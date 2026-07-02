Stany Zjednoczone - Bośnia i Hercegowina (02.07.2026) - wynik na żywo, statystyki, składy drużyn

Redakcja Super Sport
2026-07-02 3:22

Stany Zjednoczone mierzą się z Bośnią i Hercegowiną na Levi's Stadium w San Francisco w ramach 1/16 finału Mundialu 2026. Spotkanie to decyduje o tym, kto zagra w kolejnej fazie mistrzostw świata i utrzyma się w turnieju. Aktualne statystyki meczu pokazują, która z drużyn częściej atakuje i ma większą szansę na końcowy sukces. W poniższym zestawieniu znajdziecie wynik, strzelców goli oraz inne statystyki tego starcia.

Złoty Puchar Świata obok flag USA oraz Bośni i Hercegowiny. O meczu Mundialu 2026 przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI USA-Bosnia & Herzegovina (Mecz Mundial 2026)

Wynik meczu Stany Zjednoczone - Bośnia i Hercegowina

  • Stany Zjednoczone [1:0] Bośnia i Hercegowina

Stany Zjednoczone - Bośnia i Hercegowina - STATYSTYKI

StatystykaStany ZjednoczoneBośnia i Hercegowina
Bramki10
Kto strzelił

F. Balogun (45')

-
Liczba kartek00
Kartki żółte--
Kartki czerwone--
Zmiany-

A. Gigovic (51')

I. Sunjic (51')

E. Dzeko (51')

Strzały celne11
Strzały niecelne30
Wszystkie strzały51
Strzały zablokowane10
Strzały z pola karnego41
Strzały spoza pola karnego10
Faule47
Rzuty rożne42
Spalone10
Posiadanie piłki62%38%
Interwencje bramkarza10
Wszystkie podania288184
Celne podania252132
Skuteczność podań88%72%
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Stany Zjednoczone - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Stany Zjednoczone:

  • Matthew Freese (bramkarz)
  • Alexander Freeman (obrońca)
  • Chris Richards (obrońca)
  • Tim Ream (obrońca)
  • Antonee Robinson (obrońca)
  • Malik Tillman (pomocnik)
  • Tyler Adams (pomocnik)
  • Sergiño Dest (pomocnik)
  • Weston McKennie (pomocnik)
  • Christian Pulišić (pomocnik)
  • Folarin Balogun (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Matt Turner (bramkarz)
  • Chris Brady (bramkarz)
  • Miles Robinson (obrońca)
  • Auston Trusty (obrońca)
  • Joe Scally (obrońca)
  • Alex Zendejas (napastnik)
  • Brenden Aaronson (pomocnik)
  • Giovanni Reyna (pomocnik)
  • Maximilian Arfsten (pomocnik)
  • Sebastian Berhalter (pomocnik)
  • Tim Weah (napastnik)
  • Haji Wright (napastnik)
  • Ricardo Pepi (napastnik)

Bośnia i Hercegowina - SKŁAD

Wyjściowa 11 dla Bośnia i Hercegowina:

  • Nikola Vasilj (bramkarz)
  • Nikola Katić (obrońca)
  • Stjepan Radeljić (obrońca)
  • Tarik Muharemović (obrońca)
  • Amar Dedić (pomocnik)
  • Armin Gigović (pomocnik)
  • Ivan Šunjić (pomocnik)
  • Sead Kolašinac (pomocnik)
  • Kerim Alajbegović (napastnik)
  • Edin Džeko (napastnik)
  • Ermedin Demirović (napastnik)

Rezerwowi na ten mecz:

  • Martin Zlomislić (bramkarz)
  • Mladen Jurkas (bramkarz)
  • Arjan Malić (obrońca)
  • Nihad Mujakić (obrońca)
  • Dennis Hadžikadunić (obrońca)
  • Amir Hadžiahmetović (pomocnik)
  • Amar Memić (pomocnik)
  • Benjamin Tahirović (pomocnik)
  • Ermin Mahmić (pomocnik)
  • Dženis Burnić (pomocnik)
  • Ivan Bašić (pomocnik)
  • Esmir Bajraktarević (napastnik)
  • Jovo Lukić (napastnik)
  • Haris Tabaković (napastnik)
  • Samed Baždar (napastnik)
Przyjazd kadry
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