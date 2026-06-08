Tijjani Reijnders - statystyki, życiorys i kariera w liczbach holenderskiego pomocnika

Tijjani Reijnders - życiorys i kariera

Tijjani Reijnders urodził się w Holandii i tam stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Jako junior trenował między innymi w szkółce zespołu FC Twente, ale w seniorskiej piłce zadebiutował w barwach PEC Zwolle w 2016 roku. Niedługo potem pomocnik przeniósł się do AZ Alkmaar, gdzie początkowo grał w drużynie rezerw na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. Po krótkim wypożyczeniu do RKC Waalwijk w 2020 roku wywalczył sobie stałe miejsce w pierwszym składzie AZ Alkmaar. Z tym zespołem dotarł do półfinału Ligi Konferencji Europy w sezonie 2022/2023.

Latem 2023 roku holenderski piłkarz podpisał pięcioletni kontrakt z włoskim AC Milan. We Włoszech szybko stał się podstawowym zawodnikiem i zdobył ze swoją drużyną Superpuchar Włoch oraz wywalczył tytuł najlepszego pomocnika ligi. Piłkarz odrzucił wcześniej ofertę z FC Barcelony ze względów taktycznych, ponieważ obawiał się braku swobody na boisku. W czerwcu 2025 roku za kwotę około 46,5 miliona funtów przeszedł do angielskiego klubu Manchester City. W nowym zespole zadebiutował w lidze strzelonym golem oraz asystą, a w kolejnych miesiącach wygrał Puchar Ligi Angielskiej oraz Puchar Anglii. Na boisku wyróżnia się dużą mobilnością, często wchodzi w pole karne rywali i chętnie oddaje strzały z dystansu.

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Tijjani Reijnders - najważniejsze informacje

Tijjani Reijnders pochodzi z usportowionej rodziny, ponieważ jego ojciec Martin również był profesjonalnym piłkarzem. Pomocnik ma także młodszego brata Eliano, który poszedł w ślady ojca i zawodowo gra w piłkę nożną. Co ciekawe, zawodnik otrzymał swoje imię na cześć byłego nigeryjskiego gracza Ajaksu Amsterdam o nazwisku Tijani Babangida. Ze względu na pochodzenie matki z wysp Moluków piłkarz mógł reprezentować Indonezję na arenie międzynarodowej. Zdecydował się jednak na grę dla kraju swojego urodzenia i we wrześniu 2023 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Holandii. Pojechał z kadrą narodową na turniej Euro 2024 i zdobywał dla niej ważne bramki w meczach eliminacyjnych oraz Lidze Narodów.

Pełne imię i nazwisko: Tijjani Martinus Jan Reijnders

Tijjani Martinus Jan Reijnders Data urodzenia: 29.07.1998

29.07.1998 Miejsce urodzenia: Zwolle, Holandia

Zwolle, Holandia Narodowość: Holandia

Holandia Pierwszy klub: PEC Zwolle

PEC Zwolle Aktualny klub: Manchester City

Manchester City Pozycja na boisku: Pomocnik

Pomocnik Wzrost: 178 cm

Tijjani Reijnders - kariera w liczbach

Środkowy pomocnik systematycznie budował swoje statystyki w trakcie kolejnych lat klubowej kariery. Najwięcej spotkań rozegrał w barwach AZ Alkmaar, gdzie podczas wieloletniego pobytu zdobył 13 bramek. Bardzo udany pod kątem liczb był dla niego okres gry we włoskim AC Milan, w którym strzelił 19 goli w 104 rozegranych meczach we wszystkich rozgrywkach. Po transferze do angielskiego Manchesteru City szybko zaczął powiększać swój dorobek bramkowy na wymagających boiskach Premier League. W reprezentacji Holandii jego statystyki również wyglądają obiecująco, a swoje pierwsze trafienie w narodowych barwach zanotował w marcu 2024 roku. Dokładne zestawienie występów i goli dla poszczególnych drużyn znajduje się w poniższej tabeli: