnia i Hercegowina (02.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Stany Zjednoczone mierzą się z Bośnią i Hercegowiną na Levi's Stadium w San Francisco w ramach 1/16 finału Mundialu 2026. Spotkanie to decyduje o tym, kto zagra w kolejnej fazie mistrzostw świata i utrzyma się w turnieju. Aktualne statystyki meczu pokazują, która z drużyn częściej atakuje i ma większą szansę na końcowy sukces. W poniższym zestawieniu znajdziecie wynik, strzelców goli oraz inne statystyki tego starcia.

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI USA-Bosnia & Herzegovina (Mecz Mundial 2026)