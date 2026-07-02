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Wynik meczu Stany Zjednoczone - Bośnia i Hercegowina
- Stany Zjednoczone [1:0] Bośnia i Hercegowina
Stany Zjednoczone - Bośnia i Hercegowina - STATYSTYKI
|Statystyka
|Stany Zjednoczone
|Bośnia i Hercegowina
|Bramki
|1
|0
|Kto strzelił
F. Balogun (45')
|-
|Liczba kartek
|0
|0
|Kartki żółte
|-
|-
|Kartki czerwone
|-
|-
|Zmiany
|-
A. Gigovic (51')
I. Sunjic (51')
E. Dzeko (51')
|Strzały celne
|1
|1
|Strzały niecelne
|3
|0
|Wszystkie strzały
|5
|1
|Strzały zablokowane
|1
|0
|Strzały z pola karnego
|4
|1
|Strzały spoza pola karnego
|1
|0
|Faule
|4
|7
|Rzuty rożne
|4
|2
|Spalone
|1
|0
|Posiadanie piłki
|62%
|38%
|Interwencje bramkarza
|1
|0
|Wszystkie podania
|288
|184
|Celne podania
|252
|132
|Skuteczność podań
|88%
|72%
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Stany Zjednoczone - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Stany Zjednoczone:
- Matthew Freese (bramkarz)
- Alexander Freeman (obrońca)
- Chris Richards (obrońca)
- Tim Ream (obrońca)
- Antonee Robinson (obrońca)
- Malik Tillman (pomocnik)
- Tyler Adams (pomocnik)
- Sergiño Dest (pomocnik)
- Weston McKennie (pomocnik)
- Christian Pulišić (pomocnik)
- Folarin Balogun (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Matt Turner (bramkarz)
- Chris Brady (bramkarz)
- Miles Robinson (obrońca)
- Auston Trusty (obrońca)
- Joe Scally (obrońca)
- Alex Zendejas (napastnik)
- Brenden Aaronson (pomocnik)
- Giovanni Reyna (pomocnik)
- Maximilian Arfsten (pomocnik)
- Sebastian Berhalter (pomocnik)
- Tim Weah (napastnik)
- Haji Wright (napastnik)
- Ricardo Pepi (napastnik)
Bośnia i Hercegowina - SKŁAD
Wyjściowa 11 dla Bośnia i Hercegowina:
- Nikola Vasilj (bramkarz)
- Nikola Katić (obrońca)
- Stjepan Radeljić (obrońca)
- Tarik Muharemović (obrońca)
- Amar Dedić (pomocnik)
- Armin Gigović (pomocnik)
- Ivan Šunjić (pomocnik)
- Sead Kolašinac (pomocnik)
- Kerim Alajbegović (napastnik)
- Edin Džeko (napastnik)
- Ermedin Demirović (napastnik)
Rezerwowi na ten mecz:
- Martin Zlomislić (bramkarz)
- Mladen Jurkas (bramkarz)
- Arjan Malić (obrońca)
- Nihad Mujakić (obrońca)
- Dennis Hadžikadunić (obrońca)
- Amir Hadžiahmetović (pomocnik)
- Amar Memić (pomocnik)
- Benjamin Tahirović (pomocnik)
- Ermin Mahmić (pomocnik)
- Dženis Burnić (pomocnik)
- Ivan Bašić (pomocnik)
- Esmir Bajraktarević (napastnik)
- Jovo Lukić (napastnik)
- Haris Tabaković (napastnik)
- Samed Baždar (napastnik)